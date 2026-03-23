La Capital | Tini

La nueva teoría del conflicto entre Tini y Emilia que involucra a jugadores de la selección

Ninguna de las artistas involucradas salió a hablar del tema, pero redes y medios explotan con diversas hipótesis sobre lo ocurrido

23 de marzo 2026 · 09:39hs
Crecen las teorías sobre la rivalidad entre TIni Stoessel y Emilia Mernes

Crecen las teorías sobre la rivalidad entre TIni Stoessel y Emilia Mernes

Mientras Tini Stoessel continúa su gira por el país con “Futttura”, sigue el escándalo que la involucra con otra de las cantantes pop del momento. Si bien hasta el momento ninguna de las artistas se expresó, el conflicto entre Emilia Mernes y Tini -al que se suma María Becerra- continúa dando que hablar en redes y medios de comunicación. Las teorías sobre los motivos de su enemistad no dejan de multiplicarse y, en las últimas horas, una panelista reveló que el conflicto estaría vinculado a supuestos chats con futbolistas de la selección argentina.

En un primer momento, se especuló que la rivalidad entre Tini y Emilia se habría originado por un conflicto relacionado con bailarines y estilistas. Según Yanina Latorre, la tensión habría comenzado en 2024, cuando Tini hizo una pausa en su carrera. Durante ese período, parte de su equipo empezó a trabajar con Emilia y, al retomar su actividad, la cantante intentó recuperar a esos profesionales, aunque varios decidieron continuar con Mernes.

Ahora, en el programa "Infama" de América TV, comenzaron a especular con una nueva versión: el conflicto, que también involucraría a varias esposas de futbolistas, se habría iniciado en una fiesta de la selección argentina, a la que la cantante pop habría asistido junto a su pareja, Duki. “Habría chats”, aseguró Santiago Sposato.

>> Leer más: Escándalo entre artistas pop: hablaron el productor de Emilia y la hermana de Maria Becerra

La nueva teoría sobre el conflicto entre Emilia Mernes y Tini Stoessel

En el programa "Infama", volvieron a repasar el conflicto entre las artistas pop del momento. En ese marco, Marcela Tauro y el panelista Santiago Sposato contaron una nueva teoría acerca de la rivalidad entre Las artistas

Según relataron, el distanciamiento habría comenzado luego de la fiesta que los jugadores de la selección argentina realizaron en el país tras consagrarse campeones del mundo en el Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Cabe recordar que, en medio de la polémica, Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, también dejó de seguir en redes a Emilia Mernes.

De acuerdo con la versión del programa, Emilia asistió a ese evento junto a su pareja, Duki. En ese sentido, Sposato afirmó: “Esto lo hablé personalmente con una de las mujeres de los jugadores de la selección… no les gustó la actitud”.

Por su parte, Tauro agregó que la cantante “habría tenido una actitud fea” durante el festejo. Sposato sumó además: : “Después pasaron cosas... Ahí no les gustaron a las mujeres de los jugadores. A mí me hablan de chats”.

A partir de esto, Tauro lanzó una hipótesis: “Le habría escrito a un jugador. Entonces, yo tengo que deducir… si Tini Stoessel la dejó de seguir es porque (Emilia) le escribió a Rodrigo De Paul”.

En esa línea, Sposato agregó otro dato: según indicó, en un período en el que De Paul estaba separado de Tini, el futbolista habría asistido a un recital de Emilia. “No les gustó la actitud de ella en esa fiesta, pero eso no significa nada. Con el tiempo se empezaron a comentar mensajes entre Emilia y uno de los jugadores más importantes de la selección”, concluyó.

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>> Leer más: Qué pasa entre Emilia Mernes, Tini Stoessel y María Becerra: Yanina Latorre expuso detalles

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