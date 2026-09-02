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Un thriller excéntrico de terror desembarcó en Netflix

La historia comienza con un secuestro y toma un giro hacia lo sobrenatural. Con criaturas extrañas y una atmósfera inquietante, está atrapando varios usuarios en la plataforma

2 de septiembre 2026 · 15:55hs
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Abigail desembarcó en Netflix después de su estreno en 2024

"Abigail" desembarcó en Netflix después de su estreno en 2024

De los directores de “Boda sangrienta” y “Scream VI” llegó a Netflix un thriller sobrenatural prometedor. Se trata de “Abigail”, un film de 2024 protagonizado por Alisha Weir que comienza como un thriller tenso y deriva en una extraña historia de terror.

El film comienza con el secuestro de una niña de 12 años llamada Abigail, hija de un hombre poderoso. El grupo encargado tiene el objetivo de conseguir 50 millones de dólares por el rescate. Pero a medida que avanza la cinta los secuestradores empiezan a notar que Abigail no es una niña común y corriente, y que, quienes están en riesgo, son ellos mismos.

Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett dirigen este escalofriante thriller que ofrece terror y acción en menos de dos horas. Al reparto encabezado por Weir lo completan Melissa Barrera, Dan Stevens, Kathryn Newton, William Catlett, Kevin Durand, Angus Cloud y Giancarlo Esposito.

>>Leer más: Llegó a Netflix el esperado thriller con Robert De Niro como protagonista

De qué se trata “Abigail”

La película sigue a un grupo de secuestradores que planea capturar y retener a la hija de un hombre muy rico para cobrarle 50 millones de dólares por el rescate. Así, toman a Abigail, una nena de 12 años aparentemente indefensa y la llevan a una mansión aislada para mantenerla escondida.

Pero a medida que avanza la trama empiezan a suceder cosas extrañas y el grupo empieza a sospechar que Abigail tiene algo que ver. Es que esa niña que parecía normal es en realidad una vampira, y no cualquier vampira, sino una despiadada y sádica.

Entonces, los roles cambian por completo. Ahora son los secuestradores quienes deben sobrevivir durante una noche, frente a una Abigail que desea terminar con todos ellos. Entre revelaciones y luchas por mantenerse en pie, se va conociendo el profundo trasfondo de Abigail.

>>Leer más: Netflix: un thriller psicológico danés investiga una misteriosa desaparición

Trailer de “Abigail”

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