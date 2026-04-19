Tini brilló en Rosario: una noche que sus fans no olvidarán

Con un Coloso lleno, Tini Stoessel repasó todas sus etapas con un show atravesado por la emoción y las sorpresas. Nicki Nicole fue la gran invitada de la noche.

“Es la primera vez que vengo a ver a Tini y es el primer recital de mi vida. Nunca vi un estadio así de lleno. Espero que la noche nunca termine”, decía Ilaria, con apenas diez años, que había llegado junto a su mamá para ver a Tini Stoessel en el estadio de NOB. La artista se presentó en Rosario este sábado y confirmó que ya no necesita etiquetas: dejó atrás cualquier definición limitada —ya no es solo Violetta ni la “Triple T”— para afirmarse como una figura artística completa, con identidad propia y una conexión cada vez más profunda con su público. Lo que pasó en el Coloso fue más que un show: durante tres horas, Tini frenó, miró, escuchó, habló y se emocionó con Rosario . Y del otro lado, más de 25 mil personas le devolvieron esa entrega : corearon cada canción, celebraron cada sorpresa y acompañaron el recital con una intensidad que no bajó en toda la noche.

En el marco de su gira internacional Futttura , la artista aterrizó en la ciudad tras un recorrido que comenzó en Chile y pasó por Córdoba y Tucumán. Con un estadio colmado y un despliegue de nivel internacional, repasó las distintas etapas de su carrera desde sus inicios como Violetta hasta su consolidación como una de las cantantes más convocantes del país. Ahora bien, más allá del repertorio, el show se transformó en un gran encuentro. Desde el escenario montado en el Coloso del parque de la Independencia, con sus palabras, su cercanía y su sensibilidad, Tini abrazó a todos los que estaban ahí.

Sin dudas, fue también una de las fechas más fuertes en cuanto a invitados: La Joaqui dijo presente en el RKT, la cumbia sonó junto a La T y La M, la emoción llegó de la mano de Maxi Espíndola y Rosario tuvo su momento especial con la presencia de Nicki Nicole .

El show estaba anunciado para las 21, pero las tinistas ansiosas comenzaron a llegar mucho antes al predio del parque de la Independencia. Desde la tarde, el Coloso ya anticipaba una noche con un clima ideal. Y así fue, en la espera, las fanáticas llegaron con remeras de Tini, looks inspirados en sus distintas eras y carteles hechos a mano.

En las largas filas se mezclaban distintas historias: chicas que venían desde varias localidades de Santa Fe como Pergamino, Gálvez, Rafaela, Cañada Rosquín, grupos de amigas de todas las edades, familias enteras y hasta fans que viajaron desde Panamá, con su bandera en mano. Un público heterogéneo pero con algo en común: la emoción y el asombro frente a la magia de Tini Stoessel.

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El público rosarino a la espera de la Triple T

Cerca de las 19, el estadio de Estadio Marcelo Bielsa había dejado de ser rojo y negro para teñirse de violeta y llenarse de glitter. La cancha de fútbol se transformó en un verdadero escenario internacional. Con un despliegue imponente, se montó una estructura que reorganizó el espacio: sillas convertidas en butacas, gradas colmadas y un campo general que se extendía hacia el fondo.

“Ahí va a estar Tini”, decía un padre que tomaba de la mano a su hija mientras señalaba con asombro el escenario, todavía vacío, en uno de los extremos del estadio. Como ellos, miles de fanáticas de todas las edades se dejaban sorprender por la magnitud del show. Para muchos esa era la primera vez en un recital. Para otros, en cambio, la historia venía de mucho antes.

Desde la valla, lo más cerca posible del escenario, un grupo de amigas sostenía una bandera con una imagen de los inicios de Tini, cuando todo era Violetta. “Esta es del 4 de agosto de 2013 en el Gran Rex. La primera vez que fuimos a verla”, contó Mariana, que llegó con sus amigas y en la espera sumó nuevas compañeras de fila.

Más cerca del escenario, otro grupo de amigas, todas con la misma remera, esperaban ansiosas el incio del show. “Somos un grupo de amigas de Newell’s. Es re lindo venir a la cancha por Tini”, dijo Victoria. “La seguimos desde Violetta”, sumó Sol, y Maipi completó: “Fuimos a las cuatro funciones en Tecnópolis el 15 de noviembre”.

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Mientras tanto, en las tribunas y el campo, los carteles hechos a mano empezaban a aparecer uno a uno. “Más cerca de la luna que de Tini”, se leía en lo alto del estadio. “Me llamo igual que vos, a las 00 hs cumplo 15. Mi sueño es tu saludo”, decía otro desde el campo general. “Siempre brillarás”, se repetía cerca del escenario. Como esos, miles de mensajes se levantaron a lo largo de la noche.

Algunas llegaban rodeadas de amigos o en familia; otras se abrían camino por su cuenta. “La sigo desde hace diez años. La conocí por ‘Libre soy’, el tema de Frozen. Me pagué la entrada con la plata que me dieron por mis 15”, contó Victoria, que había llegado sola y esperaba ansiosa desde una de las butacas.

