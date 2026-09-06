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El uno x uno de Central: Ovando fue el pilar de lo que debió ser un triunfo canalla

El zaguero central hizo un gran clásico, aunque haya salido en la foto del final de Newell's. Mucha personalidad y temple. Ávila e Ibarra se subieron al podio

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

6 de septiembre 2026 · 17:15hs
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En la previa del clásico todo el plantel de Central posó para la foto.

Celina Mutti Lovera / La Capital

En la previa del clásico todo el plantel de Central posó para la foto.

Ignacio Ovando fue el mejor de Central, el más parejo. Jugó con personalidad y mucha cabeza. LO agarraron en superioridad numérica en el gol del empate.

Los puntajes de Ovación

Jeremías Ledesma 5: No le patearon casi nunca, hasta la jugada en el final para el gol del empate en la que tuvo poco que hacer, porque fue un mano a mano. Inseguro en varias, despejando siempre con los puños en lugar de agarrarla.

Emanuel Coronel 5: Casi no pudo sobresaltos por su sector, que cuidó de manera correcta. Las veces que pudo, se mandó a la ofensiva y colaboró. Cumplió.

Ignacio Ovando 7: Gran partido, con firmeza y personalidad. Quedó en la foto del gol del empate, pero mucho no pudo hacer. Lo jugó con cabeza y siempre mostró presencia.

Gastón Ávila 7: Hizo lo más difícil en un clásico: el gol. Venía como para la gran figura, pero fue él quien no llegó a obstaculizar el cabezazo de Scarpeccio en la previa del gol del empate. Igual, uno de los destacados.

Agustín Sández 5,5: Unas ganas bárbaras. Lo mejor que hizo fue ir a cada pelota como si fuera la última. Lo controló bien a Mazzantti mientras estuvo en cancha. Lo amonestaron y al toque salió.

Franco Ibarra 7: Lo amonestaron al minuto, pero no le impidió jugar como sabe. Puso, marcó y se atrevió a jugar. Por momentos, el termómetro del equipo.

Vicente Pizarro 5: Se involucró todo lo que pudo, pero una vez más le faltó claridad. Tuvo una de frente al arco y la tiró por arriba. Salió reemplazado.

Alan Rodríguez 4: Estático por la derecha, sin sorpresa. Le faltó manejo y, cuando la tuvo, careció de precisión. De lo más inexpresivo en ese buen primer tiempo del Canalla.

Ángel Di María 5,5: El compromiso acorde a lo que es un clásico, pero desde lo futbolístico le faltó algo más de incidencia en el juego. Tuvo una en el primer tiempo, exigida, pero remató desviado. Salió en el final.

Jaminton Campaz 5,5: Estuvo discontinuo y dio la impresión de que le faltó una marcha más. Había sufrido un golpe en el calentamiento previo. Intentó desequilibrar siempre, pero le costó.

Enzo Copetti 4,5: Lo de siempre, mucha entrega y corrió por todo el frente de ataque, pero pesó la nada misma dentro del área. No tuvo ninguna clara, pero tampoco se las generó.

Ingresaron en Central

Federico Navarro 4,5: En las primeras que tocó, resolvió de mala manera, perdió varias pelotas, regalándosela al rival. No terminó nunca de entrar en sintonía.

Alexis Soto 4,5: Estuvo más atento a marcar la punta que a proyectarse. No tuvo grandes inconvenientes, salvo que cometió alguna falta innecesaria.

Marco Ruben -: Entró un par de veces en juego y con algunas diagonales que tiró estuvo cerca. En una lo cerró justo Reinatti. Con poquito demostró que las mañas las conserva.

Giovanni Cantizano -: Entró y se recostó por derecha. Pudo sacar mayor provecho en algunos desbordes, pero sus tomas de decisiones no fueron del todo buenas.

Sebastián Zaracho -: Ingresó en los últimos minutos para encimar a Scarpeccio y el gol del empate llegó por ese lado, aunque Ávila fue a enredarse en el despeje.

Jorge Almirón, el DT 6: Central tuvo todo para ganarlo y así debió serlo. Desde lo futbolístico, claramente le ganó la pulseada a Kudelka. Su equipo fue muy superior en el primer tiempo, pero en el segundo le faltó decisión y claridad. El empate en el final tiró por la borda esa superioridad que Central le marcó a Newell's.

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