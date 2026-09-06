Entró en erupción Krakatoa, uno de los volcanes más peligrosos de la historia

Más de 500 vuelos fueron cancelados, lo que afectó a unos 22.800 pasajeros. En 1883 provocó un tsunami que mató 36.000 personas y en 2018 hubo 430 fallecidos

El volcán Anak Krakatau de Indonesia, también conocido como Krakatoa, uno de los más peligrosos y mortíferos de la historia, entró en erupción a primera hora de este domingo y provocó la cancelación de todos los vuelos en el Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta de Yakarta, además de afectar las operaciones de otros aeropuertos nacionales a medida que la ceniza volcánica se desplaza por partes del oeste del país. Hasta el momento no se reportaron víctimas.

La Agencia Geológica de Indonesia informó que la isla volcánica —ubicada en el estrecho de Sunda, entre las islas de Java y Sumatra— mostró señales de actividad desde el viernes antes de entrar en erupción durante 30 segundos a las 3.53 de la mañana del domingo. Filmaciones mostraron llamaradas de lava del volcán.

Los registros más antiguos de violentas erupciones del Krakatoa datan del siglo V y VI, mientras que la actividad volcánica de 1883 causó un tsunami con olas de 22 metros y más de 36.000 personas murieron. Gran parte del volcán desapareció bajo el mar, pero en 1927 produjo erupciones bajo el agua y en los tres años siguientes surgió la isla Anak Krakatau. En diciembre de 2018 volvió a entrar en actividad y generó un tsunami que golpeó la región costera de Bantén y Lampung en Indonesia y provocó 430 fallecidos, 15 desaparecidos y 7.200 heridos.

Esta nueva erupción del Anak Krakatau extendió ceniza volcánica por la capital, Yakarta, y la provincia de Lampung, en el extremo sur de la isla de Sumatra, indicó el Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos de Indonesia.

AirNav Indonesia cerró el espacio aéreo alrededor de seis aeropuertos, entre ellos Soekarno-Hatta y Halim Perdanakusuma en Yakarta y Radin Inten II en Lampung. La medida afectó 516 movimientos de vuelos y a unos 22.800 pasajeros, el domingo.

La jefa de la Agencia Geológica de Indonesia, Lana Saria, señaló que la actividad en el volcán indonesio se intensificó desde julio pasado, y que la erupción de este domingo fue la más fuerte durante el actual período de agitación.

Las erupciones repetidas indican un suministro continuo de magma y gases volcánicos bajo el volcán, aunque no se puede predecir si ocurrirá una erupción mayor. “Seguimos evaluando el desarrollo del volcán con base en todos los datos de monitoreo, no únicamente en el número de erupciones o la altura de la columna de ceniza”, dijo Saria.

En realidad, Anak Krakatau es el sucesor del famoso Krakatoa, y literalmente su nombre significa en indonesio “hijo de Krakatoa”.