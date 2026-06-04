El tiempo en Rosario: viernes con muchas nubes y una máxima de 20º

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economia
Pullaro abrió Agroactiva: pidió bajar retenciones y dijo que ya otorgaron los créditos
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Chau humedad: se avecinan lluvias que darán paso a un descenso de temperatura
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Un futbolista santafesino de 22 años sufrió un ACV y está en terapia intensiva
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El remisero baleado en barrio Belgrano sigue en "estado crítico, pero estable"
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Cuidacoches: la Iglesia pidió "alternativas" para quienes trabajan en las calles
La Capital
Se viene la primera feria de editoriales independientes en el Pasaje Pan
La Región
Vuelco fatal al sur de Rosario: falleció una beba que llevaba una semana internada
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Operativos en el Gran Rosario: caen presuntos integrantes de Los Menores
política
El gobierno publicó un documental sobre el conflicto en el Hospital Garrahan
Salud
Cuál es el mejor termómetro: el viejo de mercurio, los digitales o los nuevos de galio
Politica
Pullaro ofreció el modelo Santa Fe como un camino alternativo a Milei
POLICIALES
Villa Amelia: lo acusan de violarla, matarla y ejecutar a su marido
Información General
Quini 6: todo vacante, con $11 millones para cada ganador del Siempre Sale
La Región
Túnel subfluvial: un camión rozó el techo y provocó una lluvia de chispas