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Misa Ricotera en el Monumento: Rosario despidió al Indio entre canciones, recuerdos y anécdotas

Tras la muerte del Indio Solari, miles de fanáticos rosarinos se reunieron en el Monumento a la Bandera para homenajear a una de las figuras más influyentes del rock argentino

Lucía Inés López

Por Lucía Inés López

5 de junio 2026 · 19:27hs
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Rosario despidió al Indio Solari con una Misa Ricotera en el Monumento a la Bandera 

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Rosario despidió al Indio Solari con una Misa Ricotera en el Monumento a la Bandera 

"Para mí el Indio es todo. Yo me crié solo y él me sacó de muchos pozos. En la calle te encontras con personas y te identificás con ellos por su música", dijo Rauli, un fanático del Indio Solari mientras observaba el Monumento Nacional a la Bandera. Llevaba puesto un piluso con la imagen del cantante y contó que asistió a todos los recitales que pudo del Indio Solari y de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

A horas del fallecimiento del ídolo del rock argentino, miles de ricoteros rosarinos se congregaron este viernes frente al río Paraná para darle un último adiós a una de las figuras más influyentes de la cultura popular argentina.

El legendario cantante y compositor falleció a los 77 años, a las ocho de la mañana de este viernes, y con el correr de las horas la noticia se expandió rápidamente por medios de comunicación y redes sociales. Nacido en Paraná y formado artísticamente en La Plata, llevaba casi una década alejado de los escenarios. En 2016 había confirmado públicamente que padecía Parkinson. Aunque su estado de salud generaba preocupación desde hacía varios años, la noticia de su muerte tomó por sorpresa a gran parte de sus seguidores.

En ese contexto, distintas ciudades del país convocaron homenajes y encuentros para despedir al músico. Y Rosario no fue la excepción. La convocatoria tomó la forma de una "Misa Ricotera", una tradición que durante décadas acompañó los recitales de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y, más tarde, los shows solistas del Indio junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Aunque había sido convocada en el Monumento Nacional a la Bandera, los fanáticos comenzaron a reunirse sobre uno de los laterales del parque mientras aguardaban la finalización de una movilización en apoyo al pueblo boliviano y al estado plurinacional, que se desarrolló frente al Monumento. Allí, cientos de personas comenzaron a llegar desde las 18 para participar de una despedida que mezcló tristeza, música, emoción y agradecimiento.

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>> Leer más: Muerte del Indio Solari: qué reveló el primer informe oficial de la Fiscalía

La Misa Ricotera en el Monumento

Pasadas las 18, el parque ubicado al lado del Monumento Nacional a la Bandera ya mostraba una imagen particular. Grupos de amigos, familias enteras y seguidores de distintas generaciones ocupaban el césped mientras esperaban el inicio del homenaje.

Desde distintos puntos surgían canciones del Indio Solari: algunos adolescentes acompañaban con guitarras acústicas sentados en ronda, otros hacían sonar parlantes con clásicos de Los Redondos y, a la distancia, se escuchaban cánticos que recordaban más a una cancha de fútbol que a una despedida. Las banderas comenzaron a poblar el paisaje. Algunas colgaban de los árboles y otras descansaban sobre el piso. "Indio maldición, va a ser un día hermoso", decía una, firmada por Luna.

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Lisandro, de 45 años, llegó acompañado por su pareja Carla. Escucha al Indio desde los 12 años y aseguró que su música marcó gran parte de su vida. "Estoy muy triste porque se me murió una parte del corazón. Él ya estaba sufriendo, pero nos dejó su obra, que es lo más importante", sostuvo. Y agregó: "El rock and roll termina hoy para mí. Él es todo. Tiene una canción para cada estado de ánimo".

A su lado, Carla explicó cómo esa pasión terminó atravesando a toda la familia. "Yo soy más de la cumbia, pero él nos hizo escuchar al Indio a todos. Hoy me estuvieron escribiendo familiares para preguntarme cómo estaba porque saben lo que significa para él. A cualquier cumpleaños o reunión que va, termina poniendo una canción del Indio", contó.

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Marcelo Bustamante/ La Capital

Marcelo Bustamante/ La Capital

>> Leer más: Dolor por la muerte del Indio Solari: la despedida de artistas y fanáticos en redes

Ricoteros de todas las edades

Como ellos, decenas de fanáticos llegaron con camperas con el rostro del Indio, remeras de Los Redonditos de Ricota, buzos de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y gorras con el clásico logo de Patricio Rey. La convocatoria reunió a seguidores de todas las edades. Para muchos, el legado del Indio atravesó generaciones enteras y pasó de padres a hijos como una herencia.

Ese es el caso de Lara, de 17 años, y Zaira, de 20. Las hermanas crecieron escuchando las canciones del Indio. "Desde chiquitas lo escuchamos por mi papá. Los domingos, cuando estaba viva mi abuela, era un ritual: asado y el Indio", recordó Lara. Y Zaira agregó: "Él es todo. Es un movimiento social. Acá ves a la gente y entendés que el Indio es pueblo. Uno no escucha su música, la siente".

Entre mates, cervezas y vasos con fernet, las canciones aparecían una y otra vez. "Soy redondo hasta que me muera. Vamos los Redondos. Los Redondos son un sentimiento que se lleva adentro", entonaba un grupo de amigos con vasos en la mano.

A pocos metros, otra ronda compartía un vino que pasaba de mano en mano. Se conocen desde hace años en el barrio, pero aseguraron que la música del Indio los une más allá de cualquier cosa. Brian, de 30 años, recordó uno de los recitales más importantes de su vida: "Tuve la oportunidad de ir a Olavarría. Fue una locura. Es algo inexplicable la dimensión que tenía. El Indio es crecimiento, es adolescencia, es parte de mi vida", sostuvo.

A la conversación se sumó Rauli, de 45 años: "Yo iba a la escuela con la mamá de él. Teníamos una hora libre y yo llevaba un grabador. Poníamos mitad cumbia y mitad rock and roll". Los recuerdos de recitales aparecían una y otra vez. "Fuimos a Gualeguaychú y había miles de colectivos. Teníamos que anotar la patente para no perder el nuestro. Nos sacamos las zapatillas, nos embarramos todos. No entramos a ningún pogo, pero terminamos cantando arriba de los baños químicos", recordó el ricotero.

La gente siguió llegando y, poco a poco, la despedida se fue pareciendo cada vez más a una de aquellas históricas misas ricoteras que movilizaron multitudes. Solo que esta vez no había escenario y el protagonista ya no estaba, pero su música seguía sonando en cada rincón del parque.

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