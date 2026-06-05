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Juvenal Rodríguez en La Capital+: el Mundial, Dibu Martínez, Russo, Campaz y la pasión rosarina

El ayudante de Miguel Russo en Central y Boca habló de fútbol a corazón abierto. “Rosario es la ciudad más futbolera del mundo”, aseguró

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

5 de junio 2026 · 18:25hs
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Juvenal Rodríguez estuvo en Central con Miguel Ángel Russo.

Juvenal Rodríguez estuvo en Central con Miguel Ángel Russo.

Juvenal Rodríguez, ayudante de campo de Claudio Úbeda en su reciente paso por Boca, estuvo este viernes en La Capital+ en el programa "La Previa de la Previa" y entregó sensaciones del fútbol rosarino, del Mundial que se viene y de una persona muy especial para él, como Miguel Ángel Russo, con quien compartió cuerpo técnico en varios clubes, entre ellos Rosario Central.

“Rosario es la ciudad más futbolera del mundo”, sentenció el DT colombiano, una voz autorizada que transitó por el fútbol de varias latitudes.

“Rosario es única en el mundo. Hay dos equipos y la ciudad se divide por esos dos equipos, además de las grandes figuras que salieron de acá. Russo decía cómo poder cercar a Rosario para que no se vayan los chicos que juegan acá. Que los mejores salen de acá. Incluso el técnico de la selección es de acá cerca (Lionel Scaloni nació en Pujato). Está Messi y Di María. Y cómo se divide la pasión de la ciudad es algo magnífico. Cuando una persona se presenta en Rosario te dice el nombre y el equipo del que es hincha, es como un apellido más. Para mí es algo descomunal”, aseguró Juvenal.

Ya palpitando el inicio de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, dijo que "la selección de Argentina es buenísima, tanto los que juegan habitualmente como los que pueden ingresar son de un nivel impresionante. Argentina es firme candidata a ganar el Mundial”.

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"El Dibu Martínez atajará como sea"

En tanto, antes de dedicarse a la dirección técnica, Rodríguez era arquero y opinó sobre la situación de Emiliano "Dibu" Martínez, que se recupera de la fractura de un dedo de la mano derecha. “Más allá de la parte médica, no hay dudas de que inicia atajando él como sea. No se me pasa por la cabeza que no ataje, a pesar que los buenos suplentes que lo hacen muy bien. Va a estar seguro”, enfatizó.

Cada vez que habla de Miguel Ángel Russo, se emociona. No es para menos: fue la persona que lo sumó a su cuerpo técnico y le entregó un manual de cómo manejarse en el fútbol y en la vida. “Me encontré con Miguel y cambió la historia de mi vida, desde Millonarios de Colombia“, contó.

Sobre su llegada a Central, Juvenal contó que Russo le dijo: “Vamos a ir un club que vamos a tener la llave dos años. Estaba descansando en Punta Cana, el día de la final del último Mundial, el 18 de diciembre de 2022, cuando Argentina salió campeón y Gonzalo Belloso fue electo presidente. Russo fue el DT y al otro día recibí el llamado de Miguel y me dijo que me esperaba mañana en Rosario”.

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"Russo es un sabio de barrio"

Y agregó: “Russo es un sabio de barrio. Hace tres días que salí de Boca y me pregunté ¿ahora que hago? Hasta en la tormenta más tremenda él salía y decía que vayamos a tomar un café, que esté tranquilo. Para mí Miguel es todo y desde que murió fue cuando más lo empecé a entender en sus frases y su forma de actuar. A Rosario la amaba. Central y Boca para el fueron sus grandes pasiones. En un club consiguió lo más grande de su carrera y en el otro entregó su corazón”.

Campaz y la selección colombiana

Además, contó sobre la llegada de Jaminton Campaz a Central: “Estábamos en Arroyo Seco y tratando de armar el equipo de Central 2023. Miguel me preguntó por Campaz y le dije que no lo dude, que era diferente. Miguel dijo es colombiano y se rió. Y después lo adoptó como un hijo y le hizo el camino para que no se desviara. Le sacó lo mejor como jugador y que ahora está por jugar un Mundial, es extraordinario”.

Por su parte, hizo mención a la selección de su país. “A la selección colombiana la veo bien. Tiene grandes jugadores y muchos futbolistas en Europa. Pero nos falta mucho, es cultural y genético. En Argentina el niño compite desde chico y está en su ADN, y ya vieron el camino de ser campeón”, razonó.

Por último se refirió al mundo Boca: “Quiero ser respetuoso y estuve en Boca por haber estado en Central. Miguel siempre me dijo que el que está en Central, puede estar en Boca”. Mientras que sobre Leandro Paredes, el futbolista xeneize de la selección, dijo que “es un tipo diferente, que sabe a lo que vino a esta vida, que es a dar. Tenerlo cerca es un gran aprendizaje”.

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