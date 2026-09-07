Misterio en zona oeste: hallaron restos óseos humanos en el arroyo Ludueña

Un pescador encontró un cráneo y una inspección posterior más exhaustiva de Prefectura Naval ubicó lo que sería un fémur

La zona de Azcuénaga al 9100. Los restos óseos fueron hallados en arroyo Ludueña

Personal de Prefectura y de PDI en la zona de Ludueña donde fueron hallados restos óseos

Un pescador denunció que mientras realizaba su actividad a orillas del arroyo Ludueña halló un cráneo . Esa novedad hizo que, minutos después, se dispusiera una inspección más exhaustiva del lugar por parte de personal de Prefectura Naval que terminó hallando lo que sería un fémur .

El caso fue notificado al fiscal Matías Edery, de la Unidad de Siniestralidad Vial y Homicidios Culposos del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó que los restos óseos fueran derivados al Instituto Médico Legal para tratar de establecer la procedencia.

Todo comenzó ayer domingo poco después de las 17.30 a partir de la denuncia que hizo un pescador a la Central de Emergencias 911. Esa persona dijo que a esa hora se encontraba en el arroyo Ludueña, a la altura de calle Azcuénaga al 9100, en el extremo este de Rosario, casi en el límite con Funes.

El pescador declaró que encontró un cráneo. A partir de ese hallazgo, se le dio intervención a la Policía de Investigaciones y al fiscal Edery, quien a su vez ordenó la participación de personal de Prefectura Naval para que haga un relevamiento más específico en el agua.

La zona de Azcuénaga al 9100. Los restos óseos fueron hallados en arroyo Ludueña

Cuál fue el resultado del operativo en el Ludueña

Así, en un procedimiento que contó con la participación de testigos, se dio con un fémur de adulto tallado, tres guadañas de tamaño pequeño y una vajilla rota. Los restos óseos fueron derivados al Instituto Médico Legal (IML), mientras que los objetos fueron derivados a una dependencia policial.

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Voceros del MPA confirmaron que se tratarían de restos humanos de antigua data y que se esperan los resultados de los estudios del IML para obtener más precisiones.