La Capital | La Ciudad | vendedor ambulante

Organizan una colecta para ayudar al vendedor ambulante asaltado por hinchas de Newell's

Nicolás Marín perdió parte de su mercadería durante un robo antes del clásico rosarino. Dos sospechosos quedaron detenidos tras una persecución policial

7 de septiembre 2026 · 13:22hs
Google Seguir a La Capital en Google
Organizan una colecta para ayudar al vendedor ambulante asaltado por hinchas de Newells

Una colecta busca ayudar a Nicolás Marín, el vendedor ambulante que sufrió un robo en la previa del clásico rosarino. El hecho ocurrió en bulevar Rondeau y Olivé, cerca del Gigante de Arroyito, cuando un grupo de personas identificadas con camisetas de Newell’s le sustrajo parte de la mercadería que tenía para vender.

Según la denuncia de Marín, unas diez personas que llevaban camisetas de Newell's bajaron de varias motos mientras esperaba en un semáforo y le robaron parte de la mercadería.

El comerciante vendía indumentaria de Central y se encontraba junto a su hijo Eloy cuando ocurrió el ataque. Tras el procedimiento policial, dos sospechosos quedaron detenidos y fueron trasladados a la Comisaría 16ª.

Familiares de Nicolás y de su hijo señalaron que ambos se encuentran bien, aunque quedaron afectados por el momento que atravesaron. También contaron que varias personas se comunicaron con ellos para ofrecerles ayuda.

>> Leer más: Violento robo a un vendedor ambulante de camisetas de Central: dos detenidos

La historia del vendedor ambulante asaltado

Marín, hincha de Central, trabaja desde hace cinco años en la zona del incidente. El dinero que obtenía de la venta de productos deportivos tenía un objetivo concreto: reunir lo suficiente para comprar un vehículo y dejar de trabajar en los semáforos.

Su intención era comenzar a trabajar con una aplicación y, principalmente, evitar que su hijo tuviera que acompañarlo a la calle para ganarse la vida.

En diálogo con la creadora de contenido @eluglaria, el vendedor contó cómo vivió el robo y explicó el esfuerzo que había realizado junto a su familia para sostener su actividad.

"Independientemente de lo que pasó, estamos muy consternados porque es algo que uno no se espera. Creería, en lo personal, que a tu mamá, tu papá o tu hermano no le vas a robar. Es un hecho lamentable, triste".

Sobre el impacto que tuvo el episodio en su hijo, relató: "Estuvimos anoche con Eloy, que quedó exaltado porque tuvimos una noche eufórica de muchas preguntas y brindar respuestas. Y la respuesta es siempre justa porque no lo vas a dejar traumatizado".

Marín también remarcó que el conflicto excede la rivalidad entre Rosario Central y Newell’s: "Es independiente de los colores".

El vendedor explicó que llevaba años trabajando en la zona: "El tema del robo de las camisetas fue lamentable porque yo soy malabarista de la zona de esta esquina en Rondeau hace cinco años".

También contó que realizó un esfuerzo económico familiar importante para poner el puesto de venta: "Este esfuerzo que hicimos con mi esposa fue el sacrificio de muchas asignaciones de mis hijos para tener un puesto con bastantes cositas, para poder subsistir un poco más, para poder sacar a mis hijos de la calle también".

Marín, de 35 años, aseguró que su intención era dejar esa actividad y buscar otra alternativa laboral: "La realidad era ya terminar. Yo tengo 35 años e infelizmente no tuve la oportunidad de estudiar. Siendo chiquito, como mis nenes, ya dormía en la calle".

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Elu Glaria (@eluglaria)

Quienes quieran ayudar, Nicolás tiene una cuenta de Mercado Pago a su nombre. El alias es nicolasmarin123.

Noticias relacionadas
Juegos Suramericanos. A partir de hoy, corte de tránsito en bulevar Oroño entre 27 de Febrero y Cochabamba

Juegos Suramericanos 2026: comenzó el operativo de tránsito en bulevar Oroño

La tragedia en la costanera central ocurrió el 21 de enero de 2025. 

Tragedia en la costanera: juzgan a un joven por las muertes de una mujer y su hija

El programa de facilitación de trámites apunta a personas mayores, vecinos con discapacidad y ciudadanos con poca alfabetización digital.

