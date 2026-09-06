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Al menos 10 muertos tras explotar pirotecnia en una parroquia de México

Fue durante una fiesta patronal en Santa María Canchesdá, en el estado de México

6 de septiembre 2026 · 22:33hs
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Al menos 10 muertos tras explotar pirotecnia en una parroquia de México

Al menos diez personas murieron y otras 64 resultaron heridas por la explosión de material pirotécnico durante una fiesta patronal en una localidad del Estado de México, la cual derribó un muro que sepultó a varias personas, anunciaron el domingo las autoridades estatales.

La explosión tuvo lugar el sábado por la noche en un cuarto adjunto a la parroquia de Nuestra Señora de la Luz en la comunidad de Santa María Canchesdá, en el municipio central de Temascalcingo, Estado de México. Cientos de pobladores se preparaban para presenciar el espectáculo de fuegos artificiales durante la fiesta religiosa, cuando las detonaciones los sorprendieron.

El gobierno del Estado de México indicó que en el incidente murieron diez personas y 64 sufrieron diversas lesiones, las cuales fueron trasladadas a distintos centros de salud.

Entre los heridos están los sacerdotes de la iglesia Fernando Chávez Cruz y Javier Sánchez Montes, según precisó el obispo de la diócesis de la localidad central de Atlacomulco, Adolfo Miguel Castaño Fonseca.

Videos falsos

En un video difundido en redes sociales puede verse cómo, tras la conmoción por el estallido, decenas de personas caminan entre el humo y los escombros en busca de sobrevivientes y gritan pidiendo ayuda. Se difundieron en redes sociales numerosas filmaciones del supuesto momento de la explosión, pero ninguna correspondía a este siniestro, lo que puede notarse al comprar las dimensiones de los templos que se ven en los videos con la pequeña parroquia de Santa María Canchesdá.

Las autoridades aún no habían indicado qué causó la explosión del material pirotécnico, el cual estaba almacenado en un área que era utilizada como bodega. La Fiscalía del Estado de México anunció que abrió una investigación.

Algunas calles del pequeño poblado de Santa María Canchesdá, de unos 2.000 habitantes, amanecieron este domingo acordonadas por las fuerzas de seguridad. La iglesia permanecía cerrada y los alrededores estaban repletos de escombros y restos de fuegos artificiales.

Las explosiones con pirotecnia son comunes en México, donde suelen utilizarse fuegos artificiales en las celebraciones callejeras y las festividades religiosas.

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