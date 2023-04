Twitter explota al difundirse que Jey Mammon estaría parando en la casa de Cecilia Roth en Madrid

Antes de embarcar en Ezeiza, el artista confesó los motivos de su viaje: "Necesito relajar la cabeza y pensar un poco" , y se negó a hacer más declaraciones. Aseguró que había dado tres entrevistas y que no tenía nada más que decir. Así fue, habló con Jorge Rial, Baby Etchcopar y Ulises Jaitt, el hermano de Natacha Jaitt , y dio su versión de los hechos, que no tiene nada que ver con la de Benvenuto.

Lucas Benvenuto arremetió otra vez contra Jey Mammon: "Me violó a los 14"

Al arriba a Madrid lo espera un grupo de cronistas con los cuales se negó a hablar. Con gesto irónico les agradeció que lo hubieran ido a esperar al aeropuerto de Barajas, pero no quiso ir más allá. Consultado sobre si pensaba que en España iba a poder descansar, respondió tajante: "Si ustedes me dejan sí". Pese a la insistencia de los periodistas no dio pistas sobre qué iba a hacer ni dónde pensaba parar.