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Netflix: una miniserie de época que combina romance y política la rompe en la plataforma

La producción está ambientada en el México de 1910 y basada en la aclamada novela de Ángeles Mastretta. Todos los detalles de la trama

3 de septiembre 2026 · 17:41hs
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La miniserie de Netflix está ambientada en la época de la Revolución Mexicana

La miniserie de Netflix está ambientada en la época de la Revolución Mexicana

Atención a los amantes de “Bridgerton” y las historias de época: desembarcó en Netflix una miniserie mexicana que lo tiene todo. Romance, política, presiones sociales y sueños imposibles de domar se combinan en una historia dramática y emotiva que los usuarios no pueden dejar de ver.

Se trata de “Mal de amores”, una serie de 7 capítulos basada en la aclamada novela de Ángeles Mastretta y dirigida por su hija, Catalina Aguilar Mastretta . La historia se sitúa en el México de 1910 y sigue a Emilia (interpretada por Renata Vaca), una mujer decidida a ser doctora, contra las expectativas de su época. Al mismo tiempo, un triángulo amoroso y la guerra cambiarán su vida para siempre.

“Mal de amores” explora los conflictos de una época marcada por la Revolución Mexicana y combina las cuestiones políticas y sociales con los dilemas morales y sueños propios de los personajes. Con una fotografía pintoresca y un diseño de vestuario destacado, la miniserie invita a los espectadores a perderse en otro tiempo.

>>Leer más: Netflix: una miniserie de drama romántico en 6 episodios

De qué se trata “Mal de amores”

La miniserie se sitúa en México, en 1910, y sigue principalmente a Emilia Sauri, una joven decidida a ser médica y en búsqueda de su propia independencia. Mientras confronta las expectativas de su época y reniega del lugar que como mujer se espera que ocupe, Emilia tiene importantes decisiones que tomar, y esto incluye también una cuestión sentimental.

Es que Emilia está dividida entre dos hombres. Por un lado está Daniel (interpretado por Juan Pablo Fuentes), su amor de la infancia, un hombre apasionado y revolucionario que regresa a México movilizado por los acontecimientos políticos. Por otro lado, es imposible para Emilia ignorar a Antonio (interpretado por Iván Amozurrutia), un médico destacado, tranquilo y racional que comparte con Emilia su interés por la medicina.

Ambos le muestran a Emilia un mundo diferente por lo que los estima de forma especial. Pero sin dudas, llegará el momento de tomar decisiones y Emilia no solo tendrá que elegir entre dos hombres sino más bien entre lo que los demás esperan de ella y lo que realmente quiere ser.

>>Leer más: Netflix: un drama romántico atrapa a los usuarios con solo 5 capítulos

Trailer de "Mal de amores"

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