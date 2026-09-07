Emboscada en zona sur: lo hicieron parar con clavos "miguelitos" y le robaron $ 97 millones

Todo sucedió cerca de Ovidio Lagos y colectora de Circunvalación. La víctima llevaba la recaudación de importante empresa

Emboscada en zona sur. El millonario robo sucedió cerca de Ovidio Lagos y colectora de Circunvalación en la zona sur de Rosario.

Una banda de delincuentes se apoderó de unos 90 millones de pesos al tenderle una emboscada al conductor de una camioneta en la zona sur de Rosario. Los maleantes abordaron a la víctima tras arrojar clavos "miguelitos" en el pavimento con los que intentaron pinchar las ruedas del vehículo de la víctima.

El asalto sucedió el sábado alrededor de las 18, pero trascendió hoy, y tuvo como escenario la zona de Ovidio Lagos y José María Rosa (Colectora de Circunvalación) en el sur de Rosario.

De acuerdo con los datos que trascendieron de la denuncia, la víctima fue Claudio S., de 45 años, quien trabaja en una conocida distribuidora de productos avícolas de la zona oeste de Rosario. Según esa versión, el hombre conducía una camioneta Volkswagen Amarok de color gris.

De acuerdo con fuentes policiales, cuando circulaba por ese lugar tuvo que detener la marcha al encontrarse con gran cantidad de clavos "miguelitos" que estaban esparcidos sobre el asfalto. Un clavo "miguelito", a veces llamados "abrojo", es un artefacto metálico con púas afiladas que está diseñado para pinchar los neumáticos de los vehículos cuando pasan sobre él.

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En forma casi simultánea, apareció una camioneta Toyota Hilux con varias personas a bordo que se le cruzó en el camino. De ese vehículo, bajaron dos hombres con armas de fuego que rompieron el vidrio de la Amarok y se apoderaron de unos 97 millones de pesos.

El dinero, según indicaron las fuentes, era lo recaudado en el comercio donde trabaja la víctima, que es una distribuidora de productos avícolas. Los voceros indicaron que tras apoderarse del botín, los ladrones huyeron en otro vehículo y dejaron abandonada la Toyota Hilux en la que habían llegado. Según las fuentes, ese vehículo figuraba como robado el miércoles pasado.