Violento robo a un vendedor ambulante de camisetas de Central: dos detenidos

El hecho ocurrió cerca del Gigante de Arroyito. Dos jóvenes con camisetas de Newell's fueron apresados tras una persecución policial

Las imágenes que se viralizaron captaron el momento del violento robo en el puesto de venta

Dos jóvenes fueron detenidos por el robo a un vendedor ambulante en la previa del clásico rosarino . El hecho ocurrió en bulevar Rondeau y Olive, en las inmediaciones del Gigante de Arroyito , donde horas más tarde Central y Newell's empataron 1 a 1.

Según la denuncia del comerciante, un grupo de unas diez personas identificadas con la camiseta de la Lepra descendió de cinco motos sin patente durante un semáforo y le sustrajo parte de la mercadería que tenía para vender.

El vendedor comercializaba indumentaria deportiva del Canalla y estaba acompañado por su hijo cuando sufrió el robo . Las imágenes del episodio se difundieron en redes sociales y generaron un fuerte repudio.

Luego, los agresores escaparon del lugar. Tras recibir el alerta por el asalto, efectivos policiales iniciaron la búsqueda de los sospechosos.

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Persecución y detención de los sospechosos

Una patrulla detectó en Avenida Sabin y Génova a dos jóvenes que coincidían con la descripción de los presuntos autores. Ambos llevaban indumentaria de Newell's y circulaban en una moto negra sin patente.

Cuando los agentes les dieron señal de que se detengan, los sospechosos aceleraron y comenzó una persecución que terminó sobre el viaducto Avellaneda al 480.

En ese tramo, el patrullero logró acercarse a la motocicleta. Los jóvenes intentaron evadir el cerco policial, realizaron una maniobra y chocaron contra el espejo del móvil. Como consecuencia del impacto, ambos cayeron al suelo.

Una ambulancia llegó al lugar para asistir a los ocupantes de la moto, ambos tenían domicilio en Oliveros.

Uno de los detenidos, identificado como D. P. Juan Bautista, de 27 años, sufrió traumatismos de rodilla derecha y mano derecha con herida cortante. Esto llevó a que los médicos lo trasladaran al Hospital Provincial. Su acompañante, S. Alejandro Sebastián, de 17 años, presentó traumatismos leves en el codo y el pie derecho y recibió el alta en el lugar del hecho.

Tras el procedimiento, los dos sospechosos quedaron detenidos y fueron trasladados a la Comisaría 16ª. Además, la Policía secuestró una motocicleta Honda XR 150 cc negra sin patente, que quedó a disposición de la investigación.