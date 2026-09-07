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Cómo hacer pepas caseras: receta básica de las galletitas más elegidas

Estas galletitas clásicas se pueden cocinar en casa con pocos ingredientes y de forma sencilla. El paso a paso en esta nota

7 de septiembre 2026 · 15:32hs
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Las pepas son una de las galletitas infaltables para los argentinos

Las pepas son una de las galletitas infaltables para los argentinos

Las pepas son unas de las galletitas infaltables en Argentina. Con diversos rellenos y harinas, las pepas pueden adaptarse a los diferentes gustos y preferencias. Y aunque existen diversas marcas en el mercado, vale la pena probar una receta para hacerlas en casa.

Clásicas e infaltables, las pepas pueden cocinarse de forma sencilla en los hogares. Estas galletitas son ideales para acompañar con mates o café. Las tradicionales son de membrillo, pero hoy en día se encuentran variedades con rellenos de batata, dulce de leche, frutos rojos, chocolate y hasta mermeladas.

Además, la receta de pepas se puede adaptar a diferentes gustos o requerimientos alimenticios. Así como se puede modificar el relleno, se puede utilizar harina integral en lugar de harina refinada para obtener una versión con más fibra o incluso harina de arroz para hacerlas sin tacc. También se puede modificar la manteca por aceite vegetal o ghee para lograr una opción más liviana.

>>Leer más: Cómo hacer flan casero: receta tradicional y fácil

Cuatro claves para cocinar pepas

Paulina Cocina comparte cuatro consejos para tener en cuenta a la hora de cocinar pepas caseras:

  • Es recomendable amasar bien la masa para lograr una textura homogénea y evitar grietas en las galletas.
  • Refrigerar la masa antes de armar las pepas, ya que esto ayudará a que mantengan su forma durante la cocción.
  • Espolvorear un poco de azúcar sobre las pepas antes de hornearlas, lo cual les dará un brillo y un sabor irresistible.
  • La masa se puede frizar y tener a mano para usar en cualquier momento. El relleno se pone al momento de llevarlas al horno.

Ingredientes para cocinar pepas caseras

Rinde: 20 pepas (aproximadamente)

Tiempo de preparación: 1 hora (incluyendo el tiempo de refrigerado)

  • 200 g de harina
  • 100 g de manteca
  • 75 g de azúcar
  • Ralladura de 1 limón ( o naranja)
  • 1 huevo
  • ½ cucharadita de polvo de hornear
  • Dulce de membrillo

>>Leer más: Cómo hacer chipá sin mandioca: receta sencilla para cocinar en casa

Receta de pepas caseras: paso a paso

La receta de Paulina Cocina es clásica y sencilla para probar en todos los hogares. Los pasos a seguir son los siguientes:

  1. En un bol, mezclar la harina, el azúcar y el polvo de hornear. Agregar la manteca fría en trozos y desmenuzar con los dedos hasta obtener una textura arenosa.
  2. Añadir el huevo y amasar hasta obtener una masa homogénea.
  3. Envolver la masa en papel film y refrigerar durante 30 minutos. Mientras tanto precalentar el horno a 180°C.
  4. Tomar pequeñas porciones y hacer bolitas de masa. Colocar sobre una placa enmantecada y enharinada (o con papel manteca) y aplastar levemente cada bolita, haciendo un huequito en el centro con una cuchara o con el pulgar.
  5. Mezclar el dulce de membrillo con las dos cucharadas de agua hirviendo y revolver hasta que se forme una pasta. Rellenar los huecos de las pepas con el membrillo. espolvorear con azúcar por encima (opcional)
  6. Hornear durante 15-20 minutos. Dejar enfriar sobre una rejilla y ¡a disfrutar de unas deliciosas pepas caseras!

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