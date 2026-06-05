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Bomba molotov al predio de Newell's: cómo se planificó el ataque por el que hay tres imputados

Dos hombres quedaron presos y uno recuperó la libertad pero seguirá bajo proceso. El ataque ocurrido en febrero afectó un auto y las instalaciones del club

5 de junio 2026 · 11:22hs
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 Tres imputados por tirar una bomba molotov al predio de Newells.

Celina Mutti Lovera

 Tres imputados por tirar una bomba molotov al predio de Newell's.

Tres hombres fueron imputados este jueves por haber participado junto a otras personas en el ataque con una bomba molotov contra el complejo deportivo Bella Vista de Newell's ocurrido el 22 de febrero. Dos de ellos quedaron en prisión preventiva y uno quedó libre pero seguirá bajo proceso.

La fiscal Paula Barros los imputó este jueves por intimidación pública agravada por el empleo de explosivos e incendio con peligro común para los bienes y daños. Manuel S., de 37 años y Nahuel C., de 30, quedaron en prisión preventiva por 90 días, mientras que Jeremías P., de 25 años, quedó libre por disposición de la jueza María de los Ángeles Granato a pesar del pedido de la Fiscalía.

>> Leer más: Ataque en el predio de Newell's durante la madrugada: tiraron una molotov en el auto de un jugador

El ataque al complejo Bella Vista ocurrió el 22 de febrero pasado por la madrugada. Los acusados se trasladaron en dos autos junto a otras personas no identificadas. La Fiscalía asegura que todos actuaron de manera coordinada y que el fuego generó varios daños materiales.

Tres imputados

La investigación determinó que el plan coordinado de los imputados se desarrolló entre las 00.10 y la 1.30 del 22 de febrero. De acuerdo a la acusación, la intención del ataque fue "infundir temor público, generar conmoción social, intimidar a una institución deportiva de trascendencia pública y provocar daños". Para esto último usaron explosivos tipo bombas molotov "para producir fuego, explosión, propagación ígnea y alarma pública".

Manuel S. y Jeremías P. se subieron a un Gol Trend rojo junto a otra persona todavía no identificada. En otro Gol Trend pero gris se subió Nahuel C. junto a otros individuos y se trasladaron juntos a 27 de Febrero y Teniente Agneta. En ese punto bajaron y para la Fiscalía fue cuando coordinaron tareas previas al ataque. En ese momento Manuel S. se ocupó de tapar las patentes del auto en el que iba.

>> Leer más: Dos detenidos por el ataque con una molotov contra el auto de un jugador de Newell's

Una vez planificado el ataque, se dirigieron a la zona del predio Bella Vista en Avenida Alberto María Gollan y calle Espinosa al 7600. El Gol rojo llego hasta el lugar del ataque y el gris se desvió pero, para la Fiscalía, continuó pendiente del plan con "tareas de apoyo, logística, coordinación, vigilancia, cobertura y aseguramiento de la ejecución y posterior retirada de los autores".

Bombas molotov y una bandera

Los ocupantes del Gol rojo bajaron del auto e ingresaron al complejo por el sector lindero a las canchas. Para entonces ya llevaban los artefactos indenciarios. En ese marco arrojaron al menos dos bombas molotov contra distintos bienes, provocando explosión e incendio.

>> Leer más: Newell's aclaró su posición sobre uno de los acusados por el ataque a un jugador

El fuego afectó a un auto Audi A4 y a las instalaciones del edificio Jorge Griffa. "El accionar desplegado resultó idóneo para causar y efectivamente causó incendios con peligro común para los bienes", indicó la fiscal. Después de arrojar las molotov pusieron una bandera con un mensaje "inequívocamente amenazante dirigido a los integrantes de la institución deportiva".

La Fiscalía reiteró que se trató de "un plan criminal previamente acordado". "Afectaron simultáneamente la tranquilidad pública, la seguridad pública y la propiedad ajena, empleando bombas molotov como medio intimidatorio agravado", explicó Barros.

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