La Capital | Ovación | Newell's

Newell's busca el regreso de un exjugador del club que es hincha de la Lepra

Se trata de Lorenzo Faravelli, quien salió de la institución del Parque de la Independencia y que actualmente juega en Necaxa mexicana

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

5 de junio 2026 · 13:55hs
Google Seguir a La Capital en Google
Lorenzo Faravelli actualmente está en Necaxa y tiene contrato vigente.

Lorenzo Faravelli actualmente está en Necaxa y tiene contrato vigente.

Mientras continúa la pretemporada en Bella Vista, Newell's sigue buscando reforzar al equipo de Kudelka en los puestos sugeridos por el entrenador. Uno de ellos fue un enganche o volante creativo y allí uno de los apuntados es un exhombre de la casa: Lorenzo Faravelli.

Lolo se encuentra en este momento en Necaxa de México y tiene contrato hasta diciembre de este año, pero la falta de continuidad lo hace rever sobre su presente y futuro futbolístico y las ganas de Frank Kudelka junto con la dirigencia de repatriar al volante hoy es una posibilidad concreta.

A esta hora, uno de los temas es la rescisión de contrato, ya que el monto no es menor para unas arcas Rojinegras que vienen golpeadas, pero el futbolista siempre pensó en un regreso por el cariño y amor al club que lo vio nacer y lo hizo debutar en primera división.

>>Leer más: Newell's: la reserva perdió con Independiente pero por ahora continúa arriba

Faravelli, de 33 años, debutó con la camiseta de Newell's el 28 de febrero de 2011, con apenas 17 años, durante un partido de la Lepra en condición de visitante contra Tigre, recibiendo la oportunidad por parte del entrenador Roberto Sensini.

Sin muchas oportunidades, se marchó a Chile para ponerse la camiseta de Unión Española, encontrando allí continuidad y jugando además torneos internacionales. Después de su paso por el club chileno volvió al Rojinegro, donde por algunas lesiones no pudo tener mucha titularidad.

>>Leer más: La nueva vida de un exarquero de Newell's: entre el periodismo y la venta de mates y cuchillos

En 2015 se marchó a Gimnasia y Esgrima, donde tuvo un gran torneo para pasar posteriormente a Huracán y pegar el salto al equipo donde tuvo el mayor de sus éxitos, Independiente del Valle de Ecuador, donde consiguió la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana.

>>Leer más: La otra vida de un exarquero de Newell's: "Es más difícil ser dirigente que arquero"

En 2023 pasó al fútbol mexicano para vestir la camiseta de Cruz Azul que lo llevó a conseguir la Copa de Campeones de la Concacaf. En junio del año pasado, a pesar que no se cruzó dentro del campo de juego, participó del torneo internacional que se disputó en Veracruz en donde también estuvo presente la Lepra.

La negociación está en marcha y hay varios equipos mexicanos que también pretenden sus servicios. La Lepra, como en otras oportunidades, intentará la vuelta de uno de esos futbolistas, que busca triunfar con los colores que lleva en su corazón.

Noticias relacionadas
Acuña lleva el 10 en la espalda, un número muy representativo y de mucha carga simbólica en el fútbol, y mucho más en Newell’s.

En Newell's, uno de los desafíos pasa por hacer brillar a una de las últimas joyas

Newell’s buscó la igualdad con más determinación que ideas y se quedó sólo en intenciones ante el Rojo.

Newell's: la reserva perdió con Independiente pero por ahora continúa arriba

Barinaga disputa en altura y gana. Ahora la Lepra está sobre sus pasos

Newell's busca un lateral derecho y aparece en carpeta un hincha de la Lepra

Frank Kudelka les da indicaciones a sus dirigidos en la segunda semana de pretemporada de Newells.

