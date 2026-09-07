Tragedia en la costanera: "Rápido y furioso", la dura acusación de la fiscal al conductor

La fiscal Valeria Piazza Iglesias sostuvo que el conductor del auto que mató a dos mujeres "se representó el resultado, lo asumió como posible y le fue indiferente"

La fiscal Valeria Piazza Iglesias, a cargo de la acusación en el juicio por la tragedia en la Costanera , fue tajante en el alegato de apertura del debate. Explicó que el comienzo del siniestro fue un altercado del acusado, al volante de un Peugeot 206, con un motociclista. "Decide salir a cazarlo a una velocidad aproximada a 120 kilómetros por hora" , consideró la funcionaria.

Agustín David López Gagliasso enfrenta un pedido de condena de 18 años de prisión como autor de doble homicidio simple con dolo eventual y lesiones. El siniestro ocurrió el 21 de enero de 2025 en la costanera central, a la altura del túnel Arturo Illia. Las víctimas fatales fueron Tania Gandolfi, de 40 años, y su hija Agustina García, de 17 años . Mientras que Diego García pareja de la mujer y padre de la menor, sobrevivió junto a Victoria, la hija más chica.

Entre las sobrevivientes del siniestro también estuvo Giovanna, una chica que acompañaba al conductor del auto y que en la primera audiencia declaró como testigo. La Fiscal Piazza Iglesia asegura que comprobará que López Gagliasso "se representó el resultado, lo asumió como posible y le fue indiferente" .

Rápido y furioso

El juicio oral comenzó este lunes a las 8 en el Centro de Justicia Penal y ante las juezas Silvana Lamas González, Valeria Pedrana y Paula Álvarez. La primera en tomar la palabra fue la fiscal Piazza Iglesias, quien fue categórica al momento de reconstruir la secuencia que se analizará en el debate.

"Rápido y furioso: ese era Agustín López el 21 de enero en momentos en que, luego de un altercado con un motociclista, decide salir a cazarlo a una velocidad superior a 120 kilómetros por hora en la costanera de Rosario", describió la fiscal en su alegato de apertura. "Al salir del túnel Illia pierde el control de su auto, derrapa e impacta a la familia García, que se encontraba sobre la vereda, provocándole la muerte a Tania y Agustina", agregó.

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"Fue un hecho verdaderamente trágico por la magnitud del mismo, siendo el accionar de López determinante para tal dañoso resultado", consideró Piazza Iglesias. La funcionaria adelantó que, además de la acompañante del conductor y del marido y padre de las víctimas fatales, declararan otros testigos del hecho. También brindarán sus testimonios peritos y técnicos que darán cuenta de la velocidad que levantó el auto conducido por el acusado.

La tragedia en la Costanera

A bordo de un Peugeot 206, López Gagliasso entró al túnel de la avenida Illia la noche del martes 21 de enero mientras viajaba con Giovanna R. desde la zona sur de la ciudad. El trayecto terminó con una colisión brutal a la altura de calle Presidente Roca, donde parte de una familia de turistas de Córdoba no logró esquivar el auto fuera de control.

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El automovilista alcanzó una velocidad de 120,7 kilómetros por hora en el camino e hizo maniobras de zigzag para alcanzar a un motociclista con el que mantuvo una discusión previamente, pero en la intersección mencionada derrapó hacia la vereda este. Tania y su hija mayor, Agustina, murieron en el acto por el impacto del vehículo.

Victoria, la hermana menor, fue trasladada hasta el Hospital de Niños Víctor J. Vilela y quedó fuera de peligro. Su padre Diego García (45) también sufrió algunas lesiones, pero no requirió internación.