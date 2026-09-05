La Asamblea Legislativa de Malvinas se expidió tras el cruce entre Milei y el gobierno británico

Los habitantes de las islas, a través del cuerpo institucional, fijaron posición respecto de las recientes declaraciones del presidente

El cuerpo legislativo de las Islas Malvinas emitió un comunicado oficial tras las declaraciones de Milei.

La Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas emitió un comunicado oficial en respuesta a las recientes declaraciones del presidente Javier Milei , quien afirmó que las personas que habitan el archipiélago conforman una “ población implantada en un territorio usurpado ”.

En el escrito difundido por el cuerpo legislativo, los representantes de las islas remarcaron su postura sobre el estatus político del territorio : “Las islas son un Territorio Británico de Ultramar autogobernado y nuestro futuro es un asunto que deben decidir las personas que vivimos aquí”.

El documento, al que tuvo acceso el medio MercoPress, expresa que la Asamblea hizo hincapié en el sufragio de 2013 a través del cual, hace más de una década, el 99,8% de los votantes (un 92% de participación) decidieron mantener el estatus de territorio británico.

Además, en el documento afirman que el principio de autodeterminación no se ve alterado por expresiones de gobiernos externos y advirtieron que cualquier avance sobre su soberanía será considerado una "violación de la seguridad nacional" .

Si bien mencionan al mandatario argentino una sola vez, remarcaron que "declaraciones como las de esta semana no son nuevas para nosotros" y sostuvieron que la comunidad prosperó a pesar de las presiones de las últimas décadas.

>> Leer más: La reacción de los medios británicos tras la cadena nacional de Milei

Asimismo, el comunicado resalta el respaldo constante recibido desde el gobierno británico, así como de ministros y parlamentarios del Reino Unido. El texto omitió pronunciarse sobre las sanciones a empresas petroleras, con trámites que comenzaron a desarrollarse desde este mismo viernes, o el avance del proyecto hidrocarburífero Sea Lion.

Respaldo inglés

Este viernes, el gobierno del Reino Unido salió al cruce de las declaraciones de Milei sobre las Islas Malvinas. No sólo desde Downing Street lanzaron una advertencia(“Nuestras fuerzas armadas están en alerta las 24 horas") sino que, además, el secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, aseguró que el archipiélago "es británico" y garantizó que la posición de Londres en la defensa de ese territorio se mantiene con carácter "absoluto e inquebrantable".

>> Leer más: Cómo es el nuevo régimen de sanciones para las petroleras que exploten recursos en Malvinas

“Las Malvinas son británicas porque sus habitantes eligen ser británicos”, aseguró Streeting, y cuestionó la acción de Milei al sostener que sus anuncios “dicen más sobre la política interna de la Argentina que sobre las islas”.