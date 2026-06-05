La Capital | Ovación | Rugby

Rugby: tras la pausa, el TRL vuelve a escena con el clásico entre Duendes y Universitario como destacado

Promete ser un partido de rugby de muchos puntos. El clásico del barrio Las Delicias se jugará en cancha del verdinegro

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

5 de junio 2026 · 19:45hs
Google Seguir a La Capital en Google
Tras dos semanas sin actividad

Tras dos semanas sin actividad, el Regional del Litoral vuelve a escena con la disputa de una nueva fecha en busca de la Copa Banco Macro en juego.

Después de dos fines de semana sin actividad retorna el rugby vernáculo. El Torneo Regional del Litoral (TRL) vuelve al ruedo para disputar la 7ma fecha de la temporada del Top 10, certamen donde está en juego la Copa Banco Macro.

El partido destacado de la fecha será el clásico del barrio Las Delicias entre Duendes y Universitario, que comenzará a las 16, será dirigido por Bruno Masetti y se disputará en campo verdinegro.

El equipo del Fantasma (3º, 20 puntos), viene de perder en su cancha ante Estudiantes 29-26, mientras que los académicos corrieron la misma suerte y cayeron en la Quinta ante Paraná Rowing por 27-24.

De no mediar cambios de último momento, los elegidos en Duendes por Hernán Pavani que saltarán al campo de juego son Francisco Angaroni, Mateo Negroni y Federico Rodríguez; Nicolás Sánchez Gómez y Francisco Ibarguren; Jeremías Delmastro, Giuliano Bufarini y Matías Landi; Valentín Larrazábal y Mariano Rovea; Marcos Simioni, Felipe Roldán, Martín Pellegrino y Jeremías Aguilera; Juan Cruz Faura.

Universitario, conducido por Guillermo Isabella, lo hará con Mateo Tacconi, Francisco Castaño y Tobías Tasca; Benicio Aguilar y Benjamín Veksler; José Montero, Agustín Motta y Uriel Pozzo; Ignacio Zabella y Pedro González Fresneda; Lisandro Riquelme, Ignacio Todaro e Iñaki Gabilondo; Jeremías Floridia.

Rugby de alto vuelo

Otro de los partidos que acaparará la atención será el que jueguen en Paraná Estudiantes (1º, 22 puntos) y Jockey Club Rosario (6º, 14 puntos) bajo la supervisión de Carlos Poggi. El verdiblanco, conducido por Federico Amelong, llega entonado tras golear a GER 40-22 e intentará conseguir un buen resultado ante el líder para ratificar su levantada. El equipo de Fisherton formará con Guido Cella, Alejo Pereyra y Mauricio Carignano; Ciro Baraldi y Marcos Lorenzini; Damián Torino, Manuel Santi y Emiliano Ferrari; Agustín Maderna y Joaquín Fanjul; Manuel Lluch, Fermín Vergara Oroño, Luca Scarpello y Pedro Quijano; Santiago Casiello.

GER (5º, 15 puntos), en tanto, recibirá en la Bombonera a Jockey Club Venado Tuerto (8º, 11 puntos) con el arbitraje de Agustín Suárez Silva. Hernán Dinucci, entrenador mens sana, confirmó la alineación con Joaquín Horcada, Juan Manuel de Torres y Pedro Annunziata; Agustín Fontanarrosa y Ramiro Guraya; Joaquín Seoane, Stefano Costa e Ignacio Villegas Torra; Lucio Cucchiara y Felipe Giménez; Bautista Galleano, Andrés Speziali, Tomás Morales Raffe y Francisco Lattanzi; Ramiro Picotto.

En el Grantfield, se enfrentarán los dos equipos que cierran la tabla de posiciones: Old Resian (10º, 10 puntos) recibirá a Paraná Rowing (9º, 10 puntos) tras el batacazo de la 6ta fecha donde venció a Crai 10-9 en condición de visitante. Juan Moyano es el árbitro designado.

El Tricolor, dirigido por Fernando Fantoni, alistará a Mateo Núñez Miserez, Faustino Grynblat y Walter Mascaro; Luciano Cuminetti y Ramiro Yannetti; Bruno Marsili, Gianfranco Speciale y Yaco Palacios; Teo Corubolo y Fausto Carugatti; Mateo Farías, Marco Gómez París, Nahuel Romero y Nahuel Pacheco; Guido Candini.

Completa la fecha el clásico santafesino, entre Santa Fe Rugby (4º, 19 puntos) y Crai (2º, 20 puntos), cotejo que será dirigido por Federico Longobardi.

TRL Segunda División

Este sábado se disputará la 6ta fecha del torneo de Segunda División del Regional del Litoral.

En la jornada, Los Caranchos recibirá a Universitario SF (Pablo Belén), mientras que Provincial visitará a Alma Juniors (Fabián Prats) y Logaritmo a Cha Roga (Javier Villalba). Completan Tilcara v. Círculo Rafaelino (Gastón Britos), La Salle v. Gimnasia de Pergamino (Axequiel Adrover) y Regatas & Belgrano v. Los Pampas (Lucas Palacios).

