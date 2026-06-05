Puerto San Martín: evacuación de vecinos por fuerte olor en un taller de montajes

La alarma se encendió porque se creía que había una emanación de ácido sulfúrico. Luego se supo que eran residuos en combustión dentro de un tanque

Alarma en Puerto San Martín. Bomberos Voluntarios de San Lorenzo en el predio donde está el tanque desde el cual salió un fuerte olor que causó alarma en el barrio

Los vecinos de la zona de Juan Perón y Belgrano, en Puerto San Martín vivieron en la noche del jueves una situación de alarma por emanaciones de lo que en principio se habría tratado de ácido sulfúrico , que provenían de un tanque cisterna que estaba en el interior de un taller de montajes.

Ante la presencia de un fuerte olor que despedían las emanaciones de vapores de ácido sulfúrico al 98 por ciento, las autoridades ordenaron la evacuación preventiva de todos los habitantes de la manzana donde está ubicado el establecimiento.

Acudieron al lugar personal de Bomberos Voluntarios y Zapadores de San Lorenzo, de la Policía de la Unidad Regional XVII y de los sistemas de salud local. Según voceros de Bomberos Voluntarios, una mujer mayor tuvo que ser asistida por los médicos por problemas respiratorios.

Fuentes de ese organismo indicaron que el problema se produjo en un tubo de secado de cereal que en las últimas horas estaba siendo desaguazado en la empresa de montaje.

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“Seguramente en su interior haya quedado algún tipo de residuo de cereal o grasa, que con las condiciones climáticas produjo un olor feo. No hubo mayores problemas, solo una mujer mayor que tuvo algunos problemas respiratorios”, indicaron los voceros.

puerto San Martín evacuación Foto: Bomberos Voluntarios de San Lorenzo

Los bomberos pudieron neutralizar la salida de vapores y poco después los vecinos pudieron volver a sus casas.