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La ultraderecha arrasó en unas elecciones regionales en Alemania

La AfD se encaminaba a conseguir la mayoría absoluta. Si logra constituir gobierno sería el primero de extrema derecha en el país desde la Segunda Guerra Mundial

6 de septiembre 2026 · 19:30hs
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La ultraderecha arrasó en unas elecciones regionales en Alemania

El partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) logró una aplastante victoria en las elecciones de este domingo del estado federado Sajonia-Anhalt y se encaminaba a conseguir la mayoría absoluta.

Según los sondeos de boca de urna difundidos por la televisión pública, AfD conseguía algo más del 44 % de los votos, en una amplia diferencia con la segunda fuerza, ya que la Unión Cristianodemócrata (CDU) sumaba alrededor del 18,5 %. La posibilidad de alcanzar la mayoría absoluta dependerá de la distribución final de las bancas y especialmente de si la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW) consigue superar el umbral del 5 % necesario para ingresar al Parlamento regional.

De confirmarse esos números en el escrutinio, el resultado podría abrir la puerta a la primera administración regional encabezada por la AfD en Alemania, que sería además la primera vez que hay un gobierno de extrema derecha desde la Segunda Guerra Mundial.

La Izquierda quedaba en tercer lugar con el 9 %, los Verdes alcanzaban el 8,5 % y el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) superaba por poco el 8 %.

Según las proyecciones de Infratest dimap, si la BSW finalmente queda fuera de la Legislatura, la AfD podría conseguir hasta 43 diputados sobre un total de 83.

Los líderes de la AfD plantearon la posibilidad de dialogar con otras fuerzas políticas para alcanzar un gobierno de coalición.

Las elecciones estuvieron marcadas por una fuerte movilización del electorado, con una participación que llegó al 76,5 %, un récord para los comicios regionales de Sajonia-Anhalt.

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