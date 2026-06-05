La Capital | La Región | Puerto San Martín

Puerto San Martín: evacuación de vecinos por fuerte olor en un taller de montajes

La alarma se encendió porque se creía que había una emanación de ácido sulfúrico. Luego se supo que eran residuos en combustión dentro de un tanque

5 de junio 2026 · 07:49hs
Google Seguir a La Capital en Google
Alarma en Puerto San Martín. Bomberos Voluntarios de San Lorenzo en el predio donde está el tanque desde el cual salió un fuerte olor que causó alarma en el barrio

Foto: Bomberos Voluntarios de San Lorenzo

Alarma en Puerto San Martín. Bomberos Voluntarios de San Lorenzo en el predio donde está el tanque desde el cual salió un fuerte olor que causó alarma en el barrio
Puerto San Martín: evacuación de vecinos por fuerte olor en un taller de montajes

Foto: Bomberos Voluntarios de San Lorenzo

Los vecinos de la zona de Juan Perón y Belgrano, en Puerto San Martín vivieron en la noche del jueves una situación de alarma por emanaciones de lo que en principio se habría tratado de ácido sulfúrico, que provenían de un tanque cisterna que estaba en el interior de un taller de montajes.

Ante la presencia de un fuerte olor que despedían las emanaciones de vapores de ácido sulfúrico al 98 por ciento, las autoridades ordenaron la evacuación preventiva de todos los habitantes de la manzana donde está ubicado el establecimiento.

Acudieron al lugar personal de Bomberos Voluntarios y Zapadores de San Lorenzo, de la Policía de la Unidad Regional XVII y de los sistemas de salud local. Según voceros de Bomberos Voluntarios, una mujer mayor tuvo que ser asistida por los médicos por problemas respiratorios.

Por qué se expandió el fuerte olor

Fuentes de ese organismo indicaron que el problema se produjo en un tubo de secado de cereal que en las últimas horas estaba siendo desaguazado en la empresa de montaje.

>> Leer más: Violento choque de camiones en Puerto San Martín: bomberos rescataron a un chofer

“Seguramente en su interior haya quedado algún tipo de residuo de cereal o grasa, que con las condiciones climáticas produjo un olor feo. No hubo mayores problemas, solo una mujer mayor que tuvo algunos problemas respiratorios”, indicaron los voceros.

puerto San Martín evacuación

Los bomberos pudieron neutralizar la salida de vapores y poco después los vecinos pudieron volver a sus casas.

Noticias relacionadas
Damián Andreoli: El fútbol es identidad, cultura, barrio. Cuando llevás esto a la literatura empieza la magia, encima si te animás a hacerlo en la tierra del mejor exponente en la materia como Fontanarosa, tenés ventajas si creciste leyéndolo

"Gol gana" en General Lagos: "La miniserie es un golazo de media cancha"

Los operarios comenzaron a arreglar los estribos el último lunes en el Carcarañá.

Rutas nacionales en crisis: el corte del puente entre Carcarañá y Correa cumplió 9 meses

Los obreros bloquearon la circulación a través del terraplén en Funes.

Conflicto vial en Funes: eliminaron el acceso clandestino a un hotel

En el mismo acto de la subasta, quien resulte adjudicado deberá abonar una seña por el 30% del valor total subastado.

Nueva subasta de motos en Baigorria: amplían horario de exhibición para ver los lotes

Ver comentarios

Las más leídas

Almirón sigue en Central: Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no, dijo Belloso

Almirón sigue en Central: "Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no", dijo Belloso

La Favorita: se rompió el diálogo y los dueños piden el desalojo inmediato

La Favorita: se rompió el diálogo y los dueños piden el desalojo inmediato

Tras los dichos de Belloso, Quintana aclaró: No quise herir a nadie

Tras los dichos de Belloso, Quintana aclaró: "No quise herir a nadie"

Gonzalo Belloso: Quintana salió a mariconear, es una falta de respeto lo que hizo

Gonzalo Belloso: "Quintana salió a mariconear, es una falta de respeto lo que hizo"

