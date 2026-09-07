Violento robo a un vendedor ambulante de camisetas de Central: dos detenidos

Dos jóvenes fueron detenidos por el robo a un vendedor ambulante en la previa del clásico rosarino. El hecho ocurrió en bulevar Rondeau y Olive, en las inmediaciones del Gigante de Arroyito, donde horas más tarde Central y Newell's empataron 1 a 1.
El hecho ocurrió cerca del Gigante de Arroyito. Dos jóvenes con camisetas de Newell's fueron apresados tras una persecución policial
Dos jóvenes fueron detenidos por el robo a un vendedor ambulante en la previa del clásico rosarino. El hecho ocurrió en bulevar Rondeau y Olive, en las inmediaciones del Gigante de Arroyito, donde horas más tarde Central y Newell's empataron 1 a 1.
Según la denuncia del comerciante, un grupo de unas diez personas identificadas con la camiseta de la Lepra descendió de cinco motos sin patente durante un semáforo y le sustrajo parte de la mercadería que tenía para vender.
El vendedor comercializaba indumentaria deportiva del Canalla y estaba acompañado por su hijo cuando sufrió el robo. Las imágenes del episodio se difundieron en redes sociales y generaron un fuerte repudio.
Luego, los agresores escaparon del lugar. Tras recibir el alerta por el asalto, efectivos policiales iniciaron la búsqueda de los sospechosos.
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Una patrulla detectó en Avenida Sabin y Génova a dos jóvenes que coincidían con la descripción de los presuntos autores. Ambos llevaban indumentaria de Newell's y circulaban en una moto negra sin patente.
Cuando los agentes les dieron señal de que se detengan, los sospechosos aceleraron y comenzó una persecución que terminó sobre el viaducto Avellaneda al 480.
En ese tramo, el patrullero logró acercarse a la motocicleta. Los jóvenes intentaron evadir el cerco policial, realizaron una maniobra y chocaron contra el espejo del móvil. Como consecuencia del impacto, ambos cayeron al suelo.
Una ambulancia llegó al lugar para asistir a los ocupantes de la moto, ambos tenían domicilio en Oliveros.
Uno de los detenidos, identificado como D. P. Juan Bautista, de 27 años, sufrió traumatismos de rodilla derecha y mano derecha con herida cortante. Esto llevó a que los médicos lo trasladaran al Hospital Provincial. Su acompañante, S. Alejandro Sebastián, de 17 años, presentó traumatismos leves en el codo y el pie derecho y recibió el alta en el lugar del hecho.
Tras el procedimiento, los dos sospechosos quedaron detenidos y fueron trasladados a la Comisaría 16ª. Además, la Policía secuestró una motocicleta Honda XR 150 cc negra sin patente, que quedó a disposición de la investigación.
"Queremos evitar que las seccionales se utilicen como alojamientos prolongados", dijo el ministro de Seguridad Cococcioni