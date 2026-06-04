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El tiempo en Rosario: viernes con muchas nubes y una máxima de 20º

El sábado podría tener tormentas aisladas desde la tarde y para el domingo anticipan posibles chaparrones y lluvias aisladas

4 de junio 2026 · 23:15hs
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El tiempo en Rosario: viernes con muchas nubes y una máxima de 20º

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes 5 de junio cielo mayormente nublado con una temperatura máxima de 20º. El sábado podría tener tormentas aisladas desde la tarde y para el domingo anticipan posibles chaparrones y lluvias aisladas.

La madrugada del viernes llega con vientos leves del noreste, un registro de 16º y cielo mayormente nublado que continuaría hacia la mañana, ya con los termómetros rozando los 15º. Para la tarde se espera que siga mayormente nublado con 20º de máxima bajando a 17º en la noche.

El sábado tendría 19º de máxima y 15º de mínima, con neblinas matutinas, y una posibilidad de hasta 70 por ciento de tormentas aisladas en la tarde y en la noche.

El domingo hay entre 10 y 40 por ciento de chances de chaparrones en la mañana y de lluvias aisladas en la tarde, con marcas entre 17º y 13º.

El lunes estaría parcialmente nublado, con 16º de máxima y 14º de mínima.

Para el martes se espera que la máxima siga en 16º, la mínima bajaría a 12º y el cielo estaría parcialmente nublado.

El miércoles otra vez estaría parcialmente nublado, con una máxima de 17º y la mínima descendiendo hasta los 9º.

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