El municipio lleva trámites a los barrios para quienes tienen dificultades digitales

el tiempo en rosario: lunes con sol pero el frio todavia no se va

El tiempo en Rosario: lunes con sol pero el frío todavía no se va

Ver comentarios

Las más leídas

Se vende por u$s3,1 millones el castillo que un rosarino mandó a construir en Córdoba

Se vende por u$s3,1 millones el castillo que un rosarino mandó a construir en Córdoba

Entró en erupción Krakatoa, uno de los volcanes más peligrosos de la historia

Entró en erupción Krakatoa, uno de los volcanes más peligrosos de la historia

El Gigante aplaudió a Lionel Messi pero coreó el nombre de Ángel Di María

El Gigante aplaudió a Lionel Messi pero coreó el nombre de Ángel Di María

Quini 6: dos santafesinos entre los millonarios ganadores del Siempre Sale

Quini 6: dos santafesinos entre los millonarios ganadores del Siempre Sale

Lo último

Mirtha Legrand, internada: qué dice el parte oficial del sanatorio

Mirtha Legrand, internada: qué dice el parte oficial del sanatorio

Organizan una colecta para ayudar al vendedor ambulante asaltado por hinchas de Newells

Organizan una colecta para ayudar al vendedor ambulante asaltado por hinchas de Newell's

Acusan al exfiscal Mariano Ríos Artacho: más de $400 millones desviados de fondos judiciales

Acusan al exfiscal Mariano Ríos Artacho: más de $400 millones desviados de fondos judiciales

Acusan al exfiscal Mariano Ríos Artacho: más de $400 millones desviados de fondos judiciales

Lo imputaron como presunto jefe de una asociación ilícita que desvió fondos provenientes de fianzas, cauciones y dinero secuestrado en distintas causas

Acusan al exfiscal Mariano Ríos Artacho: más de $400 millones desviados de fondos judiciales
Trasladan a más de 100 presos de comisarías rosarinas a distintas cárceles de la provincia
Policiales

Trasladan a más de 100 presos de comisarías rosarinas a distintas cárceles de la provincia

Misterio en zona oeste: hallaron restos óseos humanos en el arroyo Ludueña
Policiales

Misterio en zona oeste: hallaron restos óseos humanos en el arroyo Ludueña

Organizan una colecta para ayudar al vendedor ambulante asaltado por hinchas de Newells
La Ciudad

Organizan una colecta para ayudar al vendedor ambulante asaltado por hinchas de Newell's

Emboscada en zona sur: lo hicieron parar con clavos miguelitos y le robaron $ 97 millones
Policiales

Emboscada en zona sur: lo hicieron parar con clavos "miguelitos" y le robaron $ 97 millones

Juegos Suramericanos 2026: comenzó el operativo de tránsito en bulevar Oroño
La ciudad

Juegos Suramericanos 2026: comenzó el operativo de tránsito en bulevar Oroño

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se vende por u$s3,1 millones el castillo que un rosarino mandó a construir en Córdoba

Se vende por u$s3,1 millones el castillo que un rosarino mandó a construir en Córdoba

Entró en erupción Krakatoa, uno de los volcanes más peligrosos de la historia

Entró en erupción Krakatoa, uno de los volcanes más peligrosos de la historia

El Gigante aplaudió a Lionel Messi pero coreó el nombre de Ángel Di María

El Gigante aplaudió a Lionel Messi pero coreó el nombre de Ángel Di María

Quini 6: dos santafesinos entre los millonarios ganadores del Siempre Sale

Quini 6: dos santafesinos entre los millonarios ganadores del Siempre Sale

Newells le empató a Central en un final dramático con un gol de Cóccaro, tras la revisión del VAR

Newell's le empató a Central en un final dramático con un gol de Cóccaro, tras la revisión del VAR

Ovación
Desde aplausos hasta videos: los emotivos homenajes a Lionel Messi en el fútbol argentino
Ovación

Desde aplausos hasta videos: los emotivos homenajes a Lionel Messi en el fútbol argentino

Desde aplausos hasta videos: los emotivos homenajes a Lionel Messi en el fútbol argentino

Desde aplausos hasta videos: los emotivos homenajes a Lionel Messi en el fútbol argentino

Nueva chance para Colapinto: días y horarios del GP de Madrid de la Fórmula 1

Nueva chance para Colapinto: días y horarios del GP de Madrid de la Fórmula 1

Cóccaro tras el gol en el clásico: Me quedó un sabor amargo porque fuimos a ganar

Cóccaro tras el gol en el clásico: "Me quedó un sabor amargo porque fuimos a ganar"

Policiales
Acusan al exfiscal Mariano Ríos Artacho: más de $400 millones desviados de fondos judiciales
Policiales

Acusan al exfiscal Mariano Ríos Artacho: más de $400 millones desviados de fondos judiciales

Trasladan a más de 100 presos de comisarías rosarinas a distintas cárceles de la provincia

Trasladan a más de 100 presos de comisarías rosarinas a distintas cárceles de la provincia

