El ecosistema emprendedor tuvo su after office en el marco del Santa Fe Business Forum

Founders & Friends reunió en un mismo lugar a startups, fondos de inversión y referentes de innovación de Santa Fe, con el objetivo de generar nuevas conexiones

El ecosistema emprendedor tuvo su propio after office durante el Santa Fe Business Forum . Mientras la agenda oficial convocó en la Estación Fluvial de Rosario al sector productivo local, pymes y emprendedores con compradores internacionales, en paralelo, el edificio Armonía de la Bolsa de Comercio de Rosario fue escenario de Founders & Friends , una propuesta que reunió a emprendedores, fondos de inversión y referentes de innovación para compartir una bienvenida distendida y generar nuevos vínculos estratégicos.

El encuentro buscó acompañar la estrategia de internacionalización impulsada por la Provincia y, al mismo tiempo, mostrar a los inversores que llegaron desde Europa, México, Estados Unidos y otros mercados el potencial del ecosistema emprendedor local. “La Provincia hizo un esfuerzo enorme por traer inversores de todo el mundo y hacer todo este evento. Entonces, desde el ecosistema emprendedor decidimos acompañar esta acción y propusimos hacer este ‘side event’ para agasajar a los fondos de inversión”, explicó Francisco Buchara, al frente de SF500 .

La actividad fue organizada por La Segunda Seguros, la Bolsa de Comercio de Rosario, Colaborativo, Polo Tecnológico Rosario, SF500, Rosario Innovation Hub, Innventure y Redjar . Se trata de entidades, empresas y cooperativas con perfiles y roles diferentes dentro del ecosistema productivo y emprendedor, pero que comparten una mirada sobre el potencial de las startups argentinas para escalar, generar negocios globales y atraer capital internacional .

“Estamos todos tratando de empujar y, cada vez que hay un evento insignia, generar estos ‘side events’ para hacer encuentros uno a uno, ya que los eventos a veces son más masivos y aquí tenemos la oportunidad del cara a cara “, señaló Ingrid Drago, líder del área de Innovación de la Bolsa. Para la referente, el Santa Fe Business Forum se convirtió en una instancia clave para acercar capital internacional al ecosistema local . “Es un evento de gran alcance global que es el principal convocante para todos estos fondos, quienes tienen la oportunidad de reunirse con los emprendedores locales”, sostuvo.

Martín Moser, Gerente Ejecutivo de Tecnología e Innovación de La Segunda. Foto: Leonardo Vincenti / La Capital.

Por su parte, Martín Moser, Gerente Ejecutivo de Tecnología e Innovación de La Segunda, consideró que el valor agregado del ecosistema emprendedor es la colaboración entre sus miembros y el networking, lo que hace que instancias de encuentro de este tipo sean clave para crecer. “ Un evento como este, de estas características, donde se tiene la oportunidad de charlar 5, 10, 15 minutos con un montón de personas, termina generando oportunidades de negocio que tal vez en otros ámbitos más formales no se da”, explicó el directivo de la aseguradora que cuenta con un programa propio de innovación abierta, además de inversiones en fondos que potencian startups.

La mirada desde adentro

Muchas de las startups que participaron del evento aprovecharon el gran caudal de invitados para contar lo que hacen, ganar visibilidad y abrir conversaciones con potenciales inversores, socios y aliados. Franco Cescotti, al frente de Dharma Bioscience, destacó que la compañía busca aprovechar estas instancias para generar conexiones, tanto con inversores y potenciales inversores como con gente que participa dentro del ecosistema, como pueden ser otras startups y directivos del gobierno.

“Son todos pilares fundamentales para nosotros porque tenemos que apalancarnos de todos los recursos que hay, tanto los públicos como los privados y también generar conexiones con otras empresas que pueden ser posibles partners, aliados o proveedores en un futuro”, sostuvo el emprendedor.

Franco Cescotti, al frente de Dharma Bioscience. Foto: Leonardo Vincenti / La Capital.

La biotecnológica, con base en Rosario y Mendoza, desarrolla un tratamiento inyectable para tratar la artrosis. Hoy atraviesa la etapa preclínica y tiene abierta una ronda de inversión de u$s 800.000 para financiar los ensayos que está haciendo en animales. Cescotti destacó además el crecimiento del evento. “El gran salto creo que se ve en la cantidad de fondos de inversión que están participando de esta edición y eso suma bastante al valor de lo que es el networking”, señaló.

Del otro lado, Bonnie Brayton, managing director de InnoVenture Iowa, llegó por segunda vez al Business Forum en busca de oportunidades de inversión y talento argentino. El fondo estadounidense tiene entre sus áreas de interés a las agtech, biotech, life sciences, manufacturing y tecnologías de la información. “Este ecosistema argentino es muy rico para todas estas áreas”, afirmó.

Bonnie Brayton, de InnoVenture Iowa, fondo de inversión de Estados Unidos. Foto: Leonardo Vincenti / La Capital.

Brayton destacó que en esta nueva edición encontró una mayor cantidad de startups participando activamente y puso el foco en la posibilidad de que las tecnologías argentinas trasciendan el mercado local. “Los desarrollos argentinos no tienen que ser solo para Argentina o para América. Hay muchas oportunidades que pueden encontrar en otros lugares”, sostuvo. En esa línea, aseguró que el interés de InnoVenture no pasa solamente por invertir, sino también por abrir la puerta para que empresas nacientes puedan desarrollar ciencia y escalar sus modelos de negocio en Iowa, potenciando su crecimiento.