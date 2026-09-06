El uno x uno de Newell's: Cóccaro estaba donde debía y no falló frente al arco canalla

El centrodelantero uruguayo no consiguió sobresalir en el duelo con Ovando, pero fue determinante para la suerte rojinegra con el gol del empate

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Los once de Newell's ante Central.

Ya se sabe de la trascendencia que tiene la figura de Matías Cóccaro para Newell's . En el Gigante, con un conjunto rojinegro de mal desempeño, el goleador rojinegro aprovechó la única clara de la Lepra y no falló. Por esa sola jugada, pero de una importancia enorme, el Zorro quedó en lo más alto del podio leproso en la tarde del clásico rosarino.

Josué Reinatti 6: sobrio y seguro para interceptar centros. Atoró bien a Ruben en una de peligro en la segunda etapa.

Martín Ortega 4: ante un discreto Campaz, no dio seguridad. Tampoco dio respuestas pasando al ataque.

Lautaro Giannetti 5,5: en un trámite por momentos friccionado, puso pierna fuerte y dominó su zona.

Lucas Carrizo 5: irregular en la marca, por momentos se complicó en la salida con la pelota al pie.

Franco Escobar 3,5: falló en la única función que le correspondía, que era defender. Perdió los duelos en el uno contra uno.

Rodrigo Herrera 3,5: intentó acompañar en los pocos ataques de la visita y se fue apagando. No aportó en la contención.

El desempeño de Newell's

Luca Regiardo 4: discontinuo en la recuperación. Cuando tuvo la pelota, le costó desprenderse de ella con seguridad.

Walter Mazzantti 4,5: los pocos intentos pasaron por sus pies, aunque varias veces no consiguiera prevalecer.

Facundo Guch 3,5: tuvo traslados llamativamente imprecisos. Entró poco en juego y en esas pocas no resolvió nada útil.

Santiago Solari 3,5: la tocó muy poco y no generó nada por afuera. No desequilibró nunca.

Matías Cóccaro 6: perdió la pelea con Ovando. Siguió luchando y, la única que tuvo, la mandó al fondo del arco.

Ingresaron:

Jerónimo Russo 5: su ingreso le dio salida al equipo por afuera. De su pelotazo nació el gol del empate.

Jerónimo Gómez Mattar 5,5: se hizo cargo de la conducción del equipo. La pidió y la movió.

Mateo García 4: cada ocasión en que la recibió, ninguno de sus toques fueron incisivos.

Juan Ignacio Ramírez: clave en la entrega a Cóccaro para el tanto de la igualdad.

Francisco Scarpeccio: le ganó de arriba a Ávila, en la acción del gol rojinegro.

El DT Frank Kudelka 4,5: el equipo no rindió mínimamente como merecía un partido de este calibre. No tuvo fútbol y tampoco se notó que fuera consistente defensivamente. Su gran acierto, ante la falta absoluta de juego, fue la presencia de un triple nueve en los minutos finales. Entre ellos se encargaron del gol del empate.