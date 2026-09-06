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Escándalo en pleno vuelo: un pasajero borracho atacó a la tripulación y lo ataron con cinta y precintos

El hombre, de 67 años, protagonizó un violento episodio durante un vuelo de American Airlines. El avión, que iba desde Texas a Nueva Jersey, tuvo que aterrizar de emergencia

6 de septiembre 2026 · 15:24hs
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Lo ataron con cinta adhesiva y precintos por atacar a otros pasajeros. 

Lo ataron con cinta adhesiva y precintos por atacar a otros pasajeros. 

Un vuelo de American Airlines se convirtió en escenario de un violento episodio cuando un pasajero, aparentemente bajo los efectos del alcohol, comenzó a insultar y agredir a otros viajeros y a miembros de la tripulación. Ante la escalada de la situación, varias personas intervinieron para reducirlo y terminaron atándolo a su asiento con precintos y cinta adhesiva.

El episodio ocurrió en el vuelo AA618, que había despegado del aeropuerto de Fort Worth, en Texas, con destino a Newark en Nueva Jersey. Según los testimonios, el hombre comenzó a comportarse de manera violenta unas dos horas después del despegue y llegó a tomar del cuello al pasajero que se encontraba sentado junto a él.

Pero la situación fue mucho más allá. El hombre gritó, lanzó insultos racistas y homofóbicos, profirió amenazas y expresiones vinculadas con la religión. Una de las azafatas fue uno de los principales blancos de sus insultos.

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Ante la escalada de violencia, varios pasajeros decidieron intervenir. Entre ellos había un policía retirado, quien ayudó a inmovilizar al hombre. Durante el forcejeo, el pasajero incluso llegó a morder a uno de los hombres que intentaba reducirlo.

Finalmente, con elementos proporcionados por la tripulación, lograron sujetarlo al asiento hasta el aterrizaje. La imagen del hombre atado a su asiento con cinta adhesiva circuló rápidamente por redes sociales.

Aterrizaje de emergencia

Debido a la situación, el comandante decidió modificar el recorrido y desviar el avión hacia Baltimore, Maryland.

Una vez que la aeronave aterrizó, efectivos policiales y agentes del FBI subieron al avión para detener al pasajero, quien fue retirado del vuelo. El resto de la tripulación pudo continuar posteriormente el viaje hacia Newark.

Asimismo, American Airlines confirmó el episodio y sostuvo que la aeronave debió desviarse debido a la presencia de un "pasajero conflictivo". "La seguridad de nuestros clientes y empleados es nuestra máxima prioridad y no toleramos la violencia", señaló la compañía.

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