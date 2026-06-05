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Scaloni dijo que "Messi está bien" y dejó abierta la posibilidad de retocar la lista mundialista

"Argentina siempre fue como animadora a los mundiales, la gente cree que va a llegar al máximo y ahora no va a cambiar", dijo el DT de la selección argentina

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

5 de junio 2026 · 20:13hs
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Lionel Scaloni en rueda de prensa. 

Lionel Scaloni en rueda de prensa. 

Lionel Scaloni, el DT de la selección argentina, ofreció este viernes una rueda de prensa en la previa del amistoso de este sábado, a las 21, ante Honduras en Estados Unidos, en la antesala del inicio de la Copa del Mundo, donde el debut oficial será el 16 de junio ante Argelia.

"Argentina siempre fue como animadora a los mundiales, la gente cree que va a llegar al máximo y ahora no va a cambiar por haber sido campeón. Esta camiseta requiere afrontar todos los partidos al máximo y eso seguirá siendo siempre así, como campeones del mundo o no. Yo creo que presión es otra cosa, pero igual estos chicos juegan todos los fines de semana partidos muy importantes", manifestó Scaloni, de muy buen semblante.

En tanto, dijo que "Messi está bien y ya se entrenó una parte con el grupo, eso es importante y puede ser que forme parte de algún amistoso, veremos si mañana o el otro (martes ante Islandia). Todos esperábamos que haga un anuncio que iba a jugar el Mundial, pero Leo esperó la convocatoria y eso me dio una tranquilidad enorme de poder citarlo".

>> Leer más: Argentina vs. Honduras: hora, canal y posibles formaciones del amistoso previo al Mundial

Scaloni y el foco en los lesionados

También abordó el tema de los lesionados y fue claro: "La situación de los chicos que entrenan aparte va mejorando, ya sabíamos la situación de cada uno y no queremos arriesgarlos en estos partidos. La idea es que no formen parte al menos del primer amistoso y veremos cómo evolucionan. Igual, puede pasar que alguno no dé la disponibilidad mínima y se quedará afuera. Por ahora vienen bien, no los arriesgamos y cuando llegue la etapa decisiva en la última semana, tomaremos las decisiones que tengamos que tomar. Siempre pensamos en el bien del equipo por delante y dejando de lado el corazón, sabiendo que hay decisiones muy duras. Siempre el equipo está por delante, como cuando dimos la lista de 26 jugadores".

Ataja Musso

Por su parte, confirmó que ante Honduras el arquero será Juan Musso, que el próximo partido lo hará Gerónimo Rulli y que Santiago Beltrán podrá disputar algunos minutos bajo los tres palos, como otros chicos que están en la delegación, entre ellos podría ser el jugador de Central, Ignacio Ovando, que igual no está en lista mundialista.

"La verdad es que no me acuerdo cómo estaba hace cuatro años. Imagino que igual, en el inicio de una Copa del Mundo, expectante, con ganas y con la ilusión de hacer lo mejor posible. No creo que haya cambiado mucho", contó sobre sus sensaciones.

La identidad de juego

Mientras que sobre el juego del equipo, dijo: "Nuestro equipo tiene una línea marcada de juego y no la vamos a traicionar. Nuestro juego hoy no va por el vértigo. El equipo tiene la mejor versión en el juego asociativo y de juntar pases, en ir todos juntos. Nuestra meta es darle al equipo lo que necesita en cada partido".

Por último, aseguró que el primer objetivo es "enfocarse en la fase de grupos, jugar y pasarla. Ojalá el tercer partido sea en el que podamos administrar, pero veremos con el correr de los encuentros qué ocurre. En los 26 jugadores no hay nadie de relleno".

Entre los futbolistas que están en boxes, están el volante ofensivo Nicolás Paz, los laterales Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, el volante Leandro Paredes, el atacante Julián Álvarez, el astro rosarino Lionel Messi y el arquero Emiliano Martínez, que entrena sin exigir su mano derecha por tener un dedo fracturado.

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