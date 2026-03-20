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Escándalo entre artistas pop: hablaron el productor de Emilia y la hermana de Maria Becerra

Sugestivas indirectas en redes en medio de la polémica. Cómo fue un episodio clave antes del show de la Nena de Argentina en River

20 de marzo 2026 · 14:03hs
El productor de Emilia Mernes y la hermana de Maria Becerra hablaron sobre el conflcito entre las artistas 

El productor de Emilia Mernes y la hermana de Maria Becerra hablaron sobre el conflcito entre las artistas 

En los últimos días, un escándalo entre cantantes pop del país está en boca de todos. Tini Stoessel, Emilia Mernes y María Becerra quedaron en el centro de una polémica, que comenzó a partir de movimientos en redes sociales. Los seguidores notaron que varias de ellas dejaron de seguirse, y en el medio también aparecieron nombres como Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes. Ahora se sumaron al conflicto el productor de Emilia Mernes y la hermana de Maria Becerra

Ahora bien, Yanina Latorre ya había dado las primeras pistas sobre este conflicto entre las cantantes. Durante su programa "Sálvese Quien Pueda", la conductora describió un escenario de rivalidad creciente entre ellas. Según explicó, la tensión habría comenzado en 2024, cuando Tini hizo una pausa en su carrera. Durante ese período, parte de su equipo comenzó a trabajar con Emilia. Al retomar su actividad, Tini intentó recuperar a esos profesionales, pero varios decidieron continuar con Mernes.

Si bien ninguna de las protagonistas dio su versión de los hechos hasta el momento, en las últimas horas habló el productor de Emilia y también la hermana de María Becerra, lo que avivó aún más el fuego de la polémica.

>> Leer más: Qué pasa entre Emilia Mernes, Tini Stoessel y María Becerra: Yanina Latorre expuso detalles

Qué dijo el productor de Emilia

En medio del escándalo, Zecca, productor de la exbanda Rombai —grupo del que formó parte Emilia Mernes en sus inicios—, publicó una serie de mensajes en redes sociales que, si bien no mencionan a nadie directamente, muchos interpretaron como una referencia al conflicto.

“La envidia y el miedo son los peores consejeros”. Minutos después, amplió: “Hay que hacer las cosas desde el amor. Crear, no destruir. Al de al lado dejarlo tranquilo y enfocarse en lo propio”.

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Lejos de calmar las aguas, continuó: “Si lo que hace el de al lado te hace sentir mal sobre vos mismo o lo que vos hacés, es un problema tuyo, no del otro. En vez de querer dañar al otro, construí algo piola para vos, y listo. Actuar desde el amor, no desde el miedo”.

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En otro posteo, sumó: “La mentira es hija del miedo. Dicha mil veces pasa como verdad y causa mucho daño. Lamentablemente, ese daño es una deuda que después inevitablemente se te cobra. Mejor no mentir”.

Además, agregó: “Al pasar como verdad, mucha gente se sube a la mentira, una vez más, por miedo. Tal vez mirando hacia atrás lo lamenten, pero bueno. Las decisiones tienen consecuencias. Recomiendo pensar bien antes de actuar por miedo”.

Por último, cerró con un mensaje aún más directo: “Una mentira nacida desde el miedo muchas veces tiene poco sustento, más que eso: miedo. Y como a uno le avergüenza admitir que miente por miedo, ¿qué hace? Miente más. El tema es que no importa cuánto mientas; hay que preguntarse cuánto sustento tiene realmente todo eso. ¿Cuántas cosas tenés que obviar para que tus mentiras parezcan coherentes?”.

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Qué dijo la hermana de María Becerra

En paralelo, en medio del escándalo, la hermana de María Becerra habló telefónicamente con el streamer Martín Cirio y dio detalles sobre el conflicto entre las cantantes.

Según relató, todo ocurrió en un momento mu y sensible para la artista: minutos antes de salir a hacer la prueba de sonido para su show en River.

“Lo que yo sé es que la echaron del grupo de ‘Los del Espacio’”, contó. Y agregó: “Uno de los integrantes la llamó y le dijo un montón de cosas horribles”,

La situación habría afectado profundamente a la cantante: “Mi hermana no podía salir a hacer la prueba de sonido porque tenía un nudo en la garganta. Le agarró una bronca…”.

Finalmente, explicó que ese episodio marcó un antes y un después: “Fue como un quiebre porque hasta ese entonces, no sé si estaba todo bien o no, pero ellos tenían un grupo, hablaban y eran amigos. Y de la nada, sabiendo que ella tenía el River, horas antes de la última prueba de sonido, la eliminaron del grupo y uno de los integrantes la llamó y le dijo de todo”, sumó.

>> Leer más: Ca7riel y Paco Amoroso llevaron a "Gran Hermano" el escándalo de Emilia Mernes y Tini

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