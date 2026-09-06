Un avión de carga se despistó y se incendió en el Aeropuerto de Miami: al menos cinco muertos

La aeronave, que operaba para Amazon, se despistó durante el aterrizaje. El siniestro provocó la suspensión temporal de las operaciones de la estación aérea

Un avión de carga, que operaba para Amazon, se despistó este domingo durante el aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Miami. La aeronave terminó atravesada sobre una avenida y envuelta en llamas. El incidente dejó al menos cinco muertos y varios heridos.

El vuelo 7598 de Air Flight se salió de la pista después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami alrededor de las 14 (hora local) del domingo 6 de septiembre. La aeronave de carga Boeing 767-300 despegó del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en San Juan, Puerto Rico", escribió la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA).

Videos difundidos por testigos mostraron una densa columna de humo negro y fuego saliendo de parte del fuselaje , mientras vehículos permanecían detenidos en los alrededores del lugar del impacto.

La sheriff de Miami, Rosie Cordero-Stutz, indicó que lo sucedido “ no supone una amenaza aparente para la seguridad pública ”, pero confirmó que hay “al menos cinco fallecidos” en el lugar de los hechos.

Suspensión temporal de las operaciones

Como consecuencia del incidente, el Aeropuerto Internacional de Miami activó un ground stop, una medida que suspendió temporalmente las salidas de vuelos mientras los equipos de emergencia trabajan sobre la pista y en la zona donde quedó inmovilizada la aeronave.

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La investigación quedó en manos de las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos, que deberán determinar si el Boeing sufrió una falla mecánica, un despiste durante el aterrizaje u otra circunstancia que derivó en el accidente.

Mientras tanto, el caso continúa en desarrollo y se esperan nuevas precisiones sobre el estado de la tripulación y el impacto operativo en uno de los aeropuertos más transitados del país.