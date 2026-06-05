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Newell's: mientras busca fortalecer la zaga, podría tener un refuerzo interno

En Newell's, Ian Glavinovich está realizando las tareas de pretemporada a la par del resto. Si se recupera podrá ser una válida alternativa en el fondo

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

5 de junio 2026 · 06:15hs
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Kudelka y Glavinovich charlan en las prácticas de pretemporada que está llevando adelante el plantel superior de Newells en Bella Vista.

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Kudelka y Glavinovich charlan en las prácticas de pretemporada que está llevando adelante el plantel superior de Newell's en Bella Vista.

En un marco de búsquedas de marcadores centrales, en Newell's aparece la figura de un jugador de la casa que pude llegar a transformarse en un refuerzo interno. Se trata de Ian Glavinovic, de 24 años, quien está cumpliendo a la par del grupo los trabajos de pretemporada junto al plantel superior leproso, al mando de Frank Kudelka.

El cuerpo técnico está apuntando a lograr una puesta a punto, tanto física como futbolísticamente, ya que entienden que puede llegar a convertirse en una alternativa más que válida en un puesto clave que hace mucho tiempo no encuentra dueños, y trae muchos dolores de cabeza en los últimos años.

El sombrío panorama que dejaron las actuaciones de todos los zagueros en el torneo Apertura, generó un manto de razonables preocupaciones que llevó a la dirigencia rojinegra a buscar nuevos aportes para sumar en esas posiciones de cara al Clausura que se viene, y que comenzará a fines de julio.

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Glavinovich, a la par del grupo

Según trascendió desde Bella Vista, Glavinovich terminó entrenando a la par de sus compañeros el torneo anterior, y comenzó de la misma manera en esta nueva etapa de preparación. Pero ahora, con más tiempo y con tratamientos más enfocados en las necesidades y la realidad particular de cada futbolista, su recuperación aparece como una de las metas para Kudelka y sus colaboradores dentro del búnker rojinegro.

Por eso, también se comprenden las charlas que suele entablar el entrenador con el zaguero en las prácticas, sobre todo para conocer más a fondo las sensaciones del futbolista después de cada consigna, a medida que va cumpliendo las indicaciones de una pretemporada que va en ascenso en sus exigencias.

Hasta el momento, sigue realizando las tareas a la par del grupo, y eso representa una válida señal, muy positiva dentro del Centro Griffa.

Los ajustes que necesita Glavinovich se dirigen principalmente a tratar de superar un prolongado lapso de inacción que le demandó la lesión que sufrió el año pasado en Estados Unidos.

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Cerca de lo disponible

Ahora, el DT tiene más cerca en el rango de lo disponible a un marcador central de la casa, que volvió al club después de su paso por Philadelphia Union de la MLS, que estaba tratando de encontrar una versión que le permita estar a disposición de Kudelka.

Vale recordar que el zaguero se está recuperando de una cirugía por un menisco roto en su rodilla derecha. Y que sufrió la lesión el 5 de abril del año anterior, y que finalizó esa temporada con un gol en cuatro partidos de la MLS (tres como titular).

En ese paso por la MLS, Glavinovich debutó en el partido inaugural de la temporada el 22 de febrero contra Orlando City, y marcó su primer gol en la victoria 1 a 0 sobre St. Louis City, el 22 de marzo.

Vale precisar, también, que el jugador de Newell’s se había ido a través de un préstamo de un año.

Ya en Rosario, y mientras cursaba esa recuperación hay que destacar que, en abril de este año, Glavinovich llegó a disputar sólo 45 minutos en el triunfo 2 a 0 de la reserva ante Independiente de Rivadavia en el complejo Jorge Griffa, con goles de Joaquín Amadío y Blas Benedetto.

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Un zaguero de la casa

En ese contexto, con la lesión, regresó Glavinovich al club, y la intención en el parque Independencia es que logre una evolución física que le permita ganar confianza y rodaje en lo futbolístico. En el fútbol, una cosa va de la mano de la otra. Y hay muchos que guardan cifradas expectativas en la factibilidad de su retorno, para que sea pronto y productivo.

Vale destacar que Newell’s sufrió en el Apertura 27 goles, y exhibió con crudeza la valla más vencida del torneo.

Por eso, fortalecer la zaga y mejorar el funcionamiento defensivo, asoman como cuestiones de gran importancia al momento del armado del equipo para el próximo semestre.

Glavinovich tiene el alta médica hace rato y todavía está ligado contractualmente a Newell’s, con un vínculo que termina en diciembre. Si el marcador central responde bien en los ensayos de fútbol, Kudelka ganará mucho más que un refuerzo interno.

Uno en carpeta

Según trascendió desde México, el marcador central argentino Lucas Merolla, quien quedó en condición de libre de Mazatlán, estaría en la carpeta de las posibilidades que maneja la dirigencia de Newell’s para reforzar la zaga de cara al Clausura.

Merolla salió de Huracán, es un defensor alto, zurdo y fue dirigido por Frank Kudelka en ese club.

Si bien desde el entorno del jugador deslizan que hubo algunos contactos iniciales, desde la entidad del parque Independencia apuntan que “no hay nada en concreto” por este zaguero.

Lo cierto es que queda en evidencia que a la Lepra le interesa sumar un marcador central para mejorar las opciones en ese puesto. Para dejar de tener mandíbula frágil.

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