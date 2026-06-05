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Adiós al papel en las farmacias: establecen un nuevo sistema de entrega de medicamentos

Los pacientes podrán ver prescripciones vigentes desde el celular y gestionar la dispensa sin presentar documentación en formato papel

5 de junio 2026 · 09:48hs
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El nuevo esquema comenzará a estar en vigencia a partir del sábado 6 de junio en todo el país

El nuevo esquema comenzará a estar en vigencia a partir del sábado 6 de junio en todo el país

El gobierno nacional puso en marcha un nuevo sistema digital para la dispensa de medicamentos en farmacias que elimina registros en papel, incorpora herramientas electrónicas para validar la identidad de los pacientes y permite consultar recetas médicas desde el celular.

La medida quedó oficializada mediante la Resolución 638/2026 del Ministerio de Salud, publicada este viernes en el Boletín Oficial, y forma parte del proceso de implementación de la receta electrónica en todo el sistema sanitario.

A partir de la nueva normativa, las farmacias deberán utilizar sistemas digitales para registrar y validar cada entrega de medicamentos ambulatorios.

Según el Ministerio de Salud, el objetivo es fortalecer la trazabilidad de los medicamentos, mejorar los controles y garantizar la seguridad de la información durante todo el proceso, desde la prescripción médica hasta la entrega del producto.

Cómo consultar las recetas electrónicas

La nueva funcionalidad ya está disponible dentro de la sección Salud de la aplicación Mi Argentina.

A través de la plataforma, los usuarios pueden visualizar las recetas electrónicas emitidas durante los últimos 60 días, junto con la información asociada a cada prescripción.

Para acceder al servicio, los pacientes deben ingresar a Mi Argentina y adherir el servicio Salud. Luego, deben autorizar el intercambio de datos y consultar las recetas vinculadas a su perfil digital.

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Las prescripciones deben haber sido emitidas en plataformas registradas ante el Registro Nacional de Plataformas Digitales Sanitarias (ReNaPDiS).

La resolución incorpora formalmente la figura del token de la credencial digital como mecanismo válido para acreditar la identidad del paciente al momento de retirar medicamentos.

La norma también reconoce otros sistemas de identificación electrónica equivalentes, siempre que provengan de plataformas que cuenten con mecanismos de autenticación y registro de usuarios.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, esta herramienta apunta a mejorar la calidad y accesibilidad de la atención sanitaria, fortalecer la interoperabilidad entre plataformas y garantizar una mayor seguridad en el manejo de los datos de los pacientes.

Otro de los cambios relevantes es la posibilidad de que una persona distinta al paciente retire la medicación. Para hacerlo, deberá contar con una autorización electrónica o una credencial digital delegada por el titular de la receta.

En todos los casos, la farmacia tendrá que verificar y registrar la identidad de quien retire efectivamente el medicamento, ya sea el paciente o un tercero autorizado.

La resolución también obliga a las farmacias a conservar en formato digital toda la documentación vinculada a la entrega de medicamentos y a la facturación correspondiente. Esa información servirá como respaldo ante auditorías, reclamos o eventuales controversias.

Además, el sistema incorpora la Clave Única de Identificación de Receta (CUIR), un código que identifica cada prescripción de manera individual y facilita su seguimiento dentro de las distintas plataformas sanitarias.

La resolución comenzará a regir desde el sábado 6 de junio. Sin embargo, las farmacias dispondrán de un plazo de 180 días para adaptar sus sistemas informáticos a los nuevos requerimientos establecidos por el Ministerio de Salud.

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