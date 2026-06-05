Rugby: tras la pausa, el TRL vuelve a escena con el clásico entre Duendes y Universitario como destacado

Promete ser un partido de rugby de muchos puntos. El clásico del barrio Las Delicias se jugará en cancha del verdinegro

Tras dos semanas sin actividad, el Regional del Litoral vuelve a escena con la disputa de una nueva fecha en busca de la Copa Banco Macro en juego.

Después de dos fines de semana sin actividad retorna el rugby vernáculo. El Torneo Regional del Litoral (TRL) vuelve al ruedo para disputar la 7ma fecha de la temporada del Top 10 , certamen donde está en juego la Copa Banco Macro .

El partido destacado de la fecha será el clásico del barrio Las Delicias entre Duendes y Universitario, que comenzará a las 16, será dirigido por Bruno Masetti y se disputará en campo verdinegro.

El equipo del Fantasma (3º, 20 puntos), viene de perder en su cancha ante Estudiantes 29-26, mientras que los académicos corrieron la misma suerte y cayeron en la Quinta ante Paraná Rowing por 27-24.

De no mediar cambios de último momento, los elegidos en Duendes por Hernán Pavani que saltarán al campo de juego son Francisco Angaroni, Mateo Negroni y Federico Rodríguez; Nicolás Sánchez Gómez y Francisco Ibarguren; Jeremías Delmastro, Giuliano Bufarini y Matías Landi; Valentín Larrazábal y Mariano Rovea; Marcos Simioni, Felipe Roldán, Martín Pellegrino y Jeremías Aguilera; Juan Cruz Faura.

Universitario, conducido por Guillermo Isabella, lo hará con Mateo Tacconi, Francisco Castaño y Tobías Tasca; Benicio Aguilar y Benjamín Veksler; José Montero, Agustín Motta y Uriel Pozzo; Ignacio Zabella y Pedro González Fresneda; Lisandro Riquelme, Ignacio Todaro e Iñaki Gabilondo; Jeremías Floridia.

Rugby de alto vuelo

Otro de los partidos que acaparará la atención será el que jueguen en Paraná Estudiantes (1º, 22 puntos) y Jockey Club Rosario (6º, 14 puntos) bajo la supervisión de Carlos Poggi. El verdiblanco, conducido por Federico Amelong, llega entonado tras golear a GER 40-22 e intentará conseguir un buen resultado ante el líder para ratificar su levantada. El equipo de Fisherton formará con Guido Cella, Alejo Pereyra y Mauricio Carignano; Ciro Baraldi y Marcos Lorenzini; Damián Torino, Manuel Santi y Emiliano Ferrari; Agustín Maderna y Joaquín Fanjul; Manuel Lluch, Fermín Vergara Oroño, Luca Scarpello y Pedro Quijano; Santiago Casiello.

GER (5º, 15 puntos), en tanto, recibirá en la Bombonera a Jockey Club Venado Tuerto (8º, 11 puntos) con el arbitraje de Agustín Suárez Silva. Hernán Dinucci, entrenador mens sana, confirmó la alineación con Joaquín Horcada, Juan Manuel de Torres y Pedro Annunziata; Agustín Fontanarrosa y Ramiro Guraya; Joaquín Seoane, Stefano Costa e Ignacio Villegas Torra; Lucio Cucchiara y Felipe Giménez; Bautista Galleano, Andrés Speziali, Tomás Morales Raffe y Francisco Lattanzi; Ramiro Picotto.

En el Grantfield, se enfrentarán los dos equipos que cierran la tabla de posiciones: Old Resian (10º, 10 puntos) recibirá a Paraná Rowing (9º, 10 puntos) tras el batacazo de la 6ta fecha donde venció a Crai 10-9 en condición de visitante. Juan Moyano es el árbitro designado.

El Tricolor, dirigido por Fernando Fantoni, alistará a Mateo Núñez Miserez, Faustino Grynblat y Walter Mascaro; Luciano Cuminetti y Ramiro Yannetti; Bruno Marsili, Gianfranco Speciale y Yaco Palacios; Teo Corubolo y Fausto Carugatti; Mateo Farías, Marco Gómez París, Nahuel Romero y Nahuel Pacheco; Guido Candini.

Completa la fecha el clásico santafesino, entre Santa Fe Rugby (4º, 19 puntos) y Crai (2º, 20 puntos), cotejo que será dirigido por Federico Longobardi.

TRL Segunda División

Este sábado se disputará la 6ta fecha del torneo de Segunda División del Regional del Litoral.

En la jornada, Los Caranchos recibirá a Universitario SF (Pablo Belén), mientras que Provincial visitará a Alma Juniors (Fabián Prats) y Logaritmo a Cha Roga (Javier Villalba). Completan Tilcara v. Círculo Rafaelino (Gastón Britos), La Salle v. Gimnasia de Pergamino (Axequiel Adrover) y Regatas & Belgrano v. Los Pampas (Lucas Palacios).

Posiciones: 1) Logaritmo, 24 puntos; 2) Provincial, 21; 3) Universitario SF, Alma Juniors, Los Caranchos y Círculo Rafaelino, 20; 7) Tilcara, 12; 8) Los Pampas, 7; 9) Regatas/Belgrano, 6; 10) La Salle y Gimnasia de Pergamino, 2; 12) Cha Roga Club, 0.