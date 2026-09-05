Dolor en Los Palmeras: murió un histórico miembro de la banda Se trata de Ricardo “Oveja” Stec, percusionista de la banda de cumbia santafesina durante años. Falleció el miércoles 5 de septiembre 2026 · 13:55hs

Ricardo Stec, percusionista de Los Palmeras durante una de sus etapas más prolíficas, murió el pasado miércoles

Ricardo “Oveja” Stec, histórico percusionista de Los Palmeras, murió el pasado miércoles 2 de septiembre. La noticia fue confirmada este sábado por la propia agrupación, de la cual el músico fue parte entre 1988 y 1992, una de sus etapas de mayor producción discográfica,

“Hoy nos toca despedir otro de nuestros históricos miembros. Gracias por tantos momentos compartidos y toda tu música. Que en paz descanses querido amigo Ricardo ‘Oveja’ Stec”, expresó la banda en sus cuentas oficiales, junto a imágenes y videos inéditos del músico durante sus presentaciones con el conjunto.

La historia de Stec en Los Palmeras Stec se desempeñó como tumbadorista y durante sus cuatro años en Los Palmeras compartió escenario con Rubén “Cacho” Deicas, Marcos Camino y José María Roa. Además, participó en la grabación de los discos "Loquito por ti" (1988), "Sus amigos" (1989), "Rumor de cumbia" (1990), "Chiquita pero buena" (1990) y "Boquita azucarada" (1991).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Los Palmeras (@lospalmerasoficial) Tras su salida de la banda, el artista continuó ligado a la música y formó parte de distintos proyectos vinculados a la cumbia santafesina. Su paso por Los Palmeras tuvo lugar durante una etapa de consolidación del conjunto, durante el cual amplió su producción discográfica y fortaleció su presencia dentro de la escena tropical argentina.

>> Leer más: Rosario recibirá una gala con Los Palmeras y más de 15 referentes de la cumbia santafesina Además, el músico volvió a compartir escenario con sus antiguos compañeros en 1992, cuando Los Palmeras celebraron sus 20 años de trayectoria. Su paso por la agrupación quedó registrado también en distintos videos de presentaciones de finales de los 80 y comienzos de los 90.