A eso de las 20 horas, la previa se encendió con un artista local que puso a las tinistas de pie antes del show principal. A pura cumbia, el cantante rosarino hizo bailar al público y se ganó su lugar en la noche: “Es un placer estar teloneando a Tini. No soy Tini, pero le voy a poner la mejor. Soy un cantante de acá cumpliendo su sueño. Qué hermoso regalo que me dieron”, dijo. “¿Están con ansiedad?”, preguntó. “¡Sí!”, respondió el público, ya completamente entregado a la espera.

image (4) Matías Ottonelli / La Capital

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Sorpesas, invitados y un show que lo tuvo todo

Pasados veinte minutos de las nueve de la noche, cuando el estadio ya estaba completamente lleno, las luces se apagaron y finalmente comenzó el show. El enorme ovni que forma parte de la puesta descendió sobre el escenario y el público rosarino estalló en gritos, sabiendo que lo que venía iba a ser grande.

Desde lo alto, Tini Stoessel bajó al ritmo de “El cielo”. “¿Cómo dice Rosario?”, preguntó, y las fanáticas cantaron cada estrofa del tema de apertura.

El show avanzó con “Fresa” y “La loto” y rápidamente llegó la primera sorpresa de la noche: La Joaqui subió al escenario para interpretar “Muñecas” ante más de 25 mil personas. Pero no se quedó ahí. “¿Quién quiere que sigamos disfrutando un poquito más de La Joaqui?”, lanzó Tini. “Me traés acá, me hacés bailar, cantar… vos me tenés fe, amiga”, le respondió. Así arrancaron con “Butakera” y, al ritmo del RKT, el dúo bailó y perreó sobre una moto imaginaria.

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Minutos después, la Triple T volvió a sorprender: “¿Cómo venimos, Rosario? Tengo otra sorpresa para ustedes esta noche”. La cumbia se apoderó del escenario con la llegada de La T y La M, que cantaron “Amor de vago”. Las fanáticas se movían de lado a lado mientras Tini se entregaba al ritmo cumbiero como una más del público. Antes de despedirse, dejaron una pista: una canción en colaboración entre ambos está en camino.

Después de ese primer tramo, Tini volvió al escenario con un cambio de look y dio inicio a una parte más íntima, en la que sonaron sus primeros temas de la época de Violetta. “Es muy loco estar acá con estas canciones, siendo conscientes de todo el tiempo que pasó. Cómo nos reencontramos, cómo crecimos juntos, con desamores, rupturas, amistades… y al final siguen acá acompañándome. Gracias por creer en mí. Esta canción se las dedico, se llama ‘Siempre brillarás’”, dijo. Entonces ocurrió algo que se repetiría a lo largo de la noche: sin que nadie lo pidiera, todo el público encendió las linternas de sus celulares y el estadio brilló por sí solo.

tini violetta Matías Ottonelli / La Capital

Otro de los momentos más fuertes del show llegó con las canciones de "Un mechón de pelo", su álbum más introspectivo. Con “Pa” las lágrimas no tardaron en aparecer y los abrazos se multiplicaron en todo el estadio. “Ni de ti” desató la bronca de las fanáticas, que cantaron cada estrofa con fuerza. Y con “Ellas”, miles levantaron carteles con la frase “si el miedo vuelve no estás sola”, en un momento que hizo emocionar hasta las lágrimas a la artista pop.

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Las sorpresas no paraban de llegar. Además de tomarse el tiempo para leer carteles, bajar a saludar, firmar remeras e incluso cantarle el feliz cumpleaños a uno de sus fanáticos, Tini siguió invitando artistas al escenario. “Amores, reciban con un fuerte aplauso a Maxi Espíndola”, anunció antes de interpretar “Te pido que no” .

Ahora bien, había un nombre que sobrevolaba el estadio desde antes de que empezara el show. Era uno de los más esperados por las fanáticas. Y cuando finalmente llegó, el Coloso explotó. “Rosario, estamos en su casa el día de hoy. Fuerte el aplauso para Nicki Nicole”, anunció Tini Stoessel.

“Rosario, muchas gracias”, dijo la cantante, que apareció con un look oversize rojo y negro, en guiño a su pasión leprosa en el Estadio Marcelo Bielsa. “Esta es mi ciudad, esta es tu casa, la gente acá te adora”, le expresó la rosarina a la Triple T. Juntas, sentadas en la punta del escenario, interpretaron “Plegarias” y “Carne y hueso” en un momento íntimo, lleno de calidez y la sensibilidad de sus voces.

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Tras un tramo cargado de cumbia, cuarteto y pura fiesta —con temas como “Dos amantes”, “36 vidas”, “Bar” y “La Triple T”— llegó el cierre de la noche. Entre invitados, palabras de amor a la ciudad y una conexión constante con su público, Tini coronó un show que tuvo de todo con saltos, baile y besos al aire. Por su parte, entre lágrimas, sonrisas y abrazos, el público rosarino la acompañó en cada instante y en el estadio se vivió un recital donde el vínculo con sus fanáticos fue, sin dudas, el verdadero protagonista.

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