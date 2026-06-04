Gonzalo Belloso: "Quintana salió a mariconear, es una falta de respeto lo que hizo"

El presidente canalla se despachó con el zaguero central, quien había declarado que se iba porque no se sentía valorado por el entrenador

El tono enérgico que mostró Gonzalo Belloso en la conferencia de prensa tuvo un destinatario en particular: Carlos Quintana . Lo hizo en respuesta a las declaraciones del defensor al día siguiente a la derrota ante Estudiantes por la Copa Argentina, en la que anunció su despedida del club de Arroyito.

“Almirón tiene un carácter fuerte y pone muchos límites. A algunos no les gustaban esos límites o no tenían lugar, como hizo (Carlos) Quintana, que salió a mariconear. Es una falta de respeto total lo de Quintana” .

La frase (el término utilizado está claro no fue el más adecuado) causó un fuerte impacto entre todos los presentes en el salón Centenario del Gigante de Arroyito , sobre todo porque fueron referidas hacia un jugador muy querido por los hinchas, pero que según Belloso se comportó de muy mala manera con el club.

“Lo fuimos a buscar, le dimos todo y el club se portó de una manera genial con él. Lo fuimos a ver al sanatorio y a la casa a darle un contrato cuando sabíamos que iba a volver con 38 años. Estuvimos ahí y le dimos el contrato más alto de su vida. Donde había fuego tiró nafta” , apuntó el presidente de Central, haciendo alusión a aquella fractura de tobillo que sufrió Quintana en septiembre de 2025 y que le impidió estar activo durante más de seis meses.

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Quintana La publicación que hizo Riestra y después eliminó. Belloso paró la negociación.

Todo esto viene a cuento porque Quintana declaró en la mañana del lunes no sólo que se iba de Central, sino que lo hacía porque no estaba de acuerdo con el entrenador, advirtiendo que no se sentía valorado. Es más, de manera inmediata el club Deportivo Riestra subió una publicación a sus redes sociales anunciando la contratación del futbolista. Horas después la eliminó.

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Para Belloso, Quinta fue un "desagradecido"

“¿Cómo podés ser tan desagradecido con este club? Estaba por firmar con Riestra, llamamos a Riestra y les dijimos que todavía tenía que entrenar en ciudad deportiva. No vino y va a enfrentar un proceso también por sus declaraciones. Por contrato, está prohibido hablar de los hinchas, los técnicos y los dirigentes”.

“Contra Central no, está por encima de todo. ¿Qué necesidad tenía a encender todo? Si nos vamos a clavar el puñal entre nosotros estamos equivocados. Cuidemos a Central y cuidémonos entre nosotros", agregó Belloso.