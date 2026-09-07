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El Estado gasta por mes más de $200 millones en 11 jubilaciones de privilegio: quiénes las reciben

El millonario monto se destina a expresidentes, exvicepresidentes, viudas y a la hija de un exmandatario.

7 de septiembre 2026 · 15:11hs
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El Estado gasta por mes más de $200 millones en 11 jubilaciones de privilegio: quiénes las reciben

Foto: Archivo / La Capital

Entre jubilaciones y pensiones de privilegio, el Estado nacional destinó en julio más de 200 millones de pesos al pago de 11 asignaciones vitalicias de expresidentes, exvicepresidentes y familiares de exmandatarios.

Abonados por Anses, hay diferencias significativas entre los montos que reciben los beneficiarios, entre quienes se encuentran viudas de exmandatarios e incluso la hija de un expresidente.

El dato surge de un informe periodístico que indica que el desembolso mensual asciende exactamente a $203.835.765,06, mientras que los montos individuales se ubican entre los $12 millones y los $26 millones brutos mensuales.

Quiénes son los beneficiarios de jubilaciones de privilegio

El monto mayor es el que percibe el expresidente Alberto Fernández, con más de $26 millones (el 30% lo destina al pago de la cuota alimentaria de su hijo Francisco).

Se trata de un monto que equivale a 52 jubilaciones mínimas de unos $498.000 mensuales (haber mínimo más bono de $70 mil).

Por su parte, el exvicepresidente, gobernador de Buenos Aires Daniel Scioli -y actual secretario de Turismo, Ambiente y Deportes- percibe el menor monto, con $12,5 millones mensuales.

La lista de 11 beneficiarios de jubilaciones y pensiones de privilegio

  • Alberto Fernández: $26.092.447
  • Mauricio Macri: $25.043.153,46
  • Adolfo Rodríguez Saá: $23.999.253,02
  • Zulema Yoma: $20.618.733,63
  • Gabriela Michetti: $18.192.138,24
  • Julio Cobos: $17.999.446,65
  • Inés Pertiné: $17.561.990,73
  • Beatriz Nelly Andrés (viuda del expresidente de facto Roberto Levingston): $16.214.248,39
  • María Estela Martínez de Perón: $12.936.493,68
  • Amalia Carmen Guido (hija del expresidente José María Guido): $12.691.238,04
  • Daniel Scioli: $12.486.621,66

Esta lista no incluye a Cristina Kirchner, quien volvió a percibir por una medida cautelar la pensión de Néstor Kirchner, de $16 millones por mes.

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