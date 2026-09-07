Nueva chance para Colapinto: días y horarios del GP de Madrid de la Fórmula 1

El argentino fue 9º en Monza este domingo y saldrá a la pista el próximo fin de semana en un circuito desconocido, que hará su estreno en la categoría

Franco Colapinto dejó atrás Monza e irá al GP de España en el novedoso circuito de Madrid.

Franco Colapinto finalizó en el 9º puesto en el Gran Premio de Italia en Monza y lamentó haber dejado pasar la chance de lograr su mejor posición histórica en la Fórmula 1 , pero cerró con una gran remontada tras haber sufrido un despiste que lo bajó al 16º lugar. De igual manera, el argentino tendrá rápidamente otra chance .

El próximo fin de semana se disputará el GP de España en el nuevo circuito semiurbano de Madrid, bautizado como “Madring” , que combinará las calles públicas de la capital española con sectores realizados específicamente para recibir nuevamente a la máxima categoría del automovilismo luego de más de 40 años.

Por eso, Colapinto tendrá una nueva oportunidad con un Alpine que demostró estar para grandes cosas en Monza , con una sorprendente pole position de Pierre Gasly y un auto que recibió importantes actualizaciones que le permiten ilusionarse con escalar en el Campeonato de Constructores.

El argentino lamentó haber “desaprovechado una gran oportunidad” en Italia , donde marchaba 3º por detrás de Gasly al momento de su despiste. No obstante, la remontada que protagonizó le entregó dos importantes puntos a la escudería francesa, por lo que Flavio Briatore reconoció su esfuerzo y afirmó: “Realizó una carrera brillante” .

Franco Colapinto y el rendidor Alpine circulando por el Templo de la Velocidad de Monza. BWT Alpine

Más allá de la frustración, Colapinto volvió a sumar puntos y se ilusiona con seguir en la zona de pelea en las próximas carreras, en camino hacia el último tramo de la temporada, ya con la seguridad de que conservará su butaca en Alpine durante 2027.

Cuándo se disputa el GP de España

El Gran Premio de España se disputará desde el viernes 11 al domingo 13 de septiembre en el circuito de Madring, ubicado en la zona de Valdebebas, dentro de Madrid.

La primera jornada contará con las dos primeras prácticas libres, mientras que el segundo día será el turno de la tercera sesión y luego la clasificación. Finalmente, el domingo será el turno de la carrera principal, en la que se disputará el GP de España.

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Toda la actividad del fin de semana en el circuito de Madrid será transmitida en vivo a través de Fox Sports y Disney+, exclusivamente para suscriptores del plan premium.

Horarios del GP de España

Viernes 11 de septiembre

Práctica Libre 1: 8.30

Práctica Libre 2: 12

Sábado 12 de septiembre

Práctica Libre 3: 7.30

Clasificación: 11

Domingo 13 de septiembre

Carrera: 10

* Horario en Argentina

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Cómo es el circuito de Madrid

El circuito de Madring será inaugurado este fin de semana para la Fórmula 1 y combinará las calles de Madrid con sectores privados, en un formato similar al del Autódromo Internacional de Miami.

Esta pista está emplazada en la zona de Valdebebas, dentro de la capital española, y no tiene antecedentes en la categoría, por lo que los 22 pilotos deberán conocerlo y adaptarse en las tres sesiones de entrenamientos libres. Además, el Madring traerá novedades, con varios cambios de elevación drásticos y la curva peraltada más larga del calendario.

Con unos 5.4 kilómetros de longitud y 22 curvas, este circuito contará con un total de 57 vueltas durante la carrera principal del domingo, que completarán un poco más de 306 kilómetros de recorrido para los pilotos.