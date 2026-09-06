El mar Mediterráneo alcanzó una temperatura récord de 28,54 grados

Es el nivel más alto registrado por Aemet desde 1940. Ya en junio había superado el promedio de agosto, que es la época en que el mar está más cálido

Las aguas superficiales del mar Mediterráneo en su conjunto alcanzaron una temperatura récord de 28,54 grados el pasado 13 de agosto, según precisó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La medición representa la temperatura más alta registrada en el conjunto del Mediterráneo desde al menos 1940, que es cuando comienza la serie comparable que utiliza Aemet. También señaló que durante prácticamente todo el pasado mes de agosto el Mediterráneo batió récords diarios de temperatura.

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A finales de junio la temperatura del Mediterráneo ya había alcanzado valores sin precedentes como 2,6 grados por encima de lo normal en esa época del año, que eran más propios de la segunda quincena de agosto. Esto es: en junio el agua estaba más cálida que el promedio histórico de agosto.

Según Aemet, estos valores reflejaban una situación excepcional en el inicio del verano, con un mar Mediterráneo anormalmente cálido a finales de junio y temperaturas propias de un periodo mucho más avanzado de la temporada estival.

Agobiante verano boreal

Europa sufrió este año sucesivas olas de calor que comenzaron a fines de mayo. Francia confirmó que fue el verano más cálido de su serie desde 1900, casi un grado por encima del anterior récord, registrado en 2003.

A finales de agosto Italia sufrió su quinta ola de calor de 2026, con más de 44° en algunas zonas, y septiembre arrancó con una nueva masa de aire muy cálido que afectó a España, Francia, Italia y los Balcanes. En España se llegaron a registrar 45,7° en Huelva el 3 de septiembre.