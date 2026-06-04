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Con la mira en 2027, Macri desembarca este viernes en Santa Fe

El expresidente se reunirá con la dirigencia del PRO de la provincia y otros distritos. Y está previsto un encuentro con el gobernador Maximiliano Pullaro

4 de junio 2026 · 17:13hs
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Apenas concluya el Mundial

Foto: Archivo / La Capital.

Apenas concluya el Mundial, Mauricio Macri tiene previsto visitar Rosario.

En el marco de la convocatoria denominada “Próximo paso”, que busca devolver el protagonismo perdido al PRO, el partido que fundó hace 20 años, el expresidente Mauricio Macri desembarcará este viernes en la ciudad de Santa Fe, donde, además de reunirse con la dirigencia de su espacio, tendrá un mano a mano con el gobernador Maximiliano Pullaro.

En la capital provincial, Macri encabezará una actividad, a las 18.30, en el salón de eventos Ríos de Gula. Allí confluirán concejales, legisladores y funcionarios provinciales, como también dirigentes del PRO entrerriano (posiblemente llegue el gobernador Rogelio Frigerio), de Córdoba y La Pampa.

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Macri protagoniza una gira por todo el país que viene alimentando las expectativas de una eventual candidatura a la Casa Rosada en 2027. Que se anote en la carrera presidencial es un deseo compartido por no pocos referentes del PRO santafesino ya que, una vez superada la etapa mundialista, arrancará el modo electoral de cara al año próximo.

Macri y el futuro del PRO

Por lo pronto, el partido amarillo profundiza sus críticas a las formas del gobierno de La Libertad Avanza (LLA), aunque sin dejar de ser aliado parlamentario, y varios de sus dirigentes alimentan las chances (junto a un supuesto clamor del llamado Círculo Rojo) de que Macri sea candidato presidencial.

>>Leer más: Mauricio Macri reunió a legisladores provinciales del PRO

En la Casa Rosada, paralelamente, minimizan la importancia de los pasos del líder del PRO y creen que, en realidad, busca posicionarse para negociar una sociedad política en 2027.

Todo indica que el exjefe del Estado recién tomará una decisión a fines de 2026. Antes auscultará encuestas, analizará al resto del arco político y, sobre todo, seguirá de cerca la performance del gobierno de Javier Milei a lo largo del segundo semestre.

El vínculo con Pullaro

Respecto de la inminente foto institucional en la Casa Gris, Pullaro y Macri tienen un buen vínculo abonado por la importante presencia del PRO en Unidos, la coalición gobernante.

En ese sentido, Gisela Scaglia, presidenta del PRO de Santa Fe, dejó la Vicegobernación para ingresar a la Cámara de Diputados nacional, donde comanda el bloque Provincias Unidas (PU).

Por su parte, apenas concluya el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, en la segunda mitad de julio, Macri tiene previsto visitar Rosario.

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