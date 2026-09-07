Organizan una colecta para ayudar al vendedor ambulante asaltado por hinchas de Newell's

Nicolás Marín perdió parte de su mercadería durante un robo antes del clásico rosarino. Dos sospechosos quedaron detenidos tras una persecución policial

Una colecta busca ayudar a Nicolás Marín, el vendedor ambulante que sufrió un robo en la previa del clásico rosarino . El hecho ocurrió en bulevar Rondeau y Olivé , cerca del Gigante de Arroyito, cuando un grupo de personas identificadas con camisetas de Newell’s le sustrajo parte de la mercadería que tenía para vender.

Según la denuncia de Marín, unas diez personas que llevaban camisetas de Newell's bajaron de varias motos mientras esperaba en un semáforo y le robaron parte de la mercadería.

El comerciante vendía indumentaria de Central y se encontraba junto a su hijo Eloy cuando ocurrió el ataque. Tras el procedimiento policial, dos sospechosos quedaron detenidos y fueron trasladados a la Comisaría 16ª .

Familiares de Nicolás y de su hijo señalaron que ambos se encuentran bien, aunque quedaron afectados por el momento que atravesaron. También contaron que varias personas se comunicaron con ellos para ofrecerles ayuda.

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La historia del vendedor ambulante asaltado

Marín, hincha de Central, trabaja desde hace cinco años en la zona del incidente. El dinero que obtenía de la venta de productos deportivos tenía un objetivo concreto: reunir lo suficiente para comprar un vehículo y dejar de trabajar en los semáforos.

Su intención era comenzar a trabajar con una aplicación y, principalmente, evitar que su hijo tuviera que acompañarlo a la calle para ganarse la vida.

En diálogo con la creadora de contenido @eluglaria, el vendedor contó cómo vivió el robo y explicó el esfuerzo que había realizado junto a su familia para sostener su actividad.

"Independientemente de lo que pasó, estamos muy consternados porque es algo que uno no se espera. Creería, en lo personal, que a tu mamá, tu papá o tu hermano no le vas a robar. Es un hecho lamentable, triste".

Sobre el impacto que tuvo el episodio en su hijo, relató: "Estuvimos anoche con Eloy, que quedó exaltado porque tuvimos una noche eufórica de muchas preguntas y brindar respuestas. Y la respuesta es siempre justa porque no lo vas a dejar traumatizado".

Marín también remarcó que el conflicto excede la rivalidad entre Rosario Central y Newell’s: "Es independiente de los colores".

El vendedor explicó que llevaba años trabajando en la zona: "El tema del robo de las camisetas fue lamentable porque yo soy malabarista de la zona de esta esquina en Rondeau hace cinco años".

También contó que realizó un esfuerzo económico familiar importante para poner el puesto de venta: "Este esfuerzo que hicimos con mi esposa fue el sacrificio de muchas asignaciones de mis hijos para tener un puesto con bastantes cositas, para poder subsistir un poco más, para poder sacar a mis hijos de la calle también".

Marín, de 35 años, aseguró que su intención era dejar esa actividad y buscar otra alternativa laboral: "La realidad era ya terminar. Yo tengo 35 años e infelizmente no tuve la oportunidad de estudiar. Siendo chiquito, como mis nenes, ya dormía en la calle".

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Quienes quieran ayudar, Nicolás tiene una cuenta de Mercado Pago a su nombre. El alias es nicolasmarin123.