Lo último

Murió el Indio Solari: cómo es el Parkinson y qué avances hay para tratarlo

Murió el Indio Solari: cómo es el Parkinson y qué avances hay para tratarlo

Mundial 2026: la Fifa anunció un revolucionario cambio en el formato de la previa de los partidos

Mundial 2026: la Fifa anunció un revolucionario cambio en el formato de la previa de los partidos

Dolor por la muerte del Indio Solari: la despedida de artistas y fanáticos en redes

Dolor por la muerte del Indio Solari: la despedida de artistas y fanáticos en redes

Adiós a un ídolo: murió el Indio Solari, la voz de los Redonditos de Ricota

El cantante de 77 años llevaba una década alejado de los escenarios mientras estaba bajo tratamiento por mal de Parkinson

Adiós a un ídolo: murió el Indio Solari, la voz de los Redonditos de Ricota
Skay Beilinson no despedirá al Indio Solari en Rosario: ¿qué pasará con el show?
Zoom

Skay Beilinson no despedirá al Indio Solari en Rosario: ¿qué pasará con el show?

Investigan ataque contra una farmacia en zona norte de Rosario
Policiales

Investigan ataque contra una farmacia en zona norte de Rosario

La licitación de la hidrovía entró a la recta final y se anunció la preadjudicación
Economía

La licitación de la hidrovía entró a la recta final y se anunció la preadjudicación

Nuevos taxis para Rosario: habilitaron el uso de autos eléctricos
La Ciudad

Nuevos taxis para Rosario: habilitaron el uso de autos eléctricos

La Favorita: se rompió el diálogo y los dueños piden el desalojo inmediato

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

La Favorita: se rompió el diálogo y los dueños piden el desalojo inmediato

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Almirón sigue en Central: Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no, dijo Belloso

Almirón sigue en Central: "Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no", dijo Belloso

La Favorita: se rompió el diálogo y los dueños piden el desalojo inmediato

La Favorita: se rompió el diálogo y los dueños piden el desalojo inmediato

Tras los dichos de Belloso, Quintana aclaró: No quise herir a nadie

Tras los dichos de Belloso, Quintana aclaró: "No quise herir a nadie"

Gonzalo Belloso: Quintana salió a mariconear, es una falta de respeto lo que hizo

Gonzalo Belloso: "Quintana salió a mariconear, es una falta de respeto lo que hizo"

Conflicto vial en Funes: eliminaron el acceso clandestino a un hotel

Conflicto vial en Funes: eliminaron el acceso clandestino a un hotel

Ovación
Corre Colapinto en Mónaco: días y horarios de la Fórmula 1 este fin de semana
Ovación

Corre Colapinto en Mónaco: días y horarios de la Fórmula 1 este fin de semana

Corre Colapinto en Mónaco: días y horarios de la Fórmula 1 este fin de semana

Corre Colapinto en Mónaco: días y horarios de la Fórmula 1 este fin de semana

Argentina vs. Honduras: hora, canal y posibles formaciones del amistoso previo al Mundial

Argentina vs. Honduras: hora, canal y posibles formaciones del amistoso previo al Mundial

Mundial 2026: cuánto aumentó la camiseta de la selección argentina desde Sudáfrica 2010

Mundial 2026: cuánto aumentó la camiseta de la selección argentina desde Sudáfrica 2010

Policiales
Investigan ataque contra una farmacia en zona norte de Rosario
Policiales

Investigan ataque contra una farmacia en zona norte de Rosario

Crimen de Agostina: detuvieron a un hombre que vivía con Barrelier

Crimen de Agostina: detuvieron a un hombre que vivía con Barrelier

Causa por tráfico de drogas: detuvieron a un jefe policial de Reconquista

Causa por tráfico de drogas: detuvieron a un jefe policial de Reconquista

Condena a un sicario que mató a una testaferro del narco Esteban Alvarado

Condena a un sicario que mató a una testaferro del narco Esteban Alvarado

La Ciudad
Día Internacional del Juego: cuando una ciudad decide llegar antes
La Ciudad