Tragedia en la costanera: Rápido y furioso, la dura acusación de la fiscal al conductor

Tragedia en la costanera: "Rápido y furioso", la dura acusación de la fiscal al conductor

Misterio en zona oeste: hallaron restos óseos humanos en el arroyo Ludueña

Misterio en zona oeste: hallaron restos óseos humanos en el arroyo Ludueña

La Ciudad
Organizan una colecta para ayudar al vendedor ambulante asaltado por hinchas de Newells
La Ciudad

Organizan una colecta para ayudar al vendedor ambulante asaltado por hinchas de Newell's

Violento robo a un vendedor ambulante de camisetas de Central: dos detenidos

Violento robo a un vendedor ambulante de camisetas de Central: dos detenidos

Tragedia en la Costanera: la familia de las víctimas espera alivio y confía en la justicia

Tragedia en la Costanera: la familia de las víctimas espera alivio y confía en la justicia

Juegos Suramericanos 2026: comenzó el operativo de tránsito en bulevar Oroño

Juegos Suramericanos 2026: comenzó el operativo de tránsito en bulevar Oroño

La mejor clasificación de Alpine, con Gasly superlativo y Franco Colapinto brillante

Por Gustavo Conti
Ovación

La mejor clasificación de Alpine, con Gasly superlativo y Franco Colapinto brillante

Un avión se despistó y se incendió en Miami: al menos cinco muertos
El Mundo

Un avión se despistó y se incendió en Miami: al menos cinco muertos

Juzgan a dos gatilleros por balaceras con mensajes mafiosos y un crimen al azar
Policiales

Juzgan a dos gatilleros por balaceras con mensajes mafiosos y un crimen al azar

Villarruel reclamó mejorar los salarios y volvió a marcar diferencias con Milei
Política

Villarruel reclamó "mejorar los salarios" y volvió a marcar diferencias con Milei

El uno x uno de Central: Ovando, pilar de lo que debió ser un triunfo canalla

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central: Ovando, pilar de lo que debió ser un triunfo canalla

El uno x uno de Newells: Cóccaro estaba donde debía y no falló frente al arco
Ovación

El uno x uno de Newell's: Cóccaro estaba donde debía y no falló frente al arco

Rafael Bielsa destrozó el anuncio de Milei: No le creo una sola palabra
Política

Rafael Bielsa destrozó el anuncio de Milei: "No le creo una sola palabra"

Un pasajero borracho atacó a la tripulación de un avión y lo ataron con cinta
Información General

Un pasajero borracho atacó a la tripulación de un avión y lo ataron con cinta

El mar Mediterráneo alcanzó una temperatura récord de 28,54 grados
Información General

El mar Mediterráneo alcanzó una temperatura récord de 28,54 grados

La ultraderecha arrasó en unas elecciones regionales en Alemania
El Mundo

La ultraderecha arrasó en unas elecciones regionales en Alemania

Al menos 10 muertos tras explotar pirotecnia en una parroquia de México
Información General

Al menos 10 muertos tras explotar pirotecnia en una parroquia de México

Rosario se prepara para recibir la Conferencia Mundial de la Soja
Economía

Rosario se prepara para recibir la Conferencia Mundial de la Soja

Reparación de rutas: en la A012 ya hay tres frentes de obra y se sumarán otros dos
La Ciudad

Reparación de rutas: en la A012 ya hay tres frentes de obra y se sumarán otros dos

Pablo Bortolato: La Bolsa es una entidad vinculada a todo el sector productivo

Por María Laura Neffen
Negocios

Pablo Bortolato: "La Bolsa es una entidad vinculada a todo el sector productivo"

El ecosistema emprendedor tuvo su after en el marco del Santa Fe Business Forum
Negocios

El ecosistema emprendedor tuvo su after en el marco del Santa Fe Business Forum

Pullaro se reunió con Eduardo Duhalde y lo comparó con Raúl Alfonsín
Política

Pullaro se reunió con Eduardo Duhalde y lo comparó con Raúl Alfonsín

Incendios en las islas: en cuatro días se consumieron más de 1.700 hectáreas
La Ciudad

Incendios en las islas: en cuatro días se consumieron más de 1.700 hectáreas

Malvinas se expidió tras el cruce entre Milei y el gobierno británico
Política

Malvinas se expidió tras el cruce entre Milei y el gobierno británico

Rescataron a una pareja que cayó al río Paraná mientras una de las personas orinaba
La Ciudad

Rescataron a una pareja que cayó al río Paraná mientras una de las personas orinaba

El gobierno de Santa Fe elogió el nuevo Régimen Penal Juvenil
Política

El gobierno de Santa Fe elogió el nuevo Régimen Penal Juvenil