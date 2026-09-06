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Reparación de rutas: en la A012 ya hay tres frentes de obra activos y se sumarán otros dos

A 40 días de que el gobierno nacional cediera el corredor vial a la provincia, avanzan los trabajos de reparación en varios sectores

6 de septiembre 2026 · 09:36hs
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Reparación de rutas: en la A012 ya hay tres frentes de obra activos y se sumarán otros dos

Reparación de rutas: en la A012 ya hay tres frentes de obra activos y se sumarán otros dos

A solo 40 días de cesión por parte de Nación, la reparación de la ruta A012 avanza con tres frentes de obras simultáneos, en espacios claves del corredor vial. Y, en los próximos días, la provincia prevé habilitar otros dos obradores y proyecta al menos siete sectores más de reparación.

La ruta A012 es un anillo vial estratégico para el transporte de cargas que conecta los puertos de Rosario, Timbúes y San Lorenzo. Sin mantenimiento durante años, hace poco más de un mes, la Nación cedió su administración a la provincia por 20 años.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, recorrió los trabajos que se desarrollan en la arteria y destacó que “la A012 es una ruta nacional que estaba sin mantenimiento, pero se pidió a la Nación que la cediera a la provincia para poder repararla por tramos. Hoy trabajamos en tres frentes y vamos a abrir otros dos en los próximos días”, adelantó.

Las tareas se desarrollan en los ramales de acceso a la autopista Buenos Aires-Rosario, en el cruce de la A012 con la Ruta Nacional 34, cerca de Ibarlucea, y en la intersección con la Ruta Nacional 9, en Roldán.

Enrico detalló que ya se intervinieron los ramales que vinculan la Autopista Buenos Aires-Rosario con la A012 y anticipó que, en los próximos días comenzarán las tareas en los enlaces con la Ruta Nacional 33. “Es una obra que deberemos afrontar entre todos los santafesinos, pero no podíamos esperar más. Sabemos lo importante que es esta ruta para la región y cuánto padecen los vecinos de Roldán y de toda la zona su deterioro”, afirmó.

El ministro señaló que la provincia recibió la traza con profundos baches, descalces y una marcada falta de mantenimiento. “La decisión fue pedirle a la Nación que la transfiriera por 20 años. No pedimos nada más: solo que nos dejaran trabajar”, recordó.

Más sectores de intervención

Además de los tres frentes actualmente activos, la Dirección Provincial de Vialidad prevé intervenir al menos otros siete sectores durante lo que resta de 2026 y los primeros meses de 2027.

La planificación incluye trabajos en un tramo de 200 metros a la altura de la planta de General Motors; en los 4.650 metros comprendidos entre la Ruta Provincial 18 y la Ruta Nacional 9; y en los 9.800 metros del tramo entre Roldán y Esteban Echeverría.

También se proyectan rehabilitaciones en el sector norte de la A012, desde la intersección con la Ruta Nacional 34 hasta el Camino de la Cremería; en la zona de Ricardone; entre la Ruta Provincial 25 y la Autopista Rosario-Santa Fe; en el cruce con esa autopista; y en el tramo que va desde ese acceso hasta la ruta nacional 11.

Inversión en la red vial

Entre 2024 y 2025, el gobierno provincial reparó unos 1.500 kilómetros de rutas provinciales pavimentadas mediante 12 contratos, con una inversión superior a los 105.000 millones de pesos.

A ese monto se suman otros 50.000 millones de pesos destinados a seis grupos adicionales de intervenciones y los 4.300 millones que demanda la recuperación de la A012. En lo que va de la gestión de Pullaro, la Provincia invirtió más de 154.000 millones de pesos en el mantenimiento preventivo de la red vial.

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