Newell's y una prioridad en la 2ª semana de pretemporada: recuperar lesionados

Ver comentarios

Las más leídas

La Favorita: se rompió el diálogo y los dueños piden el desalojo inmediato

La Favorita: se rompió el diálogo y los dueños piden el desalojo inmediato

Tras los dichos de Belloso, Quintana aclaró: No quise herir a nadie

Tras los dichos de Belloso, Quintana aclaró: "No quise herir a nadie"

Colapsó el tren de aterrizaje de un Boeing 787 de Lufthansa: varios heridos

Colapsó el tren de aterrizaje de un Boeing 787 de Lufthansa: varios heridos

Newells: mientras busca fortalecer la zaga, podría tener un refuerzo interno

Newell's: mientras busca fortalecer la zaga, podría tener un refuerzo interno

Lo último

El ministro de Justicia dijo que Milei no está obligado a firmar el nombramiento de Michelli

El ministro de Justicia dijo que Milei no está obligado a firmar el nombramiento de Michelli

La metamorfosis del changuito: cómo se compra en los supermercados de Rosario

La metamorfosis del "changuito": cómo se compra en los supermercados de Rosario

El Indio Solari, un mural rosarino y la historia de una foto con sonido de libertad

El Indio Solari, un mural rosarino y la historia de una foto con sonido de libertad

El Indio Solari, un mural rosarino y la historia de una foto con sonido de libertad

Este viernes por la mañana falleció el cantante de Los Redondos, un músico que supo acompañar y contar una época

El Indio Solari, un mural rosarino y la historia de una foto con sonido de libertad

Por Matías Loja
Muerte del Indio Solari: qué reveló el primer informe oficial de la Fiscalía
Zoom

Muerte del Indio Solari: qué reveló el primer informe oficial de la Fiscalía

El último concierto de Los Redondos en Rosario: tierra, democracia y sudor

Por Morena Pardo
Zoom

El último concierto de Los Redondos en Rosario: tierra, democracia y sudor

La metamorfosis del changuito: cómo se compra en los supermercados de Rosario

Por Facundo Borrego
Economía

La metamorfosis del "changuito": cómo se compra en los supermercados de Rosario

Problemas en un reconocido banco en Rosario: el gremio anunció medida de fuerza
La Ciudad

Problemas en un reconocido banco en Rosario: el gremio anunció medida de fuerza

La Favorita: se rompió el diálogo y los dueños piden el desalojo inmediato

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

La Favorita: se rompió el diálogo y los dueños piden el desalojo inmediato

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La Favorita: se rompió el diálogo y los dueños piden el desalojo inmediato

La Favorita: se rompió el diálogo y los dueños piden el desalojo inmediato

Tras los dichos de Belloso, Quintana aclaró: No quise herir a nadie

Tras los dichos de Belloso, Quintana aclaró: "No quise herir a nadie"

Colapsó el tren de aterrizaje de un Boeing 787 de Lufthansa: varios heridos

Colapsó el tren de aterrizaje de un Boeing 787 de Lufthansa: varios heridos

Newells: mientras busca fortalecer la zaga, podría tener un refuerzo interno

Newell's: mientras busca fortalecer la zaga, podría tener un refuerzo interno

Argentina vs. Honduras: hora, canal y posibles formaciones del amistoso previo al Mundial

Argentina vs. Honduras: hora, canal y posibles formaciones del amistoso previo al Mundial

Ovación
Franco Colapinto y un beso al muro en la segunda sesión en Mónaco
Ovacion

Franco Colapinto y un beso al muro en la segunda sesión en Mónaco

Franco Colapinto y un beso al muro en la segunda sesión en Mónaco

Franco Colapinto y un beso al muro en la segunda sesión en Mónaco

Mundial 2026: la Fifa anunció un revolucionario cambio en el formato de la previa de los partidos

Mundial 2026: la Fifa anunció un revolucionario cambio en el formato de la previa de los partidos

Corre Colapinto en Mónaco: días y horarios de la Fórmula 1 este fin de semana

Corre Colapinto en Mónaco: días y horarios de la Fórmula 1 este fin de semana

Policiales
Crimen de Benjamín Scerra: imputaron al Corto Hereñú, acusado de matar a puñaladas al joven
Policiales

Crimen de Benjamín Scerra: imputaron al Corto Hereñú, acusado de matar a puñaladas al joven

Bomba molotov al predio de Newells: cómo se planificó el ataque por el que hay tres imputados

Bomba molotov al predio de Newell's: cómo se planificó el ataque por el que hay tres imputados

Investigan ataque contra una farmacia en zona norte de Rosario

Investigan ataque contra una farmacia en zona norte de Rosario

Crimen de Agostina: detuvieron a un hombre que vivía con Barrelier

Crimen de Agostina: detuvieron a un hombre que vivía con Barrelier

La Ciudad
Problemas en un reconocido banco en Rosario: el gremio anunció medida de fuerza
La Ciudad