Posiciones: 1) Logaritmo, 24 puntos; 2) Provincial, 21; 3) Universitario SF, Alma Juniors, Los Caranchos y Círculo Rafaelino, 20; 7) Tilcara, 12; 8) Los Pampas, 7; 9) Regatas/Belgrano, 6; 10) La Salle y Gimnasia de Pergamino, 2; 12) Cha Roga Club, 0.

Noticias relacionadas
Super Rugby Américas.  Festejo de los Capibaras en su anterior presentación en el hipódromo, ante Pampas. Un gran triunfo que allanó la clasificación.

Súper Rugby Américas: Capibaras vuelve a Rosario para celebrar el pase a semifinales ante un peso pesado

Juvenal Rodríguez estuvo en Central con Miguel Ángel Russo.

Juvenal Rodríguez en La Capital+: el Mundial, Russo y la pasión rosarina

Lorenzo Faravelli actualmente está en Necaxa y tiene contrato vigente.

Newell's busca el regreso de un exjugador del club que es hincha de la Lepra

El Alpine de Franco Colapinto encara una de las curvas del difícil Monaco.

Franco Colapinto y un beso al muro en la segunda sesión en Mónaco

Ver comentarios

Las más leídas

Tras los dichos de Belloso, Quintana aclaró: No quise herir a nadie

Tras los dichos de Belloso, Quintana aclaró: "No quise herir a nadie"

Muerte del Indio Solari: qué reveló el primer informe oficial de la Fiscalía

Muerte del Indio Solari: qué reveló el primer informe oficial de la Fiscalía

Argentina vs. Honduras: hora, canal y posibles formaciones del amistoso previo al Mundial

Argentina vs. Honduras: hora, canal y posibles formaciones del amistoso previo al Mundial

Newells busca el regreso de un exjugador del club que es hincha de la Lepra

Newell's busca el regreso de un exjugador del club que es hincha de la Lepra

Lo último

Rugby: tras la pausa, el TRL vuelve a escena con el clásico entre Duendes y Universitario como destacado

Rugby: tras la pausa, el TRL vuelve a escena con el clásico entre Duendes y Universitario como destacado

Misa Ricotera en el Monumento: Rosario despide al Indio entre canciones, recuerdos y anécdotas

Misa Ricotera en el Monumento: Rosario despide al Indio entre canciones, recuerdos y anécdotas

Frontera: la Policía Federal allanó y desbarató un búnker, del que incautaron dinero y drogas

Frontera: la Policía Federal allanó y desbarató un búnker, del que incautaron dinero y drogas

Misa Ricotera en el Monumento: Rosario despide al Indio entre canciones, recuerdos y anécdotas

Tras la muerte del Indio Solari, miles de fanáticos rosarinos se reunieron en el Monumento a la Bandera para homenajear a una de las figuras más influyentes del rock argentino

Misa Ricotera en el Monumento: Rosario despide al Indio entre canciones, recuerdos y anécdotas

Por Lucía Inés López
El Indio Solari, un mural rosarino y la historia de una foto con sonido de libertad

Por Matías Loja
Zoom

El Indio Solari, un mural rosarino y la historia de una foto con sonido de libertad

Muerte del Indio Solari: se conocieron detalles preliminares de la autopsia
zoom

Muerte del Indio Solari: se conocieron detalles preliminares de la autopsia

La metamorfosis del changuito: cómo se compra en los supermercados de Rosario

Por Facundo Borrego
Economía

La metamorfosis del "changuito": cómo se compra en los supermercados de Rosario

Rosario alcanzó la máxima calificación crediticia del país gracias a su disciplina fiscal
la ciudad

Rosario alcanzó la máxima calificación crediticia del país gracias a su disciplina fiscal

Problemas en un reconocido banco en Rosario: el gremio anunció medida de fuerza
La Ciudad

Problemas en un reconocido banco en Rosario: el gremio anunció medida de fuerza

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Tras los dichos de Belloso, Quintana aclaró: No quise herir a nadie

Tras los dichos de Belloso, Quintana aclaró: "No quise herir a nadie"

Muerte del Indio Solari: qué reveló el primer informe oficial de la Fiscalía

Muerte del Indio Solari: qué reveló el primer informe oficial de la Fiscalía

Argentina vs. Honduras: hora, canal y posibles formaciones del amistoso previo al Mundial

Argentina vs. Honduras: hora, canal y posibles formaciones del amistoso previo al Mundial

Newells busca el regreso de un exjugador del club que es hincha de la Lepra

Newell's busca el regreso de un exjugador del club que es hincha de la Lepra

Problemas en un reconocido banco en Rosario: el gremio anunció medida de fuerza

Problemas en un reconocido banco en Rosario: el gremio anunció medida de fuerza

Ovación
Juvenal Rodríguez en La Capital+: el Mundial, Russo y la pasión rosarina

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Juvenal Rodríguez en La Capital+: el Mundial, Russo y la pasión rosarina

