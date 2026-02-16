Lo que dejó el Cosquín Rock 2026: encuentro entre generaciones y un abanico de propuestas musicales

El festival más importante del país reunió alrededor de 200 mil personas. Más de 100 artistas nacionales e internacionales dijeron presente en el Aeródromo de Santa María de Punilla

Fito Páez fue uno de los artistas más esperados en la segunda y última jornada del Cosquín Rock.

El tradicional Cosquín Rock cerró su edición número 26 con una mezcla que, como siempre, desafió etiquetas y expectativas. Durante dos jornadas en el Aeródromo de Santa María de Punilla , en la provincia de Córdoba, alrededor de 200 mil personas disfrutaron del pulso de una escena musical que respira tanto historia como actualidad.

Lo cierto es que esta nueva edición dejó en claro que las distintas generaciones pueden encontrarse y disfrutar de un abanico musical amplio. Trueno invitó a cantar a León Gieco, El Kuelgue a Lito Nebbia, Lali hizo saltar hasta al rockero más fundamentalista y Fito Páez hizo emocionar a todos.

Desde temprano, el Cosquín Rock de 2026 reafirmó su impronta de festival múltiple : no solo rock en el sentido clásico, sino un abanico que abarca indie, trap, rap, pop, electrónica y punk. Más de 100 artistas nacionales e internacionales se repartieron en los distintos escenarios montados a lo largo del predio.

Entre las grandes figuras argentinas también se destacaron Ciro y Los Persas, Babasónicos, Airbag, Divididos, El Kuelgue, y Trueno . Además, los artistas internacionales dieron de que hablar, como el grupo colombiano Morat y el escocés Franz Ferdinand.

Esta edición fue además histórica por otro motivo: el festival fue reconocido oficialmente como “Marca País Argentina”, un hito institucional que lo posiciona como uno de los emblemas culturales del país ante el mundo, una referencia de aquello que es particular e identitario de Argentina, como el tango o paisajes naturales como las Cataratas del Iguazú.

Los días del festival

Durante el primer día pasaron por los escenarios principales artistas como Lali, Babasónicos, Ciro y Los Persas, Franz Ferdinand, Dillom y La Vela Puerca.

Sin duda Turf protagonizó uno de los momentos más llamativas de la primera jornada. El líder del grupo, Joaquín Levinton, comenzó el show siendo escoltado por dos camilleras y cubierto por una sábana blanca. Entre sirenas de ambulancia y ante la mirada atónita de miles de personas, el cantante sorprendió a todos entonando "No se llama amor", uno de los grandes clásicos de la banda. . "La última vez que me fui de un escenario lo hice en ambulancia, y ahora volví en una ambulancia. Me ahorro el traslado. Espero no tener que volver en bodega", bromeó el cantante haciendo referencia al infarto que sufrió meses atrás.

Pero también un momento que recorrió las redes fue la invitación a Ricardo Mollo (Divididos) al escenario de Ciro y los Persas para tocar juntos el clásico “Morella”, un gesto que encendió la noche y emocionó a los fanáticos.

Al día siguiente, el cierre del festival trajo consigo algunos de los shows más esperados por el público. Fito Páez, ícono indiscutible del rock argentino y rosarino universal, encabezó el escenario principal con un repertorio que abarcó décadas de carrera.

Casi en simultáneo, Divididos desplegó su habitual energía potente en el escenario Sur, repasando su nuevo material junto a clásicos que lo han hecho leyenda. De nuevo en el escenario central, Airbag contagió entusiasmo con su set que mezcló temas de su último disco con los hits que los consolidaron como uno de los grupos más sólidos del rock nacional.

Además, en la segunda jornada dijeron presente Bándalos Chinos, Guasonas, Trueno, Louta, Gustavo Cordera, Peces Raros, Las Pastillas del Abuelo y otros tantos que demuestran que el festival está abierto no sólo al rock nacional sino a un abanico de propuestas musicales.

Los rosarinos del Cosquín

La banda rosarina Perro Suizo dijo presente en el Cosquín Rock. Con más de 22 años de trayectoria, el grupo nació en la zona oeste de Rosario, en los barrios Echesortu y Bella Vista, y desde allí fue construyendo un camino propio dentro del rock, el blues y el soul. La tradicional agrupación local se presentó el primer día del festival, alrededor de las 18 en el escenario La Casita del Blues del Cosquín Rock.

Otro de los rosarinos presentes fue Coti, uno de los grandes compositores de la música en habla hispana, con su firma presente en numerosos hits que se popularizaron en la voz de distintos artistas. Su show fue en el escenario Boomerang del Cosquín, bien pasadas las once de la noche.

Por su parte Indios fue otra de las representantes de la ciudad en el Cosquín Rock. Formada en Rosario en 2009, la banda rosarina llevó su estilo indie pop al festival más importante de la Argentina.

Pero sin dudas, uno de los shows más esperados del fue el de Fito Páez, referente indiscutido del rock nacional y uno de los artistas más influyentes de la música en español. Páez encabezó la segunda jornada en el Escenario Norte con un show que combinó clásicos inoxidables con canciones más recientes y que tuvo aroma a celebración compartida.

Algo más que un festival

El evento, organizado por José Palazzo, mantiene su carácter popular y federal: además de los principales números del rock argentino y bandas consagradas, los escenarios dieron cabida a propuestas urbanas y géneros emergentes, consolidando a Cosquín Rock como un verdadero crisol musical que refleja el presente de la escena local.

Si hay algo que dejó en claro esta edición 2026, es que Cosquín Rock sigue siendo mucho más que un festival de verano. Su reconocimiento como Marca País no solo refleja su impacto económico al mover el turismo interno sino que también lo consagra como un símbolo cultural que atraviesa generaciones, respetando la historia del rock argentino sin resignar espacio a las nuevas expresiones sonoras.

De esta manera, Cosquín Rock continúa siendo un espejo del país: variado, intenso, plural y en constante cambio —como su música—, un lugar donde pasado y presente se encuentran para hacer sonar a la Argentina.