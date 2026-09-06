Rosario se prepara para recibir al Mundial de la Soja

En el Santa Fe Business Forum, Acsoja presentó los temas que se van a debatir en la XII Conferencia Mundial de la Soja: “Más del 70% de los referentes globales están confirmados”

El Santa Fe Business Forum fue el escenario ideal para que la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja) expusiera los avances en la organización de la XII Conferencia Mundial de la Soja , que se realizará del 4 al 7 de abril de 2027 en Rosario.

Julieta Alloatti, del consejo directivo Acsoja, y secretaria del comité científico de la conferencia, destacó: “El Mundial de la Soja, nuclea tanto a referentes nacionales como internacionales de todo el sector, desde la producción a la comercialización, y a toda la cadena desde lo más básico de la investigación hasta las políticas que impactan en el cultivo”.

Alloatti señaló que más del 80% del programa está confirmado, lo mismo que más del 70% de los referentes globales de distintas áreas que van a venir a la ciudad para participar del evento. “Es clave que Argentina pueda mostrar al mundo que, a pesar de los problemas impositivos y políticos, el potencial y la capacidad que tenemos no solo para producir, sino también comercializar y exportar, y que somos competitivos a nivel mundial”, resaltó.

Durante el Santa Fe Business Forum, Alloatti apuntó que no es casualidad que el Mundial de la Soja se realice en Rosario, zona en donde está el principal polo agroexportador a nivel global, con una producción concentrada en pocos kilómetros a la redonda. Argentina es el tercer productor y el primer exportador mundial de subproductos de soja de alta calidad: “Es un centro de generación de innovaciones tecnológicas en el marco de un sistema productivo sostenible”, comentó la directiva.

Además, se suma que la soja se volvió estratégica a nivel mundial: “Es una de las fuentes más baratas de proteína a nivel mundial. La harina y el aceite se usan en países desarrollados y en vías de desarrollo y es una alternativa natural para empresas relacionadas con la química verde”, graficó al describir que la soja es producto que tiene un alto contenido de proteína a un costo muy bajo, sobre todo pensando en la nutrición para combatir la desnutrición.

Sobre los temas a tratar, se pueden enumerar al menos 19 tópicos: germoplasma, ingeniería de la soja, biotecnología, bioinsumos, enfermedades, nutrición vegetal, mecanización, competitividad, informes de país, logística, bioeconomía, forrajes, alimentación y nutrición humana, sostenibilidad, riesgo agroclimático, gestión de cultivos, educación en agricultura e innovación, certificación y comercio y mercados.

Es decir, se van a discutir de regulaciones, políticas y temáticas que van más allá de la producción. “Una parte ocurre en la Bolsa de Comercio de Rosario, con sesiones, workshops y plenarias. Y después hay dos tours: uno en zona productiva y otro más académico. Todo finaliza con un paseo en el Barco Ciudad de Rosario, para ver desde la perspectiva del río a las principales terminales portuarias”, adelantó la referente de Acsoja.

El protagonismo local

Acsoja será la anfitriona de este evento mundial que se realizará en Rosario. Para tomar dimensión, el complejo sojero argentino representa exportaciones por u$s 22.500 millones, una producción de entre 44 y60 millones de toneladas que tiene un nivel de industrialización del 80%. Además, está presente en 15 de las 22 provincias de la Argentina, con 60.000 productores, 336 plantas extrusoras y de procesamiento, 4000 elevadores y cooperativas y 1,8 millones de viajes en camión.

“La Asociación fue fundada en el 2004 para consolidar al sector y hacer más fuerte a la cadena de la soja. Son seis ramas con actores importantes del sector: ciencia y tecnología, insumos, servicio, producción, comercialización e industria”, contó Alloatti.

En 2025 la cadena de la soja representó el 24,6% de las exportaciones argentinas, con China, India, Vietnam e Indonesia como principales socios comerciales.

Alloatti indicó que fue clave en este proceso la capacitación constante con rápida adopción de tecnologías sostenibles: “Los sistemas productivos basados en intensificación sostenible fueron fundamentales”. A eso se sumó la articulación entre los sectores comerciales y exportadores, de forma eficiente y transparente, y el aporte de las instituciones, las universidades y profesionales de todas las áreas.

Desde Acsoja también resaltan el rol de una industria semillera sólida. Argentina fue el primer país con un marco regulatorio flexible para la aprobación de OGMs en 1991. “La capacidad productiva permanece intacta”, concluyó Alloatti. Para más información e inscripciones a la Conferencia, ingresar a www.wsrc2027.com.ar