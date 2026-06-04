Cúneo Libarona, sin filtro: "Me arrepiento de haber defendido a miles de personajes" El exministro de Justicia pasó por La Capital+, calificó de "divino" su vínculo con Coppola y dijo que Patricia Bullrich es "una topadora" con quien formó un "dream team divino" 4 de junio 2026 · 18:21hs

Mariano Cúneo Libarona, abogado y exministro de Justicia de la Argentina, en el piso de Una Tarde+.

El exministro de Justicia de la Nación Mariano Cúneo Libarona admitió este jueves que se arrepintió de haber defendido a "miles" de personas controvertidas en su carrera como abogado penalista, calificó de "divino" su vínculo con Guillermo Coppola (a quien patrocinó en el recordado y mediático caso del jarrón en 1996), dijo que fue él quien convenció a Disney de hacer como se hizo el guión de la serie sobre el manager de Diego Maradona y resaltó que Patricia Bullrich es "una topadora" con quien formó un "dream team divino" durante el tiempo que compartieron gestión en el gobierno de Javier Milei.

El exfuncionario realizó esas declaraciones en el programa Una Tarde+, que se emite por La Capital+, en el marco de una jugosa entrevista en la que repasó su vasta historia profesional y minutos antes de dar una charla sobre Derecho Penal en la sede Rosario de la Universidad Católica Argentina (UCA)

"Cometí mil errores" Fue así que ante la pregunta de si alguna vez se arrepintió de haber defendido a algunos personajes de este país, no se anduvo con rodeos. "Mil. Cometí mil errores, mil casos que papá me decía "no te metas" y yo me metía porque me creía que era el crack. Tenía 32 años, había logrado revertir el caso Coppola, por ejemplo, y yo creía cosas equivocadamente. Cuando sos chico crees que tenés un poder o sos un canchero bárbaro, un vivo bárbaro, y no te das cuenta de que sos uno más en el mundo. Hoy estoy en una edad de mayor maduración y cambié. Cuando era joven yo tenía que pagar la matrícula del colegio de los chicos, un montón de cosas, no tenía un mango. Había sido un judicial muy correcto. Entonces, de repente, defendía a un gitano en Quilmes porque necesitaba dos mangos para pagar los gastos ¿viste? Nunca tuve ambiciones económicas. Tengo por ahí este traje que me lo regalan de la empresa que me promociona, ¿viste? No me interesa tener un Mercedes Benz ni un avión. O sea, me divierto con mis amigos comiendo un asado o me divierto con mi novia yendo al cine de la mano".

En cuanto a su vínculo con Coppola, lo calificó de "divino". "Le tomé muchísimo cariño, fuimos al fútbol juntos muchos años. El otro día, yo hacía tiempo que no lo veía, nos tocó presentar un libro sobre la historia del caso de Guillermo, y lo ayudé mucho en la película. O sea, yo convencí a Disney de hacer la película como la hicieron. Y siempre tengo una relación de mucho cariño y cordialidad. Con Guillermo nos une algo que es el dolor, el sufrimiento que fue el caso, porque estaba preso. Dolores espantosos, la injusticia. El 24 de diciembre, Navidad, iba a salir en libertad y quedó preso. ¿Sabés lo que es Navidad, Año Nuevo? Yo lo pasé con la familia de él me acuerdo.

"Con Patricia estuvimos tres meses sin hablarnos" A la hora de hablar sobre Bullrich tampoco se anduvo con rodeos. "Le tengo cariño, respeto, es una topadora. Nosotros nos peleábamos mucho, porque justicia y seguridad son hermanas, están netamente vinculadas. Nos peleábamos por ejemplo con lo de 13 ó 14 años para la edad de imputabilidad menores. Eso nos llevó tres meses de no hablarnos", admitió. Sin medias tintas, subrayó que "Patricia es un animal político. Es un monstruo. Yo le daba mucho orden, hacíamos una pareja, un dream team divino. Cuando me fui, Patricia me abrazó tres veces. Tres veces. Y no me lo olvido. Teníamos cordial relación, siempre que tenían temas jurídicos me llamaba y me sentía honrado. Y yo me apoyaba mucho en ella cuando había que lograr el apoyo político de algo, por ejemplo el Código Penal". Cuando se lo consultó sobre si la apoyaría en una eventual candidatura presidencial señaló: "Vos me decís: ¿está Javier y Patricia? Yo me quedo con Javier. Pero si es Patricia contra el mundo, me quedo con Patricia".