Newell's le empató a Central en un final dramático con un gol de Cóccaro, tras la revisión del VAR

Central lo tenía y Newell's reaccionó al final con el gol de Matías Cóccaro. Gastón Ávila había adelantado al canalla.

El clásico rosarino, por la octava fecha del Clausura, se jugó en el Gigante de Arroyito y fue 1 a 1. Central lo ganaba con gol de Gastón Ávila y Newell's lo empató al final con tanto de Matías Cóccaro, tras la revisión del VAR.

EMPATE AGÓNICO DE CÓCCARO ANTE CENTRAL El delantero de Newell’s se encontraba habilitado y empató el encuentro sobre el final ante Central. Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E #LPFxTNTSports pic.twitter.com/JUfD6pUwVH

En un trámite muy trabado Newell's no puede acercarse al arco de Central.

Comenzó el segundo tiempo.

Final del primer tiempo

45': Golazo de Central: Gastón Ávila.

CÓMO PARA NO GRITARLO ASÍ



El festejo de ÁNGEL DI MARÍA tras el TERRIBLE GOLAZO de Gastón Ávila para el 1-0 de Rosario Central ante Newell's.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/azag3TdJvd — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 6, 2026

GOLAZO DE ÁVILA PARA EL 1-0 DE CENTRAL



El defensor capturó un rebote y la agarró de volea para abrir el marcador ante Newell’s.



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22' amarilla a Cóccaro por un choque con Ávila.

10': homenaje a Messi.

EL HOMENAJE A MESSI EN CENTRAL - NEWELL’S



En el minuto 10, el encuentro se detuvo para recordar el ciclo de Messi en la Selección



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5': amarilla a Franco Escobar por infracción a Coronel.

SE PICÓ EL CLÁSICO ENTRE CENTRAL - NEWELL’S



Franco Escobar se ganó la tarjeta amarilla tras un fuerte cruce



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1': amonestado Franco Ibarra por falta a Cóccaro.

Empezó el clásico rosarino.

La realidad marca que Central lleva seis festejos en fila y eso obliga al equipo del cuestionado Jorge Almirón a sostener esta senda dulce. Si incluso Almirón salió victorioso del último cruce en el Coloso y ni así se metió en la piel del hincha canalla. Entonces las esquirlas que podría generarle un resultado negativo serían incalculables, más allá de que el equipo todavía lucha por el título de la tabla anual, tiene la final de la Supercopa Internacional a la vuelta de la esquina y está entre los ocho que clasifican a los octavos de final del Clausura.

Por el lado de Newell’s las seis caídas consecutivas deben ser el combustible para reaccionar y dar vuelta la página.

El último éxito leproso fue justamente en el Gigante de Arroyito, el pasado 20 de marzo de 2022, en victoria por la mínima con el gol de Juanchón García. Pasaron cuatro años y seis meses de esa tarde que se tiñó de rojinegra, pero ya quedó demasiado lejos y todo el mundo Newell’s lo sabe.

Igual jamás hay que subestimar al clásico, a los resultados posibles, a sus consecuencias, a sus derivaciones y al envión impresionante que le otorga al que gana y al gran lío en que se mete el que lo pierde.

Leer más: Todo el color de la previa del clásico rosarino que se juega este domingo en el Gigante

Las estadísticas de Central y Newell's