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Rescataron a una pareja que cayó al río Paraná mientras una de las personas orinaba

El novio de una joven de 24 años intentó rescatarla, pero ambos terminaron en el agua y no pudieron contra la fuerza de la corriente

5 de septiembre 2026 · 13:51hs
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Un bombero rescatando a un joven que cayó al río Paraná

Un bombero rescatando a un joven que cayó al río Paraná
Rescataron a una pareja que cayó al río Paraná mientras una de las personas orinaba

Una pareja fue rescatada este sábado a la mañana en la barranca del río Paraná, a la altura de Dorrego, luego de un operativo a cargo de los Bomberos Zapadores. Según fuentes policiales, el accidente se produjo cuando una chica estaba orinando y se resbaló en la barranca del área central.

En un intento de rescatarla, el novio de la muchacha se lanzó al agua, pero ninguno de ellos salir. No obstante, el personal de las fuerzas de seguridad provinciales consiguió ayudarlos y ambos resultaron ilesos.

Un equipo de Bomberos Zapadores llegó al lugar por un llamado de la Brigada Motorizada de la Policía de Santa Fe. Los agentes habían encontrado a dos personas sobre colgadas de una rama en la zona del río Paraná, entre Dorrego e Italia.

¿Qué pasó tras el accidente en el río Paraná?

Según los testimonios que recogió el personal, la mujer estaba a la vera del Paraná y cayó al agua. Su novio, al ver en peligro a su pareja, se lanzó al río para rescatarla, pero quedaron atrapados en la corriente y se agarraron de la rama.

Tras analizar las posibilidades de rescate, los Bomberos Zapadores decidieron el descenso de uno de los efectivos mediante una cuerda y utilizar un triángulo de rescate para asegurar a las personas en riesgo.

El operativo duró alrededor de 60 minutos y no hubo lesionados de gravedad. En primer lugar, los bomberos rescataron a una mujer de 24 años y luego al hombre de 26. Ambas personas quedaron a resguardo de la policía.

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