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Netflix: los tres documentales del momento

La plataforma recibió distintas producciones documentales recientemente, que reconstruyen casos o vidas que han impactado en la historia de la humanidad. Los detalles

3 de septiembre 2026 · 15:25hs
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El documental más reciente y esperado de Netflix es Fito Páez: el mundo cabe en una canción

El documental más reciente y esperado de Netflix es "Fito Páez: el mundo cabe en una canción"

Las producciones documentales también tienen un lugar en las preferencias de los usuarios de Netflix. En las últimas semanas, distintas series y películas de no ficción, que narran casos reales, llegaron a la cúspide de lo más visto con todas las razones para estar ahí. La impresión que causan sus relatos se vuelve aún mayor cuando se entiende que se trata de historias reales.

Así como Netflix brilla por su vasta oferta de ficción, también le ha dedicado un espacio interesante a los documentales y relatos basados en hechos reales. Existen varios: juicios, desapariciones, asesinatos y todo tipo de crímenes reales se reúnen en esta sección que intenta reconstruir algunos de los eventos más desgarradores y enigmáticos. También se presentan documentales alrededor de figuras reconocidas, como artistas o jugadores profesionales.

Últimamente, se estrenaron tres de ellos y el furor fue total. Uno de ellos está relacionado con el mundo de la música y sigue a uno de los artistas argentinos más influyentes. Por otro lado, otra producción reconstruye uno de los crímenes más mediáticos de Estados Unidos. Por último, una película combina el documental con actuaciones de ficción para relatar uno de los casos más infames de México.

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Los tres documentales del momento

"Fito Páez: el mundo cabe en una canción"

Dirigido por Matías Gueilburt, esta película documental propone un recorrido íntimo por la vida, la obra y el universo creativo del músico rosarino. "Fito Páez: el mundo cabe en una canción" toma como uno de sus puntos de partida el accidente doméstico que el músico sufrió en 2024. El episodio le provocó la fractura de cinco costillas y lo obligó a interrumpir su gira, además de atravesar una etapa de recuperación física y emocional que lo llevó a revisar distintos momentos de su carrera.

Durante más de un año, Matías Gueilburt acompañó a Fito Páez en distintos momentos de su vida profesional. La producción incluye ensayos, grabaciones, conciertos, viajes y presentaciones en ciudades de América latina, Europa y Estados Unidos, así como material de archivo inédito y registros en vivo que reconstruyen distintas etapas de su carrera.

La película aborda temas como el amor, la música, los vínculos personales, sus hijos y amistades, además de los éxitos, las tragedias, los fracasos y los excesos que atravesaron su trayectoria. Sin dudas, se trata de una producción imperdible para conocer de cerca a una de las leyendas del rock nacional.

“La muerte de la esposa del pastor”

Con otro tono, la plataforma estrenó recientemente “La muerte de la esposa del pastor”, un documental de tres episodios que reconstruye uno de los casos más mediáticos de Estados Unidos. La producción sigue el caso real de Mica Miller, una cantante y directora del coro en la iglesia Solid Rock Church en Carolina del Sur, esposa del pastor John-Paul Miller, que apareció sin vida en un parque estatal en 2024.

La miniserie cuenta con Julia Willoughby Nason y Michael Gasparro en la dirección e incluye material inédito, entrevistas a familiares, grabaciones reales y acusaciones del momento. Todo esto busca reconstruir las misteriosas circunstancias de su muerte que, a pesar de ser calificada como un suicidio, despertó cientos de preguntas en relación a los maltratos que recibía la joven por parte de su marido.

Tal como reconstruyen distintos testimonios en “La muerte de la esposa del pastor”, Mica mantenía una relación asfixiante con John Paul, quien le llevaba 15 años. Había denunciado abusos de todo tipo y había solicitado una orden de restricción, dado a la vigilancia constante por parte de Miller. El problema se agravó cuando intentó divorciarse del pastor en abril de 2024 y días después apareció muerta en un parque estatal a una hora y media de su casa.

>>Leer más: Septiembre en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, Amazon, HBO Max, Mubi, Apple TV, y Disney+

"Un hijo propio"

La chilena Maite Alberdi, directora de los celebrados documentales “La once” (2014) y “El agente topo” (2020, nominada al Oscar), dirige su primer documental en México, "Un hijo propio". El film reconstruye el caso real de Eleonor Alejandra Marín Mendoza, una mujer que fingió un embarazo y robó una bebé de un hospital tras sufrir múltiples abortos espontáneos. La miniserie explora las presiones sociales y psicológicas alrededor de la maternidad, la culpa y la imposibilidad de contradecir la realidad.

El caso real detrás de este documental fue realmente movilizador en México y tuvo lugar el 17 de junio de 2009, cuando una mujer de 26 años salió del hospital con una bebé recién nacida. Una bebé que no era suya. Resulta que la joven, llamada Eleonor Alejandra Marín Mendoza, había fingido un embarazo ante toda su familia e incluso ante su propio esposo, tras varios intentos de embarazo que finalizaban en abortos espontáneos. El día de su supuesto parto, Marín Mendoza salió del hospital con un bebé secuestrado escondido en una bolsa.

La producción combina archivos del momento y testimonios cercanos con actuaciones de ficción que recrean lo sucedido. No solo relata la historia de la mujer, sino que explora todo el trasfondo social y psicológico que la llevaron a cometer el crimen.

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