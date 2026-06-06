Orchestre des Champs-Elysées se presentó en el Teatro El Círculo

La Orchestre des Champs-Élysées, es una orquesta sinfónica francesa fundada en París en 1991, dedicada a la interpretación del repertorio sinfónico del Clasicismo a la Modernidad. Ha actuado en la mayoría de las principales salas de conciertos del mundo y se presentó en nuestra ciudad, interpretando la Sinfonía N° 8 "Inconclusa" en si menor, D. 759, de Franz Schubert y la Sinfonía N° 7, en La mayor, Op. 92 de Ludwig Van Beethoven.