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Quién es "Viru", la esposa del Indio Solari que lo acompañó hasta su último adiós

Tras la muerte del referente del rock nacional, volvió a tomar relevancia la historia de amor de más de cuatro décadas junto a Virginia Mones Ruiz

5 de junio 2026 · 17:33hs
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Viru fue la pareja del Indio Solari durante mas de cuatro décadas 

Viru fue la pareja del Indio Solari durante mas de cuatro décadas 

La muerte delIndio Solari, este viernes por la mañana, generó conmoción en todo el país. Fanáticos, periodistas y seguidores comenzaron a repasar distintos aspectos de su historia de vida y no sólo su legado musical, sino también su faceta más personal y las personas que lo acompañaron a lo largo de los años. Una de las figuras más importantes en su vida fue Virginia Mones Ruiz, conocida popularmente como "Viru".

Viru fue su pareja durante décadas y su esposa durante casi treinta años. Juntos formaron una familia y tuvieron a su único hijo, Bruno Solari. Actualmente, Bruno tiene 25 años, aunque son muy pocas las imágenes que circulan de él. Tanto Viru como el resto de la familia del músico eligieron siempre mantenerse alejados de la exposición mediática y preservar su vida privada.

A lo largo de los años, fue a través de las redes sociales donde Virginia compartió distintos mensajes de amor, admiración y apoyo hacia el artista. Sin embargo, desde que se conoció la noticia de la muerte del Indio Solari, hasta el momento no trascendieron publicaciones ni declaraciones públicas de su esposa o de su entorno familiar.

>> Leer más: El Indio Solari, un mural rosarino y la historia de una foto con sonido de libertad

El Indio Solari y Viru

La pareja se casó en 1988 y, doce años más tarde, en el 2000, le dio la bienvenida a su primer y único hijo, Bruno. Desde entonces, tanto Viru como el resto de la familia decidieron mantener un perfil bajo y permanecer alejados del ojo público.

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Sobre la paternidad, el cantante reconoció en más de una oportunidad el profundo impacto que tuvo la llegada de su hijo a su vida. Incluso confesó que, tras haber logrado superar muchos de sus temores personales, sus mayores preocupaciones pasaron a estar relacionadas con Bruno.

>> Leer más: El Indio Solari a La Capital: "Hasta que la cultura rock no decaiga, el corazón será el mismo"

En una de sus últimas entrevistas con la revista Orsai, reflexionó sobre cómo cambió su vida al convertirse en padre: "Bruno ha cambiado mi vida. Tuve la delicadeza de no tenerlo durante la bohemia, porque en ese momento sólo estás preocupado por vos mismo. Ni hablar durante la juventud. Cuando tenés veintidós años, tu vida está en plenitud. No podés entregarte a alguien. En cambio, a una edad como esta, es otra cosa. Me asombra porque él es una nueva versión mía. Somos muy parecidos. Es un nuevo modelo, una proyección. Es la manera en la que sí somos inmortales".

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Los mensajes de amor de Viru

Aunque ambos eligieron mantener un perfil bajo y preservar su intimidad, a través de sus redes sociales, Viru compartió en distintas oportunidades algunos detalles de su relación con el Indio Solari.

De hecho, en febrero de 2021 recordó cómo comenzó la historia de amor. En un posteo en Instagram, escribió: “Nos conocimos promediando el verano del año '81. Años después, cuando escuché por primera vez «Me quedo contigo», por Los Chunguitos, encontré las palabras que describían mi amor. Hoy, 40 años después, lo siguen haciendo”.

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Además, la esposa del cantante compartía mensajes de cariño en fechas especiales. En más de una ocasión publicó imágenes inéditas de Solari para celebrar sus cumpleaños junto a tiernas dedicatorias. “Feliz cumpleaños, Bombón”, le escribió tiempo atrás.

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