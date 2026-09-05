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Pullaro recibió a Eduardo Duhalde en Santa Fe y lo comparó con Raúl Alfonsín

El gobernador de Santa Fe dijo que fue un honor hablar con el expresidente junto a otros dirigentes de la provincia

5 de septiembre 2026 · 13:34hs
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Duhalde viajó a la capital provincial este sábado.

Foto: gobierno de Santa Fe.

Duhalde viajó a la capital provincial este sábado.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, recibió este sábado a Eduardo Duhalde en la capital provincial. El jefe de la Casa Gris destacó la reunión y comparó al expresidente con Raúl Alfonsín, otro de los dirigentes que estuvo al frente del Poder Ejecutivo nacional.

El dirigente peronista había anunciado la visita el día anterior y aclaró que había sido invitado para "conversar sobre la actualidad argentina y la realidad santafesina". Ambos protagonistas dieron cuenta de la charla en la Casa Gris y posaron para una foto que luego se difundió a través de canales oficiales.

El mandatario provincial dijo que "fue un honor" recibir al exgobernador de Buenos Aires. A su vez, fuentes vinculadas al funcionario ratificaron que la convocatoria se centró exclusivamente en intercambiar "miradas sobre la situación del país".

Pullaro comparó a Duhalde con Raúl Alfonsín

El vínculo de Duhalde y Alfonsín no es novedoso. De hecho, el invitado de Pullaro le regaló su libro "Don Raúl. Recordando a un demócrata", editado en 2013.

Aunque uno de ellos formó parte de administraciones peronistas y el otro lideró la Unión Cívica Radical (UCR), el gobernador de Santa Fe no planteó la comparación desde un punto de vista partidaria. Al respecto, planteó que a los dos expresidentes les tocó "conducir el país en uno de los momentos más difíciles, para defender y garantizar el funcionamiento de las instituciones de la democracia".

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Los dirigentes se sentaron en una mesa chica para hablar de política. La ronda de diálogo se completó con la presencia del ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, y el presidente previsional del Senado, Felipe Michlig.

Previamente, Duhalde valoró la posibilidad de hablar con Pullaro y delimitó claramente cuál era el alcance de la reunión. "Son momentos en los que el diálogo entre quienes tenemos responsabilidades públicas, presentes o pasadas, resulta más necesario que nunca", expresó.

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