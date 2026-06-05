Newell's busca el regreso de un exjugador del club que es hincha de la Lepra

Se trata de Lorenzo Faravelli, quien salió de la institución del Parque de la Independencia y que actualmente juega en Necaxa mexicana

Mientras continúa la pretemporada en Bella Vista, Newell's sigue buscando reforzar al equipo de Kudelka en los puestos sugeridos por el entrenador. Uno de ellos fue un enganche o volante creativo y allí uno de los apuntados es un exhombre de la casa: Lorenzo Faravelli.

Lolo se encuentra en este momento en Necaxa de México y tiene contrato hasta diciembre de este año, pero la falta de continuidad lo hace rever sobre su presente y futuro futbolístico y las ganas de Frank Kudelka junto con la dirigencia de repatriar al volante hoy es una posibilidad concreta.

A esta hora, uno de los temas es la rescisión de contrato, ya que el monto no es menor para unas arcas Rojinegras que vienen golpeadas, pero el futbolista siempre pensó en un regreso por el cariño y amor al club que lo vio nacer y lo hizo debutar en primera división.

Faravelli, de 33 años, debutó con la camiseta de Newell's el 28 de febrero de 2011, con apenas 17 años, durante un partido de la Lepra en condición de visitante contra Tigre, recibiendo la oportunidad por parte del entrenador Roberto Sensini.

Sin muchas oportunidades, se marchó a Chile para ponerse la camiseta de Unión Española, encontrando allí continuidad y jugando además torneos internacionales. Después de su paso por el club chileno volvió al Rojinegro, donde por algunas lesiones no pudo tener mucha titularidad.

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En 2015 se marchó a Gimnasia y Esgrima, donde tuvo un gran torneo para pasar posteriormente a Huracán y pegar el salto al equipo donde tuvo el mayor de sus éxitos, Independiente del Valle de Ecuador, donde consiguió la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana.

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En 2023 pasó al fútbol mexicano para vestir la camiseta de Cruz Azul que lo llevó a conseguir la Copa de Campeones de la Concacaf. En junio del año pasado, a pesar que no se cruzó dentro del campo de juego, participó del torneo internacional que se disputó en Veracruz en donde también estuvo presente la Lepra.

La negociación está en marcha y hay varios equipos mexicanos que también pretenden sus servicios. La Lepra, como en otras oportunidades, intentará la vuelta de uno de esos futbolistas, que busca triunfar con los colores que lleva en su corazón.