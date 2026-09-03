La Capital | Zoom | Fito Páez

El documental sobre Fito Páez ya se encuentra disponible en Netflix

Con este estreno, la plataforma de streaming suma a su catálogo un retrato de uno de los principales referentes del rock argentino y de la música en español

3 de septiembre 2026 · 13:34hs
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Con una duración de casi dos horas

Con una duración de casi dos horas, el documental propone un recorrido íntimo de la carrera de Fito Páez

"Fito Páez: el mundo cabe en una canción" ya está disponible en Netflix. El documental, dirigido por Matías Gueilburt, propone un recorrido íntimo por la vida, la obra y el universo creativo del músico rosarino. Sin dudas, es una de las producciones más esperadas del mes.

La película llegó a la plataforma este jueves 3 de septiembre y tiene una duración de 1 hora y 52 minutos. El documental toma como uno de sus puntos de partida el accidente doméstico que el músico sufrió en 2024. El episodio le provocó la fractura de cinco costillas y lo obligó a interrumpir su gira, además de atravesar una etapa de recuperación física y emocional.

Esa pausa forzada llevó a Páez a revisar distintos momentos de su carrera. La película aborda temas como el amor, la música, los vínculos personales, sus hijos y amistades, además de los éxitos, las tragedias, los fracasos y los excesos que atravesaron su trayectoria.

La producción evita una biografía cronológica tradicional. En cambio, parte del presente del músico para recuperar recuerdos y experiencias que ayudan a reconstruir más de cuatro décadas de carrera.

>> Leer más: Fito Páez marchó en Bariloche contra la extranjerización de tierras: "La Argentina no se vende"

La reconstrucción del documental de Fito Páez

Durante más de un año, Matías Gueilburt acompañó a Fito Páez en distintos momentos de su vida profesional. La producción incluye ensayos, grabaciones, conciertos, viajes y presentaciones en ciudades de América latina, Europa y Estados Unidos.

La cámara registra al músico en situaciones cotidianas y profesionales y busca mostrar una faceta cercana y vulnerable del artista. Las conversaciones permiten que Páez reflexione sobre las experiencias que marcaron su recorrido y sobre el lugar que ocupan la música y sus vínculos en su vida.

El documental también incorpora material de archivo inédito y registros en vivo, con los que reconstruye diferentes etapas de su carrera y sus sucesivas reinvenciones como artista.

Gueilburt está a cargo de la dirección del reciente estreno. El realizador mantiene además una amistad personal con el músico, un vínculo que permite el nivel de acceso e intimidad que propone la película.

También dirigió producciones como "El vendedor de ilusiones: El caso Generación Zoe", "Los ladrones: el robo del siglo" y "Vilas: Serás lo que debas ser o no serás nada".

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