Juvenal Rodríguez en La Capital+: el Mundial, Russo y la pasión rosarina

Juvenal Rodríguez en La Capital+: el Mundial, Russo y la pasión rosarina

Newells busca el regreso de un exjugador del club que es hincha de la Lepra

Newell's busca el regreso de un exjugador del club que es hincha de la Lepra

Franco Colapinto y un beso al muro en la segunda sesión en Mónaco

Franco Colapinto y un beso al muro en la segunda sesión en Mónaco

Policiales
Frontera: la Policía Federal allanó y desbarató un búnker, del que incautaron dinero y drogas
Policiales

Frontera: la Policía Federal allanó y desbarató un búnker, del que incautaron dinero y drogas

Condenaron a un violador a 18 años de cárcel

Condenaron a un violador a 18 años de cárcel

Crimen de Benjamín Scerra: imputaron al Corto Hereñú, acusado de matar a puñaladas al joven

Crimen de Benjamín Scerra: imputaron al Corto Hereñú, acusado de matar a puñaladas al joven

Bomba molotov al predio de Newells: cómo se planificó el ataque por el que hay tres imputados

Bomba molotov al predio de Newell's: cómo se planificó el ataque por el que hay tres imputados

La Ciudad
Problemas en un reconocido banco en Rosario: el gremio anunció medida de fuerza
La Ciudad

Problemas en un reconocido banco en Rosario: el gremio anunció medida de fuerza

Fiscal suspendida por un caso de violencia de género: La Justicia debe llegar pronto

Fiscal suspendida por un caso de violencia de género: "La Justicia debe llegar pronto"

Día Internacional del Juego: cuando una ciudad decide llegar antes

Día Internacional del Juego: cuando una ciudad decide llegar antes

Luis Ventura sobre los Martín Fierro: Argentina descubrió una Vaca Muerta de los premios

Luis Ventura sobre los Martín Fierro: "Argentina descubrió una Vaca Muerta de los premios"

Puerto San Martín: evacuación de vecinos por fuerte olor en un taller 
La región

Puerto San Martín: evacuación de vecinos por fuerte olor en un taller 

Día Internacional del Juego: cuando una ciudad decide llegar antes
La Ciudad

Día Internacional del Juego: cuando una ciudad decide llegar antes

El tiempo en Rosario: viernes con muchas nubes y una máxima de 20º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con muchas nubes y una máxima de 20º

Condena a un sicario que mató a una testaferro del narco Esteban Alvarado
Policiales

Condena a un sicario que mató a una testaferro del narco Esteban Alvarado

Crimen de Agostina: detuvieron a un hombre que vivía con Barrelier
Policiales

Crimen de Agostina: detuvieron a un hombre que vivía con Barrelier

Argentina Casting: piden mantener preso al acusado de explotación sexual
Policiales

Argentina Casting: piden mantener preso al acusado de explotación sexual

Suspendieron a una fiscal rosarina por demoras en una causa de violencia de género
Política

Suspendieron a una fiscal rosarina por demoras en una causa de violencia de género

Con la mira en 2027, Macri desembarca este viernes en Santa Fe
Política

Con la mira en 2027, Macri desembarca este viernes en Santa Fe

Lavagna dijo que en la obra pública hubo sobreprecios durante el kirchnerismo
Política

Lavagna dijo que en la obra pública hubo sobreprecios durante el kirchnerismo

Tras los dichos de Belloso, Quintana aclaró: No quise herir a nadie
Ovación

Tras los dichos de Belloso, Quintana aclaró: "No quise herir a nadie"

Gonzalo Belloso: Quintana salió a mariconear, es una falta de respeto lo que hizo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Gonzalo Belloso: "Quintana salió a mariconear, es una falta de respeto lo que hizo"

Cúneo Libarona, sin filtro: Me arrepiento de haber defendido a miles de personajes
Política

Cúneo Libarona, sin filtro: "Me arrepiento de haber defendido a miles de personajes"

Causa por tráfico de drogas: detuvieron a un jefe policial de Reconquista
Policiales

Causa por tráfico de drogas: detuvieron a un jefe policial de Reconquista

Almirón sigue en Central: Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no, dijo Belloso
Ovación

Almirón sigue en Central: "Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no", dijo Belloso

Colapsó el tren de aterrizaje de un Boeing 787 de Lufthansa: varios heridos
Información General

Colapsó el tren de aterrizaje de un Boeing 787 de Lufthansa: varios heridos

Juntan fondos para que Matías Bottoni siga su rehabilitación en España
La Ciudad

Juntan fondos para que Matías Bottoni siga su rehabilitación en España

Crimen durante el balotaje presidencial: acusaron como instigador a un preso
Policiales

Crimen durante el balotaje presidencial: acusaron como instigador a un preso

De ama de casa a referente de familiares de víctimas de femicidio: la historia de Eva
La Ciudad

De ama de casa a referente de familiares de víctimas de femicidio: la historia de Eva

La UNR hará un fármaco para tratar el VIH en los niños y las embarazadas
La Ciudad

La UNR hará un fármaco para tratar el VIH en los niños y las embarazadas

Conflicto vial en Funes: eliminaron el acceso clandestino a un hotel
La Región

Conflicto vial en Funes: eliminaron el acceso clandestino a un hotel