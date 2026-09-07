El fuerte apoyo de Alpine a Colapinto, que lamentó su despiste entre lágrimas

Tras su remontada para alcanzar el 9º puesto en Italia, el argentino rompió en llanto y mostró su frustación por el despiste que lo relegó en Monza

Franco Colapinto vivió a flor de piel el Gran Premio de Italia y terminó entre lágrimas ante los medios en Monza , a pesar de haber tenido una gran remontada para finalizar en el 9º puesto . El argentino lamentó su despiste que lo llevó del 3º al 16º lugar , aunque se las arregló para sumar importantes puntos para Alpine .

Si bien el pilarense tuvo la chance de pelear por su mejor posición histórica en la Fórmula 1 , el ritmo de carrera del A526 no llegó a dar batalla, ya que su compañero Pierre Gasly también cayó desde la pole position al 7º puesto . No obstante, el piloto de 23 años manifestó su frustración y tristeza por el “error” que lo relegó de la pelea por el podio.

“Fue una carrera dura, muy frustrante. Tenía una gran oportunidad y no la aproveché. Estoy triste por eso. Creo que podría haber hecho una gran carrera y tuve un grave error” , afirmó Colapinto entre lágrimas ante los medios en Monza.

El llanto del argentino dejó ver la frustración tras haberse ilusionado por la pelea en lo más alto. Al respecto, el propio piloto insistió: “Desaproveché una oportunidad muy importante para el equipo para mí. Tengo que aprender de esto y seguir” .

Franco Colapinto y el rendidor Alpine circulando por el Templo de la Velocidad de Monza. BWT Alpine

Más allá de la tristeza, Colapinto tuvo una impecable remontada y compensó su despiste con dos puntos que sirven y mucho para la pelea de Alpine en el Campeonato de Constructores.

La banca de Alpine a Franco Colapinto

Luego de la carrera, el propio Flavio Briatore, asesor ejecutivo y referente de Alpine, se refirió al rendimiento del argentino y valoró su esfuerzo para recuperarse y sumar puntos. “Franco realizó una carrera brillante para remontar y sumar puntos valiosos para la escudería”, destacó el italiano.

El empresario, que impulsó la llegada de Colapinto a Alpine el año pasado, dejó en claro la importancia de la labor de su piloto en Monza y remarcó que “fue un fin de semana positivo para el equipo”.

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A su vez, uno de los videos compartidos por las redes sociales oficiales de la escudería francesa mostró el cálido saludo del argentino con los ingenieros y demás empleados de Alpine en el box. Entre los saludos, uno de los miembros del staff lo animó y le dijo: “No pidas más perdón”.

Feeling closer than ever pic.twitter.com/Nj5TXN95U6 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 7, 2026

El apoyo de su ingeniero

Inmediatamente después de ver la bandera a cuadros, Colapinto le pidió disculpas a Stuart Barlow, su ingeniero de pista, y aseguró que se sentía "decepcionado" de sí mismo.

Ante esta situación, Barlow fue contundente y valoró el esfuerzo del argentino: "Amigo, terminaste P9 con un manejo increíble. Arrastraste un poco de daño. Manejaste muy muy bien y volviste al P9, de vuelta en la Q3 y a los puntos".

"Bajaste al P16 y volviste al P9, casi terminás en P8. El ritmo era mega. Nada de disculpas, hacemos esto todos juntos. Creo que podés estar muy orgulloso de esa remontada, nosotros lo estamos acá", concluyó el ingeniero en su conversación con Colapinto.