Día Internacional del Juego: cuando una ciudad decide llegar antes

Luis Ventura sobre los Martín Fierro: Argentina descubrió una Vaca Muerta de los premios

Luis Ventura sobre los Martín Fierro: "Argentina descubrió una Vaca Muerta de los premios"

Nuevos taxis para Rosario: habilitaron el uso de autos eléctricos

Nuevos taxis para Rosario: habilitaron el uso de autos eléctricos

El tiempo en Rosario: viernes con muchas nubes y una máxima de 20º

El tiempo en Rosario: viernes con muchas nubes y una máxima de 20º

Tras los dichos de Belloso, Quintana aclaró: No quise herir a nadie
Ovación

Tras los dichos de Belloso, Quintana aclaró: "No quise herir a nadie"

Gonzalo Belloso: Quintana salió a mariconear, es una falta de respeto lo que hizo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Gonzalo Belloso: "Quintana salió a mariconear, es una falta de respeto lo que hizo"

Cúneo Libarona, sin filtro: Me arrepiento de haber defendido a miles de personajes
Política

Cúneo Libarona, sin filtro: "Me arrepiento de haber defendido a miles de personajes"

Causa por tráfico de drogas: detuvieron a un jefe policial de Reconquista
Policiales

Causa por tráfico de drogas: detuvieron a un jefe policial de Reconquista

Almirón sigue en Central: Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no, dijo Belloso
Ovación

Almirón sigue en Central: "Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no", dijo Belloso

Colapsó el tren de aterrizaje de un Boeing 787 de Lufthansa: varios heridos
Información General

Colapsó el tren de aterrizaje de un Boeing 787 de Lufthansa: varios heridos

Juntan fondos para que Matías Bottoni siga su rehabilitación en España
La Ciudad

Juntan fondos para que Matías Bottoni siga su rehabilitación en España

Crimen durante el balotaje presidencial: acusaron como instigador a un preso
Policiales

Crimen durante el balotaje presidencial: acusaron como instigador a un preso

De ama de casa a referente de familiares de víctimas de femicidio: la historia de Eva
La Ciudad

De ama de casa a referente de familiares de víctimas de femicidio: la historia de Eva

La UNR hará un fármaco para tratar el VIH en los niños y las embarazadas
La Ciudad

La UNR hará un fármaco para tratar el VIH en los niños y las embarazadas

Conflicto vial en Funes: eliminaron el acceso clandestino a un hotel
La Región

Conflicto vial en Funes: eliminaron el acceso clandestino a un hotel

Cambios en la RTO: Santa Fe aún no cierra por completo la puerta de la desregulación
Motores

Cambios en la RTO: Santa Fe aún no cierra por completo la puerta de la desregulación

Pullaro abrió Agroactiva: pidió bajar retenciones y dijo que ya otorgaron los créditos
economia

Pullaro abrió Agroactiva: pidió bajar retenciones y dijo que ya otorgaron los créditos

Chau humedad: se avecinan lluvias que darán paso a un descenso de temperatura
la ciudad

Chau humedad: se avecinan lluvias que darán paso a un descenso de temperatura

Un futbolista santafesino de 22 años sufrió un ACV y está en terapia intensiva
Ovación

Un futbolista santafesino de 22 años sufrió un ACV y está en terapia intensiva

El remisero baleado en barrio Belgrano sigue en estado crítico, pero estable
Policiales

El remisero baleado en barrio Belgrano sigue en "estado crítico, pero estable"

Cuidacoches: la Iglesia pidió alternativas para quienes trabajan en las calles
La ciudad

Cuidacoches: la Iglesia pidió "alternativas" para quienes trabajan en las calles

Se viene la primera feria de editoriales independientes en el Pasaje Pan
La Capital

Se viene la primera feria de editoriales independientes en el Pasaje Pan

Vuelco fatal al sur de Rosario: falleció una beba que llevaba una semana internada
La Región

Vuelco fatal al sur de Rosario: falleció una beba que llevaba una semana internada

Operativos en el Gran Rosario: caen presuntos integrantes de Los Menores
Policiales

Operativos en el Gran Rosario: caen presuntos integrantes de Los Menores