Problemas en un reconocido banco en Rosario: el gremio anunció medida de fuerza

Fiscal suspendida por un caso de violencia de género: La Justicia debe llegar pronto

Fiscal suspendida por un caso de violencia de género: "La Justicia debe llegar pronto"

Día Internacional del Juego: cuando una ciudad decide llegar antes

Día Internacional del Juego: cuando una ciudad decide llegar antes

Luis Ventura sobre los Martín Fierro: Argentina descubrió una Vaca Muerta de los premios

Luis Ventura sobre los Martín Fierro: "Argentina descubrió una Vaca Muerta de los premios"

Condena a un sicario que mató a una testaferro del narco Esteban Alvarado
Policiales

Condena a un sicario que mató a una testaferro del narco Esteban Alvarado

Crimen de Agostina: detuvieron a un hombre que vivía con Barrelier
Policiales

Crimen de Agostina: detuvieron a un hombre que vivía con Barrelier

Argentina Casting: piden mantener preso al acusado de explotación sexual
Policiales

Argentina Casting: piden mantener preso al acusado de explotación sexual

Suspendieron a una fiscal rosarina por demoras en una causa de violencia de género
Política

Suspendieron a una fiscal rosarina por demoras en una causa de violencia de género

Con la mira en 2027, Macri desembarca este viernes en Santa Fe
Política

Con la mira en 2027, Macri desembarca este viernes en Santa Fe

Lavagna dijo que en la obra pública hubo sobreprecios durante el kirchnerismo
Política

Lavagna dijo que en la obra pública hubo sobreprecios durante el kirchnerismo

Tras los dichos de Belloso, Quintana aclaró: No quise herir a nadie
Ovación

Tras los dichos de Belloso, Quintana aclaró: "No quise herir a nadie"

Gonzalo Belloso: Quintana salió a mariconear, es una falta de respeto lo que hizo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Gonzalo Belloso: "Quintana salió a mariconear, es una falta de respeto lo que hizo"

Cúneo Libarona, sin filtro: Me arrepiento de haber defendido a miles de personajes
Política

Cúneo Libarona, sin filtro: "Me arrepiento de haber defendido a miles de personajes"

Causa por tráfico de drogas: detuvieron a un jefe policial de Reconquista
Policiales

Causa por tráfico de drogas: detuvieron a un jefe policial de Reconquista

Almirón sigue en Central: Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no, dijo Belloso
Ovación

Almirón sigue en Central: "Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no", dijo Belloso

Colapsó el tren de aterrizaje de un Boeing 787 de Lufthansa: varios heridos
Información General

Colapsó el tren de aterrizaje de un Boeing 787 de Lufthansa: varios heridos

Juntan fondos para que Matías Bottoni siga su rehabilitación en España
La Ciudad

Juntan fondos para que Matías Bottoni siga su rehabilitación en España

Crimen durante el balotaje presidencial: acusaron como instigador a un preso
Policiales

Crimen durante el balotaje presidencial: acusaron como instigador a un preso

De ama de casa a referente de familiares de víctimas de femicidio: la historia de Eva
La Ciudad

De ama de casa a referente de familiares de víctimas de femicidio: la historia de Eva

La UNR hará un fármaco para tratar el VIH en los niños y las embarazadas
La Ciudad

La UNR hará un fármaco para tratar el VIH en los niños y las embarazadas

Conflicto vial en Funes: eliminaron el acceso clandestino a un hotel
La Región

Conflicto vial en Funes: eliminaron el acceso clandestino a un hotel

Cambios en la RTO: Santa Fe aún no cierra por completo la puerta de la desregulación
Motores

Cambios en la RTO: Santa Fe aún no cierra por completo la puerta de la desregulación

Pullaro abrió Agroactiva: pidió bajar retenciones y dijo que ya otorgaron los créditos
economia

Pullaro abrió Agroactiva: pidió bajar retenciones y dijo que ya otorgaron los créditos

Chau humedad: se avecinan lluvias que darán paso a un descenso de temperatura
la ciudad

Chau humedad: se avecinan lluvias que darán paso a un descenso de temperatura