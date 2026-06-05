Bomba molotov al predio de Newell's: cómo se planificó el ataque por el que hay tres imputados

Dos hombres quedaron presos y uno recuperó la libertad pero seguirá bajo proceso. El ataque ocurrido en febrero afectó un auto y las instalaciones del club

Tres hombres fueron imputados este jueves por haber participado junto a otras personas en el ataque con una bomba molotov contra el complejo deportivo Bella Vista de Newell's ocurrido el 22 de febrero. Dos de ellos quedaron en prisión preventiva y uno quedó libre pero seguirá bajo proceso.

La fiscal Paula Barros los imputó este jueves por intimidación pública agravada por el empleo de explosivos e incendio con peligro común para los bienes y daños. Manuel S., de 37 años y Nahuel C., de 30, quedaron en prisión preventiva por 90 días, mientras que Jeremías P., de 25 años, quedó libre por disposición de la jueza María de los Ángeles Granato a pesar del pedido de la Fiscalía.

El ataque al complejo Bella Vista ocurrió el 22 de febrero pasado por la madrugada. Los acusados se trasladaron en dos autos junto a otras personas no identificadas. La Fiscalía asegura que todos actuaron de manera coordinada y que el fuego generó varios daños materiales.

Tres imputados

La investigación determinó que el plan coordinado de los imputados se desarrolló entre las 00.10 y la 1.30 del 22 de febrero. De acuerdo a la acusación, la intención del ataque fue "infundir temor público, generar conmoción social, intimidar a una institución deportiva de trascendencia pública y provocar daños". Para esto último usaron explosivos tipo bombas molotov "para producir fuego, explosión, propagación ígnea y alarma pública".

Manuel S. y Jeremías P. se subieron a un Gol Trend rojo junto a otra persona todavía no identificada. En otro Gol Trend pero gris se subió Nahuel C. junto a otros individuos y se trasladaron juntos a 27 de Febrero y Teniente Agneta. En ese punto bajaron y para la Fiscalía fue cuando coordinaron tareas previas al ataque. En ese momento Manuel S. se ocupó de tapar las patentes del auto en el que iba.

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Una vez planificado el ataque, se dirigieron a la zona del predio Bella Vista en Avenida Alberto María Gollan y calle Espinosa al 7600. El Gol rojo llego hasta el lugar del ataque y el gris se desvió pero, para la Fiscalía, continuó pendiente del plan con "tareas de apoyo, logística, coordinación, vigilancia, cobertura y aseguramiento de la ejecución y posterior retirada de los autores".

Bombas molotov y una bandera

Los ocupantes del Gol rojo bajaron del auto e ingresaron al complejo por el sector lindero a las canchas. Para entonces ya llevaban los artefactos indenciarios. En ese marco arrojaron al menos dos bombas molotov contra distintos bienes, provocando explosión e incendio.

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El fuego afectó a un auto Audi A4 y a las instalaciones del edificio Jorge Griffa. "El accionar desplegado resultó idóneo para causar y efectivamente causó incendios con peligro común para los bienes", indicó la fiscal. Después de arrojar las molotov pusieron una bandera con un mensaje "inequívocamente amenazante dirigido a los integrantes de la institución deportiva".

La Fiscalía reiteró que se trató de "un plan criminal previamente acordado". "Afectaron simultáneamente la tranquilidad pública, la seguridad pública y la propiedad ajena, empleando bombas molotov como medio intimidatorio agravado", explicó Barros.