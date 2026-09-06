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Newell's le empató a Central en un final dramático con un gol de Cóccaro, tras la revisión del VAR

Central lo tenía y Newell's reaccionó al final con el gol de Matías Cóccaro. Gastón Ávila había adelantado al canalla.

6 de septiembre 2026 · 17:03hs
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El clásico rosarino fue muy disputado.

Celina Mutti Lovera / La Capital

El clásico rosarino fue muy disputado.

El clásico rosarino, por la octava fecha del Clausura, se jugó en el Gigante de Arroyito y fue 1 a 1. Central lo ganaba con gol de Gastón Ávila y Newell's lo empató al final con tanto de Matías Cóccaro, tras la revisión del VAR.

Las incidencias del clásico

95': Gol de Newell's: Matías Cóccaro para el 1 a 1 final.

Cinco minutos finales Central gana 1 a 0.

En un trámite muy trabado Newell's no puede acercarse al arco de Central.

Comenzó el segundo tiempo.

Final del primer tiempo

45': Golazo de Central: Gastón Ávila.

22' amarilla a Cóccaro por un choque con Ávila.

10': homenaje a Messi.

5': amarilla a Franco Escobar por infracción a Coronel.

1': amonestado Franco Ibarra por falta a Cóccaro.

Empezó el clásico rosarino.

La realidad marca que Central lleva seis festejos en fila y eso obliga al equipo del cuestionado Jorge Almirón a sostener esta senda dulce. Si incluso Almirón salió victorioso del último cruce en el Coloso y ni así se metió en la piel del hincha canalla. Entonces las esquirlas que podría generarle un resultado negativo serían incalculables, más allá de que el equipo todavía lucha por el título de la tabla anual, tiene la final de la Supercopa Internacional a la vuelta de la esquina y está entre los ocho que clasifican a los octavos de final del Clausura.

Por el lado de Newell’s las seis caídas consecutivas deben ser el combustible para reaccionar y dar vuelta la página.

El último éxito leproso fue justamente en el Gigante de Arroyito, el pasado 20 de marzo de 2022, en victoria por la mínima con el gol de Juanchón García. Pasaron cuatro años y seis meses de esa tarde que se tiñó de rojinegra, pero ya quedó demasiado lejos y todo el mundo Newell’s lo sabe.

Igual jamás hay que subestimar al clásico, a los resultados posibles, a sus consecuencias, a sus derivaciones y al envión impresionante que le otorga al que gana y al gran lío en que se mete el que lo pierde.

Leer más: Todo el color de la previa del clásico rosarino que se juega este domingo en el Gigante

Las estadísticas de Central y Newell's

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