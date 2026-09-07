"Fue de terror": declararon testigos y sobrevivientes de la tragedia vial en la costanera

En el inicio del juicio por la tragedia en la costanera declaró la pareja y padre de las dos víctimas faltes. También habló la joven que acompañaba al acusado

Este lunes comenzó en el Centro de Justicia Penal de Rosario el juicio oral y público por la tragedia en la costanera ocurrida el 21 de enero de 2025. La audiencia estuvo atravesada por el recuerdo todavía a flor de piel de quienes sobrevivieron al siniestro vial. Los primeros dos testimonios, claves para la causa, reconstruyeron cómo se vivió esa noche dramática.

Agustín David López Gagliasso enfrenta un pedido de condena de 18 años de prisión como autor de doble homicidio simple con dolo eventual y lesiones. Fue el conductor del Peugeot 206 que se despistó al salir del túnel Arturo Illia de la costanera central, por donde iba a más de 120 kilómetros por hora, y provocó la muerte de Tania Gandolfi , de 40 años, y su hija Agustina García , de 17 años.

Diego García , pareja y padre de las víctimas fatales, es uno de los sobrevivientes junto a María Victoria, la hija menor de la familia cordobesa que estaba de visita en Rosario. Fue el primer testigo en declarar para describir los momentos previos y posteriores al siniestro. También dio su testimonio Giovanna Romero , que iba como acompañante del conductor y fue tajante al momento de detallar la actitud del acusado.

Debate con respeto

Las sensaciones que atraviesan a este juicio se grafican en una escena casual que se vivió al inicio del debate en la sala 8 del Centro de Justicia Penal. La fiscal Valeria Piazza Iglesias, por mera formalidad del expediente, le preguntó a Diego García si sabía por qué había sido citado a declarar. Su respuesta fue contundente: "Sí, por el asesinato de mi hija y de mi señora".

En esas palabras radica la esencia de la discusión que se llevará a cabo en los próximos días. Para la Fiscalía fue un homicidio simple con dolo eventual porque López Gagliasso se representó el resultado muerte al conducir a 120 kilómetros por hora en un sector urbano y esquivando otros autos. Mientras que para la defensa del acusado, a cargo de Carlos Varela, se trató de un homicidio culposo.

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Sin embargo lo que primó en el debate inicial fue la sensibilidad y el respeto a los sobrevivientes y familiares. El defensor, incluso, se refirió a la responsabilidad de su asistido. "No podemos representarnos el dolor de la familia, del padre y esposo que ha sobrevivido. Es responsable Agustín López. No venimos a reclamar impunidad. Lo que venimos a reclamar es la aplicación estricta de los principios de legalidad", sostuvo Varela en su alegato de apertura.

"Me arruinaste la vida"

La declaración de Diego García fue dolorosa pero útil para ubicar a su familia en el lugar del siniestro. Habían llegado a Rosario como turistas desde Córdoba y después de un día de paseo decidieron volver al hotel. Todo cambió cuando esperaban a cruzar Illia, a la salida del túnel que da a la costanera central: "Llegando a la esquina escuché el ruido de una moto y un auto, un ruido fuerte. Yo tenía de la mano a María Victoria y veo a la moto y un auto persiguiéndola". Lo que vino después fue el instante previo a la tragedia: "El auto quiso tocar la moto para que se desestabilizara, se inclina para tocar la moto, la moto frenó, pasó el auto y derrapó".

Tragedia en la Costanera. Diego García, poco antes de que se inicie el juicio por las muertes de su hija y su pareja. "La sociedad espera una condena a 18 años", dijo Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

"Yo veo las ópticas, retrocedí, levanté a María Victoria y el auto me la sacó de la mano. La veo volar y pegar contra un auto", agregó Diego. El hombre corrió hacia su hija, que a los pocos segundo comenzó a reaccionar, y no miró qué había pasado con su pareja y su otra hija. "Pensé que iban a estar ayudando. Pero una persona me dijo ahí está el otro cuerpo, y era mi señora tirada que ya estaba muerta", recordó. A unos metros también estaba Agostina, ya sin vida.

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Diego aseguró que habló con el acusado momentos después del siniestro: "Lo agarré al chico. Me arruinaste la vida, le dije. Él me dijo 'mirá cómo me quedó el auto'. Un desprecio total por la vida, le importaba cómo había quedado el auto. Fue un milagro que no mate más gente", dijo al recordar que alrededor de su familia había muchas personas paseando.

La tragedia desde adentro

La misma secuencia fue revivida por Giovanna Romero, hoy de 20 años y al momento del hecho acompañante de López Gagliasso en el Peugeot 206. Contó que desde el mediodía de aquel sábado habían estado en la isla con dos amigos más y que habían regresado cerca de las 20 en el último taxi-lancha. Ya de vuelta en Rosario, el ahora acusado llevó a las otras dos personas a sus domicilios y ella fue la última. "En la zona del túnel comenzó el hecho. Se escuchó una moto que venía de lejos, pasó muy fuerte por al lado nuestro, casi que nos roza. Él se enoja y comienza lo peor", recordó.

"Empezó a insultarlo al de la moto. Yo le dije que lo deje ahí, que no pelee. Pero no me dejó terminar de hablar y aceleró", agregó Giovanna. La secuencia fue fugaz pero ella la describió como si cada segundo se hubiera extendido: "Todo el trayecto estuvo empecinado con seguir a la moto, no sé qué intenciones tenía con tanta velocidad pero no creo que era una intención buena. Fueron maniobras zigzagueantes en todo el camino. Fue de terror, fue un caos".

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"Yo empecé a gritar, le pedí por favor que pare, le dije que nos íbamos a matar y él nunca me miró. Era la cara de una persona cuando se enoja mucho y roza lo psicópata", describió la joven y agregó: "Fue la sensación de cuando te agarran de rehén y deciden por tu vida".

"A la salida (del túnel) fue la peor parte porque perdió el control cuando quiso dar un volantazo", contó Giovanna. Lo que siguió fue un impacto tremendo del cual no recuerda con claridad: "Cuando desperté estaba adentro del auto. No entendía, era un momento de shock. Intenté reaccionar porque pensé que se iba a prender fuego el auto".

"Vi a la nena, creo que no hay palabras para describirlo. Fue de terror ver eso", indicó acerca del momento en el que vio a una de las víctimas. "Él nunca me dijo nada, no pidió disculpas, no se lo notaba arrepentido", agregó sobre el conductor. Ella, por su parte, sufrió lesiones en el estómago y estuvo internada una semana.

Rápido y furioso

En el alegato de apertura la fiscal Valeria Piazza Iglesias fue tajante al momento de sostener su acusación. "Rápido y furioso: ese era Agustín López el 21 de enero en momentos en que, luego de un altercado con un motociclista, decide salir a cazarlo a una velocidad superior a 120 kilómetros por hora en la costanera de Rosario", describió la funcionaria.

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"Al salir del túnel Illia pierde el control de su auto, derrapa e impacta a la familia García, que se encontraba sobre la vereda, provocándole la muerte a Tania y Agustina", agregó sobre la secuencia del siniestro. "Fue un hecho verdaderamente trágico por la magnitud del mismo, siendo el accionar de López determinante para tal dañoso resultado", consideró Piazza Iglesias

La funcionaria adelantó que, además de la acompañante del conductor y del marido y padre de las víctimas fatales, declararán otros testigos del hecho. También brindarán sus testimonios peritos y técnicos que darán cuenta de la velocidad que levantó el auto conducido por el acusado. El tribunal está compuesto por las juezas Silvana Lamas González, Valeria Pedrana y Paula Álvarez.